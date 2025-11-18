Sau gần 6 tháng bị bắt tạm giam, Hoa hậu Thuỳ Tiên sẽ xuất hiện trong phiên xét xử diễn ra tại Toà án TP.HCM vào ngày 19/11 tới. Trước khi Thuỳ Tiên tham dự phiên toà này, những thông tin liên quan đến cô trong nửa năm qua cũng gây chú ý. Ngoài kết luận liên quan đến hành vi phạm tội của Thuỳ Tiên thì việc cô có hay không giữ lại danh hiệu Hoa hậu Hoà bình Quốc Tế 2021 cũng là vấn đề gây bàn tán.

Theo đó, khi thông tin Hoa hậu Thuỳ Tiên bị bắt tạm giam được công bố hồi tháng 6/2025, ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoà bình Quốc tế cũng đã có những chia sẻ liên quan. Cụ thể, thời điểm đó, ông Nawat Itsaragrisil xác nhận đã nắm được sự việc của Thuỳ Tiên, và đang liên hệ với đơn vị tại Việt Nam để tìm hiểu sự việc.

Ông Nawat cho biết tổ chức đã nắm được ồn ào của Hoa hậu Thuỳ Tiên nhưng đây là vi phạm cá nhân, không liên quan đến MGI

Khi được hỏi về việc tước bỏ ngôi vị Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 của Thuỳ Tiên, ông nói tại một sự kiện: "Bởi hành vi sai trái của cô ấy không xảy ra khi cô ấy đang trong thời hạn hợp đồng với tổ chức chúng tôi, đây là hành vi phạm tội cá nhân. Chúng tôi chưa tước danh hiệu gì cả, nhưng tương lai thì chưa biết. Nếu sau này kết luận cho thấy mức độ vi phạm quá nghiêm trọng, chúng tôi sẽ xem xét lại một lần nữa. Nhưng hiện tại, chúng tôi chưa tước danh hiệu, cũng không hợp tác, không có liên hệ gì với cô ấy".

Hoa hậu Thuỳ Tiên bị khởi tố vì hành vi "Lừa dối khách hàng" liên quan đến việc quảng bá sản phẩm kẹo, việc này diễn ra từ tháng 12/2024 - nghĩa là thời điểm sau khi cô đã kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Trong phát ngôn trên, Chủ tịch Nawat Itsaragrisil cũng đã xác nhận rằng hành vi của Thùy Tiên không xảy ra trong thời gian cô còn thuộc quyền quản lý hoặc đại diện cho tổ chức. Đây là một vi phạm mang tính cá nhân, không phát sinh trong quá trình cô đang thực hiện trách nhiệm với tư cách đương kim hoa hậu.

Như vậy, việc tổ chức quốc tế có tước vương miện của Hoa hậu Thuỳ Tiên hay không sẽ phần nào phụ thuộc vào kết quả từ phiên toà ngày mai. Cách đây không lâu, Thuỳ Tiên vẫn xuất hiện trong các hoạt động truyền thông của Miss Grand International với vai trò là Miss Grand 2021.

Hiện tại, vẫn chưa có kết luận chính thức liên quan đến việc tước vương miện của Thuỳ Tiên

Cách đây không lâu, hình ảnh Thuỳ Tiên vẫn xuất hiện trong các hoạt động của Miss Grand

Liên quan đến chuyện vai trò, trách nhiệm của công ty quản lý khi Hoa hậu, Á hậu trực thuộc gặp ồn ào, ông Nawat Itsaragrisil từng chia sẻ: "Nếu cô ấy vẫn nằm trong sự quản lý của tôi, chắc chắn sự việc sẽ không xảy ra. Nếu muốn trách, phải trách đơn vị chủ quản hiện tại - người đã đưa ra quyết định nhận show, làm quản lý, đưa lời khuyên nên hay không nên. Đó mới là nơi có thể có phần trách nhiệm, vì hiện tại chúng tôi không liên quan gì đến việc nhận show của cô ấy".

Về phía công ty Sen Vàng, chiều 22/5, đơn vị này đã thông cáo báo chí gửi đến truyền thông, xác nhận đã chấm dứt hợp đồng với Thuỳ Tiên từ 20/5, sau 1 ngày thông tin nàng hậu bị bắt tạm giam được công bố.

Hoa hậu Thuỳ Tiên cũng đã chấm dứt hợp đồng với công ty Sen Vàng

Trước khi phiên toà xét xử diễn ra, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã chủ động nhờ gia đình, cụ thể la bố nộp tiền khắc phục hậu quả. Đồng thời, Hoa hậu Thuỳ Tiên cũng có những tình tiết giảm nhẹ. Cụ thể, liên quan đến vụ việc này, Thùy Tiên đề nghị bố ruột nộp 3,2 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thái Hằng nộp hơn 2,1 tỷ đồng, Phạm Quang Linh nộp 1,2 tỷ đồng, Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng và Lê Thành Công nộp 1,6 tỷ đồng.

VKSND Tối cao đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối với bị can Thùy Tiên. Thứ nhất, quá trình điều tra, cô thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và có nhiều hoạt động thiện nguyện trong suốt những năm qua. VKSND ghi nhận tình tiết "Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác" cho Hoa hậu Thuỳ Tiên.

Cụ thể, vào năm 2022, Thùy Tiên từng được tặng Bằng khen Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 ở lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. Tuy nhiên, đến tháng 5/2025, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định tước bỏ danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên do "vi phạm pháp luật đến mức bị khởi tố". Quyết định này dựa trên quy chế giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.