Bị mỉa mai hỏi bill từ thiện, Trấn Thành đáp trả gắt:

Giữa thời điểm miền Trung oằn mình trong mưa lũ, nhiều nghệ sĩ Việt đang tích cực chung tay hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn. Trong số đó, Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ hành động nhanh chóng khi chuyển khoản 500 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM nhằm góp phần giúp bà con vùng lũ ổn định lại cuộc sống.

Gây chú ý, trong bài đăng thông báo của Trấn Thành, một tài khoản bất ngờ để lại bình luận đòi xem "bill". Thay vì im lặng, nam đạo diễn lập tức phản hồi bằng thái độ thẳng thắn. Trấn Thành đính kèm ảnh chuyển khoản số tiền 500 triệu đồng và nhắn gửi ngay dưới bình luận: "Đây em! Bill em đâu? Bà con đang khổ! Em bớt bớt cái tính em lại!".

Phản ứng của Trấn Thành nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng việc quyên góp cứu trợ nên được nhìn nhận bằng sự trân trọng, bởi mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều mang ý nghĩa thiết thực cho người dân vùng lũ. Những lời mỉa mai, soi mói không chỉ thiếu tinh tế mà còn phần nào làm lệch đi tinh thần sẻ chia mà cả xã hội đang cố gắng lan tỏa.

Trấn Thành phản pháo bình luận kém duyên của antifan

Trấn Thành đáp trả gay gắt, nhưng cũng là lời nhắc nhở thẳng thắn hãy dành năng lượng để giúp đỡ nhau thay vì mỉa mai đặt nặng hình thức

Những ngày qua, tình hình mưa lũ tại miền Trung khiến đời sống người dân bị đảo lộn, nhiều khu vực bị cô lập, bà con phải đối mặt với thiếu thốn đủ đường. Trên mạng xã hội, hàng loạt hình ảnh về cảnh nước dâng, nhà cửa ngập sâu, người dân phải di chuyển khẩn cấp khiến ai cũng xót xa.

Giữa thời điểm này, tinh thần tương thân tương ái lại được khơi dậy mạnh mẽ. Người dân khắp mọi miền đều hướng lòng về miền Trung, người góp tiền, người gửi nhu yếu phẩm, người gom thực phẩm đóng gói, nước uống, áo mưa… để kịp thời chuyển đến tay bà con gặp khó khăn. Không chỉ vậy mà loạt nghệ sĩ Việt cũng nhanh chóng chung tay hỗ trợ bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Mỗi người một cách, nhưng tất cả đều thể hiện sự sẻ chia đầy ấm áp, tạo nên nguồn động viên lớn giữa lúc thiên tai hoành hành.

Ngoài Trấn Thành thì nhiều nghệ sĩ cũng đã đóng góp tiền đến các quỹ cứu trợ bà con gặp khó như Hà Anh Tuấn (500 triệu), Đức Phúc (300 triệu), Mỹ Tâm (200 triệu), Hoà Minzy, Hương Giang, Bùi Công Nam, MC Thanh Thanh Huyền (100 triệu),...

Nhiều nghệ sĩ khác như diễn viên Huỳnh Lập, Hồ Bích Trâm, siêu mẫu Minh Tú, Hoa hậu Ngọc Châu, Hương Giang, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu,... đã ráo riết chuẩn bị vật phẩm thiết thực như mì gói, sữa, nước, đồ ăn khô, quần áo, thuốc men… để gửi ra miền Trung.