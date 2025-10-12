Song Hye Kyo hạnh phúc trong “mối quan hệ tay ba”

Vào ngày 11/10, Suzy đã chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên Song Hye Kyo và Ahn Eun Jin. "Tình đầu quốc dân" chú thích cho bức ảnh này là "Các chị" kèm theo hình trái tim. Bộ 3 này đang cùng nhau đi dạo đêm mưa cuối tuần.

Suzy dùng chung ô với Song Hye Kyo, còn Ahn Eun Jin dùng ô 1 mình nhưng cũng tiến lại gần đầy thân thiết. Chỉ cần nhìn vào bước chân và bóng dáng của họ, có thể thấy rằng cả 3 đều đang rất vui vẻ và hào hứng. Khoảng khắc "hẹn hò tay ba" này nhanh chóng gây bão mạng, khiến người hâm mộ của 3 mỹ nhân này phát sốt.



Suzy hào hứng khoe khoảnh khắc "hẹn hò tay ba" cùng Song Hye Kyo và Ahn Eun Jin

Bộ 3 này đều góp mặt trong bộ phim mới Genie, Make A Wish, với Suzy thủ vai chính, Ahn Eun Jin thủ vai thứ chính và Song Hye Kyo là khách mời đặc biệt. Song Hye Kyo và Suzy vốn đã thân nhau từ lâu, giờ đây họ "kết nạp" thêm Ahn Eun Jin vào hội chị em. Người hâm mộ không khỏi nóng lòng hóng chờ những lần "hẹn hò" tiếp theo của bộ 3 này.

Bất chấp khoảng cách lên đến hàng chục tuổi, Song Hye Kyo chơi rất thân với các đàn em, đặc biệt là Suzy. Trong 2 năm qua, cặp chị em nhiều lần khoe ảnh đi chơi chung, đến nhà riêng của nhau, công khai ủng hộ đối phương bằng cách gửi xe cafe tới phim trường hay để lại những lời khen cho nhau trên mạng xã hội. Những khung hình "gấp đôi visual" của bộ đôi này đều khiến khán giả phát sốt.



Song Hye Kyo - Suzy thân thiết bất chấp khoảng cách tuổi tác

Mới đây, Song Hye Kyo còn chúc mừng sinh nhật Suzy bằng từ Habibti, có nghĩa là "người yêu của tôi" theo ngôn ngữ trong phim Genie, Make A Wish. Quả thật chưa từng có ai được đại mỹ nhân xứ Hàn công khai gọi là người yêu như thế.

Song Hye Kyo công khai gọi Suzy là "người yêu của tôi"

Còn Ahn Eun Jin sinh năm 1991, là gương mặt không hề xa lạ với khán giả xem phim truyền hình Hàn Quốc. Nữ diễn viên bắt đầu được biết đến nhiều khi đảm nhận vai bác sĩ sản khoa Chu Min Ha trong 2 phần phim Hospital Playlist. Nhưng phải đến năm 2023, Ahn Eun Jin mới vụt sáng qua phim Người Yêu Dấu và Người Mẹ Tồi Của Tôi.

Ahn Eun Jin mới được kết nạp vào "hội chị em"

Nguồn: Instagram