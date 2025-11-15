Loạt sao Việt vào chia buồn cùng Dương Cẩm Lynh

Cách đây ít giờ, diễn viên Dương Cẩm Lynh đã đăng dòng trạng thái buồn, thông báo cha cô đã qua đời. Nữ diễn viên viết: "Ba mất thật rồi... 15/11-2025".

Chia sẻ của cô nhận được hàng trăm lời chia buồn trong đó có rất nhiều sao Việt như: Diễn viên Ốc Thanh Vân, diễn viên Thanh Thức, đạo diễn Đặng Thái Huyền, ca sỹ Vy Oanh, MC Hồng Phượng, đạo diễn Phương Điền, Nhật Kim Anh...

"Vợ chồng mình xin được chia buồn cùng bạn và gia đình! Cố gắng giữ gìn sức khỏe bạn nhé"; "Xin chia buồn cùng em và gia đình", "Em xin chia buồn cùng chị và gia đình...", "Chia buồn cùng Lynh và gia đình, Lynh cố gắng nhé", "Em xin chia sẻ cùng chị và gia đình. Mất mát quá lớn chị ơi..!"... là những lời động viên, chia buồn mà sao Việt gửi tới Dương Cẩm Lynh.

Hiện tại, Dương Cẩm Lynh cũng không tiết lộ gì thêm về nguyên nhân qua đời của ba mình.

Dương Cẩm Lynh

Dương Cẩm Lynh (sinh năm 1982 tại Long Khánh, Đồng Nai) là diễn viên và người mẫu quen thuộc của màn ảnh Việt. Cô từng đoạt Á hậu Điện ảnh 1999 trước khi sang Mỹ du học ngành Quản trị Kinh doanh trong nhiều năm.

Sau khi trở về Việt Nam, Dương Cẩm Lynh bắt đầu hoạt động nghệ thuật và nhanh chóng tạo dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh như Sóng đời, Ngõ vắng, Ra giêng anh cưới em, Một nửa nanh cọp, Mặt nạ thiên thần…

Ngoài diễn xuất, cô còn đảm nhận vai trò MC và từng xuất hiện trên nhiều thảm đỏ, sự kiện điện ảnh lớn. Hình ảnh của Dương Cẩm Lynh gắn với phong cách dịu dàng, chỉn chu và khả năng nhập vai đa dạng.

Về đời sống cá nhân, Dương Cẩm Lynh là mẹ đơn thân của hai con. Những năm gần đây cô vướng biến cố tài chính, phải đối mặt với áp lực nợ nần, nhưng vẫn nỗ lực làm việc, nhận phim và tham gia các hoạt động nghệ thuật để ổn định cuộc sống, từng bước lấy lại cân bằng và hình ảnh trong lòng khán giả.