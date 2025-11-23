Lee Hae In sinh năm 1986, tốt nghiệp khoa Sân khấu và Nhạc kịch Đại học Quốc gia Nghệ thuật Seoul và khoa Piano trường Đại học Seowon. Cô ra mắt với tư cách người mẫu quảng cáo vào năm 2005 và xuất hiện trong nhiều phim truyền hình như Hit, Man's Manual, Golden Fish, Five Fingers, Vampire Idol... Lee Hae In tiếp tục sự nghiệp âm nhạc bằng cách ra mắt trong nhóm Gangkiz năm 2012.

Tuy nhiên, cô gái đa tài này chỉ thực sự nổi lên sau những màn trình diễn táo bạo không giống ai: ăn mặc "thiếu vải" và chơi piano. Kenh YouTube của cô nhanh chóng thu hút đến 1 triệu người theo dõi. Khán giả nghe Lee Hae In chơi piano thì ít mà mải ngắm thân hình mướt mát sexy của người đẹp này là nhiều. Nhờ lượt view khủng, Lee Hae In nhanh chóng đổi đời. Cô nổi tiếng hơn, tiền bạc cũng liên tục chảy vào túi. Tuy nhiên, về sau YouTube đã xóa kênh của cô do những clip quá hở hang phản cảm.

Lee Hae In nổi tiếng qua những video diện đồ "thiếu vải" chơi piano

Nhờ ý tưởng diện bikini chơi piano, Lee Hae In đã kịp nổi tiếng để có được tiền tài, danh vọng như ý muốn. Trên kênh Mnet, người đẹp này tự tin tuyên bố: "Lương hàng năm của tôi là 100 triệu won (1,8 tỷ đồng) và tài sản của tôi khoảng 1 tỷ won (18 tỷ đồng)".

Gần đây, Lee Hae In đã đăng tải vlog hành trình mua tòa nhà trị giá 4 tỷ won (khoảng 72 tỷ đồng) ròng rã 5 tháng. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên so sánh quá trình mua nhà với 1 cuộc hôn nhân và đặt tên video là "Tôi đã cưới một người đàn ông 4 tỷ won". Cô bày tỏ sự biết ơn đối với chuyên gia bất động sản, đồng thời chia sẻ niềm vui khi giờ đây đã có khối tài sản vững chắc.

Lee Hae In mua được tòa nhà trị giá 4 tỷ won (72 tỷ đồng)

Câu chuyện đổi đời của Lee Hae In nhanh chóng gây bão truyền thông xứ Hàn, lọt top những thông tin hot nhất Naver ngày 18/11. Dù đi lên bằng con đường khoe thân tai tiếng, nữ ca sĩ kiêm diễn viên này đã tích lũy được khối tài sản cực khủng. Giờ đây ở tuổi 39, Lee Hae In có nhan sắc trẻ trung "hack tuổi", cũng đã thay đổi phong cách, theo xu hướng thanh lịch, kín đáo chứ không còn "thiếu vải" như trước.

Lee Hae In xinh đẹp, trẻ trung ở tuổi 39