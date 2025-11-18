Chính thức xóa sổ nam ca sĩ, rapper N. khỏi showbiz

Đầu tháng 11, vụ án người mẫu Tạ Hựu Tâm tử vong bất thường trong bồn tắm khách sạn và rapper Namewee bị bắt là tâm điểm của giới giải trí Malaysia lẫn Đài Loan (Trung Quốc). Namewee là người cuối cùng tiếp xúc với Tạ Hựu Tâm, nên được coi là nghi phạm chính. Ngoài bị điều tra với cáo buộc tình nghi giết người, nam nghệ sĩ còn bị truy tố vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy, tàng trữ ma túy. Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát đã tìm thấy 9 viên thuốc màu xanh nghi là ma túy trên người Namewee. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy Namewee dương tính với 4 loại ma túy: amphetamine, methamphetamine, ketamine và tetrahydrocannabinol.

Đến ngày 13/11, Namewee được tại ngoại sau nhiều ngày bị tạm giam để điều tra. Cảnh sát Malaysia thông báo hiện tại chưa có bằng chứng nào cho thấy Namewee có hành vi giết người. Do đó, anh tạm thời được xóa khỏi diện tình nghi và được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Dù cơ quan chức năng tuyên bố chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy cái chết của Tạ Hựu Tâm liên quan đến Namewee, nhưng giới giải trí Malaysia và Đài Loan (Trung Quốc) đã tiến hành loại bỏ, xóa sổ anh ra khỏi mọi hoạt động nghệ thuật. Các đài truyền hình không lên sóng chương trình có Namewee góp mặt. Ban tổ chức của hơn chục sự kiện giải trí, trong đó có những show âm nhạc countdown mừng năm mới 2026, đã thông báo hủy bỏ lịch diễn của Namewee. Do điều khoản hợp đồng diễn xong mới trả cát-xê nên hiện tại chưa có bất kỳ đối tác nào bắt nam rapper này bồi thường hay hoàn trả thù lao.

Namewee bị tẩy chay, loại bỏ khỏi các hoạt động của ngành giải trí sau khi bị tình nghi có liên quan đến cái chết bất thường của người mẫu Tạ Hựu Tâm, bị truy tố vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy, tàng trữ ma túy

Trên mạng xã hội, Namewee cho biết anh đang trải qua cuộc khủng hoảng chưa từng thấy khi chớp mắt đã mất sạch công việc trong ngành giải trí. Theo nam ca sĩ, anh hiện rất khó khăn và cần việc làm gấp để kiếm tiền ăn qua ngày, chi trả chi phí thuê luật sư bào chữa cho ngày ra tòa sắp tới. "Công việc của tôi từ đây đến cuối năm đều đã bị hủy bỏ toàn bộ. Tôi đã bị xóa bỏ khỏi showiz. Nếu mọi người có công việc nào có thể tìm tôi, lương bổng có thể thương lượng. Lao động tay chân cũng được, tôi biết chiên gà rán, xào cơm, lắp khung cửa sổ. Việc gì không biết thì tôi có thể học, chỉ cần có tiền là được", Namewee viết trên trang cá nhân.

Namewee cho biết anh sẵn sàng lao động tay chân để kiếm tiền

Tạ Hựu Tâm qua đời đột ngột trong bồn tắm khách sạn ở Malaysia vào ngày 22/10, hưởng dương 31 tuổi. Đến ngày 2/11, diễn biến gây sốc đã nổ ra: cảnh sát bắt giữ nam rapper, ca sĩ đình đám Namewee vì nghi ngờ liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Namewee đã phủ nhận sử dụng ma túy và quan hệ tình ái với Tạ Hựu Tâm vào ngày cô tử vong. Nam nghệ sĩ này cho biết anh và Namewee gặp nhau để bàn bạc về việc hợp tác quay MV ca nhạc. Sau đó, Tạ Hựu Tâm nói rằng muốn đi tắm. Tuy nhiên, hơn 30 phút cô vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh. Theo Namewee, cảm thấy có chuyện không ổn do gọi mãi Tạ Hựu Tâm không trả lời, anh đã vào kiểm tra và phát hiện đối phương nằm bất tỉnh trong bồn tắm. Namewee đã tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) cho Tạ Hựu Tâm. Nam rapper khai với cảnh sát rằng anh đã gọi 999 cầu cứu, nhưng phải 1 giờ sau xe cấp cứu mới đến hiện trường. Lúc này, Tạ Hựu Tâm đã không qua khỏi. Nam ca sĩ cho rằng Tạ Hựu Tâm tử vong là do không được cấp cứu kịp thời.

Ca sĩ đình đám Namewee đã ở chung phòng với Tạ Hựu Tâm vào thời điểm người mẫu tử vong

Còn về việc tại sao anh lại vội vã rời khỏi hiện trường khi nhân viên y tế đến, Namewee lý giải anh hoảng loạn và lo lắng bản thân bị nghi ngờ là hung thủ sát hại Tạ Hựu Tâm nên muốn tạm lánh đi. Namewee khẳng định những chất nghi vấn là ma túy, thuốc kích thích mà cảnh sát tìm thấy ở hiện trường không phải là do anh mang đến và anh cũng không rõ nguồn gốc của chúng. Tuy nhiên, lời khai của Namewee bị cảnh sát đáng giá không đáng tin, quanh co và cố ý che giấu sự thật. Theo dữ liệu CCTV khách sạn, Namewee và Tạ Hựu Tâm đã qua đêm với nhau. Trong thời gian đó, không có ai khác ra vào phòng khách sạn của họ.

Namewee có tên thật là Wee Meng Chee, sinh năm 1983 ở Malaysia. Nam rapper này hoạt động âm nhạc, cũng là nhà làm phim, đạo diễn và diễn viên. Namewee được biết đến là một nghệ sĩ tài năng nhưng cũng vô cùng tai tiếng và gây tranh cãi vì phong cách nghệ thuật châm biếm, đụng chạm vấn đề nhạy cảm. Anh cũng từng gây ồn ào khi phát hành ca khúc có nội dung bị cộng đồng fan Kpop cho là xúc phạm nhóm nhạc nữ BLACKPINK.

