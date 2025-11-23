Phạm Băng Băng khóc nức nở khi thắng Ảnh hậu Kim Mã

Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 62 là một trong những sự kiện quan trọng nhất của điện ảnh Hoa ngữ tổ chức tối 22/11 tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc).

Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc thu hút sự chú ý hơn cả khi có sự góp mặt tranh giải của Phạm Băng Băng. Cô vượt qua nhiều đồng nghiệp thắng Ảnh hậu nhờ vai diễn trong bộ phim Địa mẫu, đánh dấu lần thứ hai cô chiến thắng tại Kim Mã sau giải Nữ phụ năm 2007 với Tâm trung hữu quỷ.

Với tác phẩm điện ảnh "Địa Mẫu", Phạm Băng Băng thắng giải Nữ chính xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Mã lần thứ 62.

Đây cũng là lần thứ hai người đẹp sinh năm 1981 được xướng danh tại một trong hai giải thưởng lớn nhất của điện ảnh Trung Quốc, sau khi từng đoạt Ảnh hậu Kim Kê nhờ Tôi không phải Phan Kim Liên (2016). Chiến thắng tại Kim Mã lần này cũng giúp cô trở thành “song kim ảnh hậu”.

Tuy vậy, Phạm Băng Băng không có mặt tại lễ trao giải. Đạo diễn Trương Cát An gọi điện cho cô ngay tại sân khấu. Nữ diễn viên xúc động cho biết cô đang xem truyền hình trực tiếp và gửi lời cảm ơn đến ê-kíp. Trong hậu trường, cô khóc nức nở khi được ê-kíp gọi chúc mừng.

Phạm Băng Băng khóc nức nở khi thấy cúp danh giá.

Đạo diễn Malaysia Cát An cho biết lý do cô nhận lời tham gia dự án chỉ xuất phát từ một câu nói: “Tôi muốn làm lại từ đầu”.

Bộ phim của Trương Cát An quy tụ dàn diễn viên Hứa Ân Di, Bạch Nhuận Âm và Thái Bảo Châu. Tác phẩm lấy bối cảnh vùng quê Malaysia, kể về nhân vật Phụng Âm, một nông dân người Hoa có phép trừ tà do Phạm Băng Băng thủ vai.

Trong phim, Phạm Băng Băng xuất hiện với gương mặt mộc, làn da nhuộm nắng, vẻ ngoài lam lũ. Cô khiến khán giả gần như không nhận ra trong trailer và loạt ảnh giới thiệu.

Theo chia sẻ từ đoàn phim, vai diễn Phụng Âm ban đầu không dành cho ngôi sao nổi tiếng. Trương Cát An không muốn mời minh tinh để giữ sự mộc mạc của câu chuyện. Tuy nhiên khi đọc kịch bản, Phạm Băng Băng chủ động liên hệ, xin thử vai với thái độ cầu thị hiếm thấy ở một nghệ sĩ hàng đầu.

Đạo diễn từng kể tại Liên hoan phim Tokyo rằng ông thẳng thắn nói với cô mình thường không hợp tác với các diễn viên nổi tiếng. Nhưng Phạm Băng Băng đã thuyết phục ông bằng câu nói: “Tôi sẵn sàng để bộ phim phá bỏ toàn bộ hình ảnh của mình”. Cô khẳng định sẽ theo đến cùng, khiến đạo diễn cảm nhận rõ quyết tâm.

Hậu trường quay "Địa mẫu".

Trước khi bấm máy, Phạm Băng Băng chưa từng sinh sống tại làng quê Malaysia. Để nhập vai, cô dành nhiều tháng xem các phim tài liệu về miền quê Malaysia, xuống ruộng làm nông, tìm hiểu các nghi thức cầu nguyện và học tiếng địa phương từ dân làng.

Khi bước vào quay chính, cô đã nắm chắc lời thoại, khẩu ngữ, ngữ điệu thường ngày và thậm chí cả tiếng hò khi làm đồng của người dân bản xứ.

Phạm Băng Băng cho rằng Phụng Âm là vai diễn khiến cô thay đổi sâu sắc nhất kể từ khi bước vào nghề. Nhân vật giúp nữ diễn viên cảm nhận được sự gắn bó của người nông dân với mảnh đất quê hương.

Được Kim Mã vinh danh trở lại, Phạm Băng Băng có thêm cột mốc mới trong sự nghiệp. Tháng 5/2018, cô vướng bê bối hợp đồng âm dương và cáo buộc trốn thuế, tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội. Sau đó, diễn viên nộp bổ sung thuế và tiền phạt tổng cộng 883 triệu NDT (128 triệu USD), bị liệt vào danh sách nghệ sĩ có hình ảnh xấu và gần như bị loại khỏi ngành giải trí. Phạm Băng Băng không từ bỏ, tích cực tham gia các dự án điện ảnh ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, được Malaysia mời làm đại sứ du lịch.