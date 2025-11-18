Lễ trao giải Korea Grand Music Awards 2025 vừa kết thúc cách đây 2 ngày nhưng dư âm của sự kiện vẫn còn nóng hổi. Tới chiều 17/11, 1 đoạn clip ghi lại màn tương tác giữa nhóm nhạc nam hot bậc nhất Kpop ở thời điểm hiện tại - Stray Kids, và nam thần Byeon Woo Seok (Cõng Anh Mà Chạy) trên sân khấu trao giải bỗng trở nên viral, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội châu Á.

Trong clip gây sốt, dù là nghệ sĩ có vinh dự nhận giải song các mỹ nam của nhóm nhạc Stray Kids lại tỏ ra bối rối "như gà mắc tóc" khi xuất hiện chung khung hình với mỹ nam Cõng Anh Mà Chạy. Và nguồn cơn của mọi chuyện bắt nguồn từ sự chênh lệch chiều cao giữa các thành viên trong nhóm nhạc nam nhà JYP so với người đồng nghiệp. Vì không muốn bị đặt lên bàn cân so sánh về mặt chiều cao với Byeon Woo Seok, nhiều thành viên của Stray Kids thậm chí đã phải... khom người xuống.

Được biết, Stray Kids vốn nổi tiếng là nhóm nam sở hữu vóc dáng khiêm tốn ở Kpop khi các thành viên chỉ cao chủ yếu từ 1m67-1m72, thậm chí người cao nhất cũng chưa được 1m80. Trong khi đó, nam thần Byeon Woo Seok lại sở hữu thông số lý tưởng lên tới 1m90.

Clip ghi lại màn xuất hiện của nhóm nhạc nam hot nhất nhì Kpop hiện tại Stray Kids và tài tử Byeon Woo Seok trên sân khấu lễ trao giải Korea Grand Music Awards 2025 đã được chia sẻ rần rần trong buổi chiều 17/11 mới đây

Các thành viên của nhóm nhạc nam nhà JYP lúng túng tới mức vỡ toang cả đội hình vì sợ bị đặt lên bàn cân so sánh chiều cao với nam thần Byeon Woo Seok

Các chàng trai Stray Kids còn phải khom hẳn người xuống vì không muốn để lộ rõ sự tương phản chiều cao với mỹ nam Cõng Anh Mà Chạy trên sân khấu

Mỹ nam Bang Chan (Stray Kids) còn thấp thỏm không yên, phải đợi Byeon Woo Seok đi vào hậu trường mới dám đứng thẳng người lên

Stray Kids bùng nổ khi mang về tới 3 giải thưởng cao quý tại Korea Grand Music Awards năm nay



Byeon Woo Seok "đốn tim" fan nhờ diện mạo điển trai ngút ngàn tại lễ trao giải mới đây

Đây không phải lần đầu tiên chiều cao của Stray Kids trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Cách đây 3 năm khi tham gia chương trình Music Bank, 1 bức hình của nhóm trong hậu trường đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng lúc bấy giờ. Trong ảnh, các thành viên Stray Kids lộ rõ chiều cao khiêm tốn khi đứng gần "công chúa Kpop" Jang Won Young (1m73).

Các thành viên Stray Kids đứng trên bậc và điều này càng làm lộ rõ vóc dáng khiêm tốn của nhóm khi xuất hiện ngay cạnh nữ idol có đôi chân dài bậc nhất Kpop Jang Won Young

Nguồn: X, Naver