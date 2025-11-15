Địch Lệ Nhiệt Ba đang bắt chước Triệu Lộ Tư đấy à?

Những ngày qua, tình hình sức khỏe bất ổn của Địch Lệ Nhiệt Ba đang nhận được sự quan tâm của công chúng. Công ty quản lý cho biết mỹ nữ Tân Cương bị cảm cúm từ đầu tháng 9, nhưng đến nay đã 2 tháng trôi qua cô vẫn chưa khỏi bệnh.

Theo trang Sohu, tình trạng thể chất của Nhiệt Ba xuống cấp trầm trọng hơn những gì mọi người được biết. Cổ họng cô bị nhiễm trùng đã hơn 1 tháng, ho dai dẳng không dứt, giọng khàn đặc, mặt mũi trắng bệch, mạch máu mỏng đến mức lộ rõ trên da. Nữ diễn viên luôn phải dán miếng hạ sốt ở hậu trường phim. Do sức khỏe của Nhiệt Ba sa sút đến mức không còn có thể che giấu, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nên phía công ty Gia Hành mới buộc phải công bố để xoa dịu dư luận.

Bên cạnh việc lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nàng "Mỹ nữ Tân Cương", tin đồn: "Địch Lệ Nhiệt Ba bắt chước Triệu Lộ Tư để hủy hợp đồng với công ty quản lý" cũng được lan truyền trên khắp cõi mạng, khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Netizen cho rằng, Địch Lệ Nhiệt Ba có dấu hiệu marketing bệnh tật.

Nàng mỹ nữ Tân Cương bị nghi ngờ bắt chước Triệu Lộ Tư.

Được biết, sau khi bị phát hiện phải ngồi xe lăn nhập viện gấp, Triệu Lộ Tư đã công khai việc cô bị mắc căn bệnh tâm lý nghiêm trọng, làm ảnh hưởng tới tình trạng cơ thể. Tiếp đó, nữ diễn viên Vụng Trộm Không Thế Giấu khiến cả showbiz phải chấn động khi vạch trần công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu đối xử khắt khe với nghệ sĩ. Sau quãng thời gian đấu tố quyết liệt, Triệu Lộ Tư đã thành công thoát khỏi Ngân Hà Khốc Khu trước khi hết hạn hợp đồng và tìm được "nhà" mới ngon nghẻ hơn.

Netizen cho rằng, Địch Lệ Nhiệt Ba đang muốn đi theo con đường của đồng nghiệp, lợi dụng bệnh tật để trốn thoát khỏi công ty giải trí Gia Hành. Bởi lẽ, có thông tin cho biết, tháng 5 năm nay, hợp đồng giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Gia Hành đã kết thúc. Vốn dĩ, nữ diễn viên Trường Ca Hành muốn "chắp cánh bay đi" nhưng lại bị ép phải tiếp tục gia hạn hợp đồng.

Có nguồn tin cho biết Địch Lệ Nhiệt Ba bị ép gia hạn hợp đồng với công ty quản lý.

Trang 163 hé lộ, năm 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba đã bị Gia Hành ép ký tiếp hợp đồng sau khi kết thúc "gói" 10 năm (Địch Lệ Nhiệt Ba hoạt động dưới trướng Gia Hành từ năm 2013). Khi đó, công ty quản lý đã dùng lùm xùm có con riêng với Hoàng Cảnh Du bắt Địch Lệ Nhiệt Ba phải nghe lời và gia hạn thêm 2 năm. Giờ đây, công ty Gia Hành lại dùng dự án phim được chuyển thể từ nguyên tác cực "khủng" để dụ dỗ cô tiếp tục gắn bó .

Tuy nhiên, trang 163 cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba không hề thích điều này chút nào. Bởi lẽ, những tác phẩm của cô trong giai đoạn gần đây như An Lạc Truyện, Công Tố, Lợi Kiếm Hoa Hồng đều không đạt được thành công như mong đợi. Dự án Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng sắp lên sóng lại phải đối đầu với phim mới Phượng Hoàng Đài Thượng có hơn 3 triệu lượt đặt xem trước của Nhậm Gia Luân và Bành Tiểu Nhiễm.

Sau khi Dương Mịch rời Gia Hành, Địch Lệ Nhiệt Ba là "đỉnh lưu" duy nhất còn chèo chống công ty. Tuy nhiên, những dự án người đẹp nhận được lại không như mong muốn, nhiều lần bị chê hợp tác với bạn diễn không phù hợp, không tạo được "phản ứng hóa học". Bản thân Địch Lệ Nhiệt Ba cũng muốn tìm hướng đi mới cho sự nghiệp của mình.

Hơn nữa, việc các nghệ sĩ khác của Gia Hành liên tiếp rời "nhà" cũng khiến dân tình suy đoán công ty này chắc chắn có gì đó bất ổn, không phù hợp để phát triên dài lâu. Bảo sao Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị nghi ngờ chơi chiêu để thoát thân!

Nguồn: 163