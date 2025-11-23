Sau khi dừng chân đầy tiếc nuối tại Miss Universe 2025, Hương Giang chia sẻ rằng cô sẽ ở lại Thái Lan thêm vài ngày để nghỉ ngơi sau thời gian làm việc dày đặc. Nhiều người hâm mộ cũng mong muốn được ra sân bay để đón Hương Giang về nước để thể hiện sự yêu thương, trân trọng dành cho cô sau 1 hành trình đã qua. Thế nhưng, Hương Giang cho biết sẽ không thông báo lịch trình, không muốn rầm rộ vì nhiều người dân ở Việt Nam vẫn đang oằn mình đối diện với thiên tai.

Cho đến sáng 23/11, cư dân mạng bất ngờ lan truyền hình ảnh "team qua đường" ghi lại khoảnh khắc Hương Giang đã có mặt tại Việt Nam. Trong loạt ảnh được chia sẻ, Hương Giang diện đồ đen kín đáo, đeo khẩu trang và kính râm, gần như không để lộ mặt. Bạn trai Phú Cường là người "tháp tùng", luôn xuất hiện kè kè bên cạnh Hương Giang. Ngoài ra, trong bức ảnh này còn có Phạm Thoại.

Hương Giang đã về nước, ngay lập tức có hành động chung tay giúp đỡ bà con vùng lũ lụt

Điều khiến khán giả bất ngờ hơn là địa điểm Hương Giang, Phú Cường và Phạm Thoại xuất hiện là Quy Nhơn. Theo nhiều nguồn tin, Hương Giang không về nhà nghỉ ngơi mà lập tức di chuyển đến vùng lũ để trực tiếp trao quà, hỗ trợ bà con gặp khó khăn. Hành động âm thầm nhưng thiết thực của cô nhanh chóng nhận về mưa lời khen.

Theo số liệu thống kê đến sáng nay (23/11), Gia Lai (Bình Định cũ) - địa phương vừa hứng chịu hậu quả nặng nề từ cơn bão số 13 lại tiếp tục hứng chịu thiệt hại khá nặng nề trong đợt mưa lũ lần này với 3 người chết, 186 nhà bị hư hỏng. Tỉnh có 19.200 nhà bị ngập, hiện đã hết ngập. Ước tính thiệt hại về vật chất khoảng 1.000 tỷ đồng.

Vài tiếng trước khi thi Chung kết, Hương Giang đã chuyển 100 triệu đồng để giúp đỡ khắc phục hậu quả sau thiên tai

Nói về lý do chọn về nước âm thầm, Hương Giang chia sẻ: "Có rất nhiều bạn hỏi về lịch bay của Hương Giang để ra đón. Giang chia sẻ luôn là đã thống nhất không có kế hoạch về việc này. Thứ nhất là mọi người bây giờ đang tập trung cứu trợ. Bản thân Hương Giang cũng góp sức vào việc ủng hộ rồi. Đó là việc quan trọng, việc bây giờ mọi người yêu thương và muốn ra đón thì Giang nghĩ không nên. Giang cũng không có thành tích gì để mà đón đưa hết nên không chia sẻ lịch bay về của mình".

Hương Giang lên tiếng cho biết sẽ không tiết lộ lịch trình bay về Việt Nam (Nguồn: vnbeautypageant)

Hương Giang từ lâu vốn là nghệ sĩ tích cực hoạt động thiện nguyện. Trước thềm Chung kết Miss Universe, dù đang trong lịch trình cực kỳ áp lực, cô vẫn chuyển nóng 100 triệu đồng vào quỹ hỗ trợ khắc phục thiên tai. Trong nhiều năm qua, Hương Giang cũng thường xuyên đứng trong nhóm sao Việt tiên phong trong các hoạt động cứu trợ khẩn cấp.

Dù hành trình tại Miss Universe 2025 không có kết quả như mong đợi, hình ảnh Hương Giang sau cuộc thi lại được khán giả nhìn nhận theo một cách rất khác. Không ồn ào tranh luận, không lên tiếng phản pháo tranh cãi, cô chọn trở về trong lặng lẽ và dành sự ưu tiên cho cộng đồng, đúng tinh thần hành động quan trọng hơn danh hiệu.