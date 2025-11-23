Sáng 23/11, Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh có thông báo nóng trên trang cá nhân. Theo đó, sau Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Ngọc Thảo thì đế lượt Á hậu Phương Anh cũng đã chính thức rời Sen Vàng. Như vậy, hiện tại top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 không ai còn thuộc quyền quản lý của Sen Vàng. Thông tin này ngay lặp tức thu hút sự chú ý, bàn tán của khán giả. Nguyên nhân của Phương Anh đưa ra là do cô có định hướng mới, thời gian tới sẽ làm việc tự do chứ không phải rút khỏi showbiz.

Á hậu Phương Anh thông báo rời Sen Vàng

Phương Anh gọi quãng thời gian ở Sen Vàng là một phần thanh xuân, nơi cô trưởng thành, được tin tưởng và trao nhiều cơ hội quý giá. Cô gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bà Phạm Kim Dung và ông Hoàng Nhật Nam là hai người đã dìu dắt cô trong chặng đường 5 năm qua. Bên cạnh đó, người đẹp cũng dành những lời tri ân đặc biệt cho ê-kíp Sen Vàng, những người kề vai sát cánh, hỗ trợ cô trong từng dự án, từng chuyến công tác, từng hành trình thiện nguyện.

Phương Anh chia sẻ: "5 năm, không phải quá dài, nhưng đủ để trở thành một phần thanh xuân, một hành trình mà Phương Anh luôn mang theo tất cả sự biết ơn. Trong suốt quãng thời gian ấy, Phương Anh may mắn được đồng hành cùng anh Nam, chị Dung, những người đã trao cho mình những cơ hội quý giá, đặt niềm tin và tạo điều kiện để Phương Anh trưởng thành, vững vàng hơn từng ngày".

Thông báo rời Sen Vàng của Phương Anh diễn ra trong thời điểm khá đặc biệt, khi trước đó nhiều Hoa hậu, Á hậu từng gắn bó với công ty cũng có loạt thay đổi về định hướng. Không chỉ thế, cách đây không lâu, những thông tin liên quan đến công ty Sen Vàng và Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên cũng tạo nên cuộc tranh luận.

Hiện tại, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 đều đã hoạt động tự do

Phương Anh cho biết sẵn sàng tham gia các hoạt động, góp mặt trong sự kiện khi công ty cũ cần đến

Phạm Ngọc Phương Anh sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học RMIT với thành tích xuất sắc, từng đạt IELTS 8.0 và được đánh giá là một trong những Á hậu trí thức nhất showbiz Việt. Năm 2020, cô đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam và nhanh chóng ghi dấu ấn bằng hình ảnh thanh lịch, dịu dàng, không scandal. Phương Anh đại diện Việt Nam tại Miss International 2022, gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng giao tiếp, thần thái nhẹ nhàng và phong cách chuẩn beauty queen".

Phương Anh đã kết hôn với doanh nhân Đắc Đức - con trai của GS.TS. Hồ Đắc Lộc, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Cả hai tận hưởng cuộc sống hôn nhân bình yên, viên mãn bên trong căn penthouse ở TP.HCM.

Ngoài showbiz, Phương Anh hiện còn làm công việc giảng dạy