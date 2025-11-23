Chương trình tạp kỹ Super Sunday đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích sau khi chiếu cảnh MC Hồ Qua chạm ngực cổ động viên Bông Bông. Trong trò chơi, Hồ Qua ngồi lên đùi Bông Bông để làm vỡ bóng bay theo thể lệ trò chơi. Nhưng trong 1 khoảnh khắc, nam MC này đã vào vòng 1 của Bông Bông, khiến cô ngã xuống đất.

Hình ảnh này nhanh chóng khiến công chúng Đài Loan (Trung Quốc) dậy sóng. Netizen cho rằng phân đoạn này đã vượt qua ranh giới giữa tính chuyên nghiệp và sự phù hợp. "Chuyện này không còn buồn cười nữa - hãy tôn trọng những người đồng hành là nữ của bạn" - người dùng mạng xã hội X viết.

Cận cảnh khoảnh khắc gây phẫn nộ trong chương trình Super Sunday

Trước áp lực dư luận, ekip sản xuất đưa ra lời xin lỗi, khẳng định Super Sunday luôn hướng đến nội dung vui vẻ và lành mạnh. Tuy nhiên trong quá trình chơi, chuyện va chạm cơ thể là điều không thể tránh khỏi. Nhà sản xuất chương trình hứa sẽ rà soát lại thiết kế trò chơi và quy trình ghi hình để hạn chế những tình huống tiếp xúc thân thể không phù hợp.

Bản thân trò chơi này không phải là mới, đã được chơi trong chương trình nhiều năm. Ekip sản xuất sử dụng những chiếc ghế không chắc chắn, nhằm tạo ra những tình huống ngã hài hước. Nhưng khi khán giả trưởng thành hơn nhận thức về ranh giới cá nhân ngày càng tăng, những gì từng được coi là trò đùa hài hước trước đây giờ đang bị soi xét kỹ lưỡng.

Ekip chương trình đã phải lên tiếng xin lỗi

Đến nay, cả Hồ Qua và Bông Bông đều giữ im lặng về sự cố, thể hiện lập trường thận trọng giữa làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng. Người lên tiếng duy nhất chỉ có Quách Trọng Hữu, thành viên chương trình Super Sunday và cũng có mặt tại hiện trường ngày hôm đó. Quách Trọng Hữu chứng kiến toàn bộ sự việc và nói rằng đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn.

Theo dòng chảy thời đại, những chương trình tạp kỹ "lố" hài hước trước đây giờ gặp rất nhiều khó khăn do nhận thức của khán giả đã thay đổi. Sự cố này làm nổi bật ranh giới mong manh mà các chương trình tạp kỹ phải vượt qua giữa tính giải trí và sự tôn trọng người chơi, đặc biệt là trong thời đại mà khán giả ngày càng khó tính hơn.

Những màn hài hước lố bịch trên chương trình tạp kỹ dường như đã không còn phù hợp với khán giả hiện nay

Nguồn: Kbizoom