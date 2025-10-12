Dàn mỹ nhân Việt bị "tuýt còi" vì khoe da thịt quá đà, vị trí thứ 1 mặc sốc không thể tả!

Trong làng giải trí Việt, việc nghệ sĩ nữ xuất hiện với trang phục gợi cảm không phải điều lạ. Tuy nhiên, không ít trường hợp đã bị chỉ trích và xử lý vì trang phục hở hang quá đà, không phù hợp thuần phong mỹ tục. Câu chuyện về ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm trong showbiz Việt luôn là chủ đề khiến dư luận bàn tán.

Ngân 98

Nhắc tới tên của Ngân 98, cư dân mạng nhớ tới ngay hàng loạt lùm xùm và tai tiếng. Ngân 98 bắt đầu được biết đến với vai trò người mẫu ảnh, sau đó lấn sân sang DJ và diễn xuất. Vào tháng 7/2020, cô nhận chỉ trích vì trang phục mặc như không mặc khi đi diễn tại một quán bar ở Hà Nội. Sau đó, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội ra quyết định xử phạt với hình thức cấm diễn 4 tháng trên địa bàn Hà Nội.

Sau đó, Ngân 98 cho biết đã rút ra nhiều kinh nghiệm sau ồn ào bị cấm diễn. Tuy nhiên, dường như cô vẫn chứng nào tật đấy, luôn xuất hiện với trang phục hở hang phản cảm. Ngân 98 từng lên tiếng về lùm xùm bị cấm diễn vì mặc trang phục thiếu vải: "Với Ngân đó không phải là sự cố, mà là sai lầm cho sự chủ quan trong việc chọn trang phục và vị trí đứng của mình. Ngân chủ quan ở chỗ cứ nghĩ các bạn dancer trong hồ bơi mặc thế nào thì Ngân mặc vậy cho đồng bộ và nghĩ điều này là hợp lệ trong tiệc hồ bơi, chứ không bao giờ Ngân chủ đích mặc bikini giữa công chúng một cách lạc loài bao giờ.

Sai lầm thứ 2 là Ngân đã tự nhiên quay một đoạn clip ngắn trước cửa vũ trường mà không biết những người xung quanh đang chụp ảnh hậu trường ở những góc máy cực kỳ phản cảm. Và cái sai thứ 3 là thay vì từ bàn DJ đi thẳng xuống hồ bơi thì chương trình lại bắt Ngân cầm micro nói chuyện giao lưu nên mới có những cảnh tưởng Ngân đứng thưa chuyện hay hát cho khán giả nghe với bộ trang phục như vậy".

Ngân 98 từng bị xử phạt và bị cấm diễn 4 tháng vì mặc hở hang đi diễn ở một quán bar

Tuy nhiên thời gian qua, bà xã Lương Bằng Quang vẫn liên tục xuất hiện với trang phục hở hang nhức mắt

Angela Phương Trinh

Angela Phương Trinh nổi lên với vai diễn "Bà mẹ nhí" trong bộ phim sitcom cùng tên năm 2006. Vai diễn này đã giúp cô bé trở nên nổi tiếng từ khi còn nhỏ tuổi, nhưng sau đó, cô ít được nhắc đến với các vai diễn khác mà thay vào đó là các scandal và chiêu trò gây chú ý.

Vào năm 2013, cô từng bị yêu cầu tạm ngừng biểu diễn vì mặc trang phục phản cảm. Nữ diễn viên Bà mẹ nhí diện một bộ jumpsuit màu nude gần như xuyên thấu, đính đá ở những vùng nhạy cảm. Angela Phương Trinh còn biểu diễn bằng những màn uốn éo, múa cột, lăn lộn vô cùng phản cảm. Cục Nghệ thuật Biểu diễn sau đó đã ra văn bản yêu cầu Angela Phương Trinh tạm ngừng biểu diễn.

Nữ diễn viên Angela Phương Trinh đã lên tiếng xin lỗi khán giả sau khi bị chỉ trích vì mặc phản cảm khi biểu diễn

Minh Hằng

Trong sự kiện từ thiện "Đêm mỹ nhân" được tổ chức ở Quảng Bình vào năm 2011, Minh Hằng nhận cả rổ gạch đá vì xuất hiện với thiết kế xuyên thấu. Hình ảnh này của nữ ca sĩ khiến khán giả phải đỏ mặt vì quá phản cảm.

Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Bình yêu cầu đơn vị tổ chức đêm nhạc nộp phạt 3,5 triệu đồng vì để ca sĩ mặc phản cảm lên sân khấu. Đơn vị tổ chức đã thừa nhận sai phạm và chấp hành quyết định xử phạt.

Trước sự chỉ trích từ khán giả, Minh Hằng lên tiếng: "Tôi không mặc phản cảm. Mới trông thì có vẻ những bộ đồ đó lộ da thịt nhưng thật ra bên trong tôi có mặc quần da. Bản thân quần da nhìn xa hoặc lên hình thì trông như không mặc gì thật, điều đó khiến nhiều người nhìn vào hình đã hiểu lầm rằng tôi chỉ mặc quần ren thủng mà thôi".

Năm 2011, Minh Hằng gây tranh cãi vì bộ trang phục biểu diễn ở sự kiện từ thiện

Hà Anh

Năm 2022, siêu mẫu Hà Anh xuất hiện tại sự kiện Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam với vai trò là giám khảo. Trên thảm đỏ, cô gây sốc khi mặc chiếc áo dài xuyên thấu, để lộ cả miếng dán ngực. Sự cố khiến Hà Anh trở thành tâm điểm chỉ trích trên nhiều diễn đàn mạng.

Trước làn sóng phản ứng dữ dội, nữ người mẫu lên tiếng cho biết nguyên nhân là do ánh đèn flash khiến trang phục gặp trục trặc ngoài ý muốn. Hà Anh gửi lời xin lỗi đến khán giả và khẳng định sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc để tránh lặp lại tình huống tương tự.

Người đẹp viết: "Hà Anh không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng xin lỗi. Sự chủ quan của mình tạo nên những hình ảnh không đẹp không đáng có làm phiền đến mọi người. Mong mọi người hiểu và thông cảm".

Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM đăng tải quyết định xử phạt hành chính của UBND TP.HCM đối với đơn vị tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 về việc siêu mẫu Hà Anh mặc trang phục trái với thuần phong mỹ tục. Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn bị phạt số tiền 70 triệu đồng.

Siêu mẫu Hà Anh bị lộ điểm nhạy cảm khi mặc thiết kế xuyên thấu tại đêm Chung kết cuộc thi sắc đẹp

Ngọc Trinh

Tháng 5/2019, việc Ngọc Trinh xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes đã khiến dư luận trong và ngoài nước dậy sóng. Nữ diễn viên sinh năm 1989 gây choáng khi diện bộ váy cắt xẻ táo bạo ở phần eo và đùi, khoe gần như trọn vẹn hình thể. Trang phục này ngay lập tức khiến cô hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ khán giả.

Nhiều ý kiến cho rằng bộ váy quá mỏng manh, phô trương và thiếu tinh tế, thậm chí bị đánh giá là phản cảm, không phù hợp với quy chuẩn của một sự kiện điện ảnh quốc tế như Cannes. Đối diện với chỉ trích, Ngọc Trinh lại đáp trả gây sốc: "Tôi là nữ hoàng nội y nên mặc trang phục đó là điều bình thường".

Trước đó, Ngọc Trinh và 10 người mẫu tham gia trình diễn nội y trong Đêm hội chân dài đã bị Sở VH-TT-DL TP.HCM xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng mỗi người. Các người mẫu này đã trình diễn những bộ trang phục không có trong nội dung kiểm duyệt, trong đó bao gồm: Ngọc Trinh, Thái Hà, Kiều Ngân, Huyền Mi, Thùy Anh, Thu An, Hà Phương, Tường Vy, Diệu Hiền và 2 người mẫu Campuchia.

Tại Liên hoan phim Cannes 2019, Ngọc Trinh xuất hiện với bộ váy xuyên thấu, lộ gần như toàn bộ cơ thể