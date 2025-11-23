Mỹ Tâm, Đức Phúc ủng hộ 600 triệu đồng

Ngày 22/11, Mỹ Tâm ủng hộ thêm 200 triệu đồng cho người dân hai tỉnh Gia Lai và Khánh Hòa. Nữ ca sĩ bày tỏ sự xót xa trước thiệt hại do mưa lũ gây nên.

"Đọc tin tức và xem hình ảnh của bà con vùng lũ trong lòng tự thấy đau thương, xin bà con mình hãy vững lòng và bình an. Xin cám ơn những sự cứu trợ kịp thời của tất cả trái tim yêu thương đến với bà con lúc này, tôi xin được chung tay chia sẻ tấm lòng mình đến tỉnh Gia Lai, Khánh Hoà và tiếp tục cầu nguyện bình an đến với mọi nhà", cô chia sẻ.

Trước đó một ngày, Mỹ Tâm quyên góp 100 triệu đồng hỗ trợ bà con tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ.

Riêng trong năm 2025, nhiều nghệ sĩ như Đức Phúc, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy... đã ủng hộ hàng tỷ đồng cho người dân các vùng bão, lũ.

Cùng ngày, ca sĩ Đức Phúc ủng hộ 300 triệu đồng cho ba tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ gồm Đắk Lắk, Khánh Hòa và Gia Lai.

"Sau tất cả hậu quả do bão lũ gây ra, mong bà con mọi sự bình an, mạnh khỏe và sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này", Đức Phúc nhắn nhủ.

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà thông báo hỗ trợ chuyến xe miễn phí gửi quà miền Nam tặng vùng lũ lụt miền Trung từ 22/11 - 25/11. Cặp nghệ sĩ lưu ý không nhận tiền mặt, chỉ nhận nhu yếu phẩm như nước, đồ ăn liền, đồ hộp, bánh chưng hút chân không, quần áo, chăn mềm chưa qua sử dụng, đồ dùng hằng ngày, thuốc không kê đơn, áo phao…

"Nhận được tin nhắn của nhiều bạn muốn gửi quà từ miền Nam ra vùng lũ lụt miền Trung, đặc biệt là Đắk Lắk (Phú Yên cũ) nhưng không có xe vận chuyển, Lý Hải - Minh Hà xin phép phối hợp cùng Học viện Cảnh sát nhân dân (Hà Nội), Đại học Cảnh sát nhân dân (TPHCM), Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ hỗ trợ chuyến xe miễn phí để vận chuyển quà của bà con từ miền Nam và thay mặt các nhà hảo tâm phân bổ, trao tặng đến đồng bào vùng lũ lụt miền Trung - ưu tiên tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ)", Lý Hải cho hay.

Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng Việt tiếp tục quyên góp tiền cho các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai như Hòa Minzy (100 triệu đồng), MC Thanh Thanh Huyền (100 triệu đồng), Tiktoker Võ Hà Linh (100 triệu đồng), Wean Lê (50 triệu đồng), Hoa hậu Hà Trúc Linh, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu H’Hen Niê…

Cũng trong ngày 22/11, Hoa hậu Tiểu Vy và gia đình tặng 50 triệu đồng hỗ trợ bà con tại quê nhà Hội An.

Theo Tiểu Vy, mưa lũ khiến nhiều hộ dân tại khu vực Cẩm Kim, Cẩm Nam rơi vào cảnh khó khăn, tài sản bị cuốn trôi, mất trâu bò…

"Trước những mất mát ấy, tôi và gia đình đã gửi tặng 50 triệu đồng đến 8 hộ gia đình bị mất bò, mất tài sản với hy vọng giúp bà con có thể mua lại được bò, khôi phục kinh tế và xây dựng cuộc sống sau những biến cố vừa qua. Cầu chúc bà con luôn bình an, mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi và gia đình sẽ tiếp tục đồng hành, lan tỏa yêu thương đến những nơi cần được chạm tới", cô viết.

Theo báo cáo nhanh đến 17h chiều 22/11 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ, sạt lở tại các tỉnh Trung Bộ làm 72 người chết, 13 người mất tích.

Trong đó, Đắk Lắk là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, thống kê sơ bộ đến 15h ngày 22/11, toàn tỉnh có 44 người người chết, 8 người mất tích, 2 người bị thương. Sơ bộ tổng thiệt hại gần 5.330 tỷ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân).

Dự báo từ chiều tối 22-24/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa phổ biến từ 60-120 mm, cục bộ trên 250 mm, khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa phổ biến từ 40-80 mm, cục bộ trên 150 mm.

24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana xuống dưới báo động 3, sông Đồng Nai và sông Dinh (Khánh Hòa) xuống dưới báo động 2, còn sông Sêrêpôk tại Bản Đôn dao động trên báo động 3.