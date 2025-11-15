Tờ KoreaBoo đưa tin "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" Nana (After School) và mẹ đẻ vừa gặp phải tình huống vô cùng nguy hiểm là nhà riêng bị cướp đột nhập. Cụ thể, Sở Cảnh sát Guri thông báo họ đã bắt giữ và điều tra một người đàn ông ngoài 30 tuổi (tạm gọi là A). Gã này đã đột nhập vào biệt thự sang trọng của Nana vào 6h ngày 15/11. Thời điểm đó, Nana và mẹ của cô đều có mặt ở nhà. Tên cướp đã dùng dao uy hiếp, vòi tiền mẹ con nữ idol Hàn Quốc.

Trong hoàn cảnh nguy hiểm, Nana cùng mẹ chống trả quyết liệt, vật lộn và khống chế được A ngay tại chỗ rồi lập tức báo cảnh sát. Sau cuộc xô xát, A bị thương và được đưa đến bệnh viện. Phía cảnh sát cho biết đang tiếp tục điều tra đối tượng A để xác định hoàn cảnh và động cơ phạm tội của gã này trong vụ đột nhập vào nhà Nana. Thời điểm này, có nguồn tin cho biết mẹ con Nana may mắn không bị thương.

Nhà của Nana bị kẻ gian đột nhập. Tên cướp còn cầm dao đe dọa mẹ con nữ nghệ sĩ để vòi tiền

Sau thông báo của cảnh sát, Sublime - công ty quản lý của Nana - đã xác nhận vụ việc nhà riêng của mỹ nhân này bị cướp đột nhập. Trước thông tin mẹ con Nana không bị thương, phía Sublime đính chính và cho biết mẹ Nana đã bất tỉnh, chịu thương tích nặng do hành vi tấn công vật lý của kẻ cướp. Nana cũng bị thương tích trên cơ thể. Hai mẹ con nữ diễn viên đang được điều trị ở bệnh viện.

Trên mạng xã hội, khán giả cho biết đây là lần đầu tiên họ được nghe về trường hợp nghệ sĩ tự tay bắt cướp và đánh tên cướp bị thương đến nhập viện. Dù vậy, công chúng vẫn nhận định hành động chống trả với kẻ cướp có vũ khí của mẹ con Nana là quá mạo hiểm, hy vọng tình trạng sức khỏe của cả hai vẫn ổn. Công chúng cũng lo lắng cho vấn đề an ninh xung quanh khu biệt thự của Nana. Được biết, ngoài Nana, Han So Hee, Hyun Bin - Son Ye Jin hay Park Jin Young cũng sống tại khu vực Achon-dong (Hàn Quốc).

Mẹ Nana bất tỉnh, bị thương nặng vì hành vi tấn công của tên cướp. Nana cũng thương tích sau khi chống trả tên cướp

Nana (After School) sinh năm 1991, là một trong những thần tượng Kpop thế hệ 2 thành công, nổi tiếng nhất ở cả lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Cô được yêu thích với các phim Mask Girl, The Good Wife, Justice... Nana nhiều lần lọt danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" của TC Candler, thậm chí từng xếp ở vị trí số 1 trong hai năm liên tiếp (2014-2015).

Nguồn: KoreaBoo