Hot nhất hôm nay: tlinh "slay điên", Dương Domic bùng nổ visual, MIN mang dàn vũ công gây ngộp thở đến WATERBOMB

Sau nhiều ngày chờ đợi, WATERBOMB HOCHIMINH D-1 đã chính thức diễn ra trong không khí không thể cuồng nhiệt hơn. Giữa nền nhạc xập xình, làn nước được bắn tung từ mọi góc sân khấu và tiếng hét vang dội của hàng ngàn khán giả, lễ hội nước lớn nhất châu Á đã thực sự trở thành tâm điểm giải trí được quan tâm nhất lúc này.

Không chỉ hội tụ dàn sao Hàn đình đám, sự xuất hiện của line-up Việt còn khiến sân khấu bùng nổ. MIN, tlinh, Dương Domic,...khiến khán giả gần như không thể rời mắt trước độ cháy, thần thái và visual của từng người.

MIN mang dàn vũ công visual "nịnh mắt" lên sân khấu

MIN bước ra trong tiếng hò reo náo loạn của khán giả. Nữ ca sĩ chọn outfit tươi tắn, khoe body săn chắc cùng đôi chân dài nuột nà đầy cuốn hút. Màn trình diễn còn nóng hơn khi MIN mang nguyên đội vũ công "toàn múi" lên sân khấu, đồng loạt nhảy dưới làn nước xối thẳng từ hệ thống vòi phun đặc trưng của WATERBOMB.

Không khí lập tức đẩy lên cực điểm: MIN nhảy sung hết nấc, dàn vũ công quyến rũ thiêu đốt ánh nhìn, còn khán giả thì liên tục gào thét vì quá đã mắt và đã tai.

Màn trình diễn Vì Yêu Cứ Đâm Đầu - MIN

MIN quẩy tung hết cỡ trong làn nước tại WATERBOMB

Nữ ca sĩ mang dàn vũ công "cực phẩm" lên sân khấu

MIN khoe visual và vũ đạo nóng bỏng

Dàn dancers khoe body "nịnh mắt" khiến tiết mục của MIN bùng nổ thêm

tlinh slay miễn bàn!

Trái với sự tươi sáng của MIN, tlinh lại mang đến một vibe cực gắt. Nữ rapper bước ra sân khấu với visual cá tính, outfit cắt xẻ táo bạo khoe vòng eo bé xíu cùng body nóng bỏng.

Vũ đạo và thần thái của tlinh là điểm nhấn lớn khi nữ rapper lắc hông, nhảy "cháy" hết cỡ. Dưới làn nước ướt sũng, từng cú hất tóc, từng lần chuyển động đều khiến khán giả phấn khích. Biểu cảm slay cùng thần thái tự tin giúp tlinh ghi dấu ấn mạnh mẽ, khiến khán giả phải thừa nhận rằng cô bước ra sân khấu WATERBOMB là đúng bài.

I'm Thinking About You - tlinh

tlinh diện trang phục táo bạo, khoe body nuột nà

Nữ rapper hào hứng khi trình diễn trên sân khấu nước tung toé

Vẫn như cũ, tlinh vẫn "slay vô đối" trong từng tiết mục

Khán giả đã hú hét liên tục khi tlinh mang đến stage cực cháy

Dương Domic hoá "boy phố" thiêu đốt sự kiện

Nối tiếp không khí bùng cháy của dàn line-up Việt là Dương Domic. Nam ca sĩ xuất hiện với một visual khiến khán giả phải "ồ" lên ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Mái tóc dựng cá tính, kính đen tạo điểm nhấn và outfit đậm chất bad boy giúp nam ca sĩ trông nổi bật giữa sân khấu rực nước. Khuôn mặt góc cạnh càng tôn visual thăng hạng của Dương Domic ngày càng sắc nét, cool ngầu và đầy khí chất sân khấu.

Trong suốt phần trình diễn, Domic giữ năng lượng cực tốt: vừa rap, vừa nhảy, vừa tương tác cùng vũ đoàn. Từng chuyển động dứt khoát, biểu cảm có hồn và cái thần rất đặc trưng giúp anh trở thành điểm sáng visual của line-up Việt tại WATERBOMB năm nay.

Dương Domic bùng nổ visual soái ca cùng màn tương tác "ngọt lịm" với nữ dancer khiến khán giả đứng ngồi không yên

Dương Domic hoá "boy phố" trình diễn cực cháy

Nam ca sĩ quẩy cực nhiệt khiến sân khấu bùng nổ