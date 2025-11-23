Kristina Dukhina sinh năm 1988, là một người mẫu và hoa hậu người Nga nổi tiếng với thành tích ấn tượng trong làng sắc đẹp. Năm 2019, cô giành vị trí Á hậu 1 tại cuộc thi Miss Dubai. Đến năm 2020, Kristina Dukhina tiếp tục đăng quang ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Grand Prix Miss Federation (cuộc thi nhan sắc nội địa Nga), giúp cô trở thành biểu tượng của vẻ đẹp Nga đương đại. Cô cũng là mẹ của hai con và từng sống sung túc tại một căn hộ cao cấp ở Moscow.

Vào ngày 14/6/2022, Kristina Dukhina bị cảnh sát bắt giữ ngay gần căn hộ của mình ở Moscow, Nga. Lực lượng chức năng phát hiện hơn 500 gram mephedrone – một loại chất kích thích gây nghiện thuộc nhóm ma túy tổng hợp – được giấu trong nhà riêng của Kristina Dukhina. Mephedrone thường được sử dụng như chất gây ảo giác và có tính gây nghiện cao, bị cấm nghiêm ngặt tại Nga.

Kristina Dukhina tàng trữ đến 500gram chất cấm

Cơ quan điều tra cáo buộc Kristina Dukhina không chỉ tàng trữ mà còn có dấu hiệu chuẩn bị buôn bán ma túy, vi phạm Điều 228 Bộ luật Hình sự Nga. Theo luật pháp Nga, tàng trữ ma túy với số lượng vượt quá 2,5 gram mà không có ý định buôn bán có thể bị tù đến 10 năm. Với số lượng lớn và nghi vấn buôn bán như trường hợp của nàng hậu đình đám, mức án có thể lên đến 20 năm tù giam.

Kristina Dukhina bị tạm giam để điều tra thêm. Cô đang đối mặt với phiên tòa, và nếu bị kết tội đầy đủ, có thể phải ngồi tù ít nhất 10-20 năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp và cuộc sống.

Chỉ vài tháng trước khi bị bắt, vào đầu năm 2022, Kristina Dukhina bất ngờ tuyên bố trên mạng xã hội: "Tôi đang bỏ chơi mạng xã hội. Tôi sẽ chỉ đưa những người thân yêu đến nơi an toàn để bắt đầu cuộc sống mới". Nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu cô đang cố gắng "rút lui" khỏi ánh hào quang, nhưng không ai ngờ rằng đằng sau là những rắc rối pháp lý nghiêm trọng. Trước đó, cô được biết đến với hình ảnh gợi cảm, thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí và sự kiện thời trang.

Kristina Dukhina đối diện mức án 20 năm tù

Vụ việc của Kristina Dukhina gây chấn động giới hoa hậu Nga và quốc tế, bị chỉ trích là "con sâu làm rầu nồi canh", làm hoen ố hình ảnh của các cuộc thi sắc đẹp. Luật sư Maria Bontsler (Kaliningrad, Nga) bình luận trên Daily Mail: "Những trường hợp thế này thực sự rất đáng sợ. Buôn chất cấm làm hỏng cả đời người. Vài gram ma túy cũng khiến họ đi tù trong nhiều năm".