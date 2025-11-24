Son Ye Jin có thái độ chảnh chọe với diễn viên nhí?

Cách đây ít tháng, Son Ye Jin bỗng bị tố chảnh chọe, kém thân thiện với sao nhí Choi So Yul - bé gái vào vai con của nữ diễn viên trong phim No Other Choice. Kể từ đó tới nay, công chúng luôn đổ dồn sự chú ý vào màn tương tác giữa minh tinh họ Son và "con gái màn ảnh" tại các sự kiện công khai.

Tại lễ trao giải Rồng Xanh cách đây ít ngày, Son Ye Jin và thiên thần nhí Choi So Yul đã có màn hội ngộ đáng chú ý. Trên sân khấu, sao nhí họ Choi nhận được sự tán thưởng của cả khán phòng với tiết mục chơi đàn cello đầy ấn tượng. Bên dưới hàng ghế khách mời, Son Ye Jin không chỉ chăm chú dõi theo màn trình diễn và còn quay lại những khoảnh khắc đẹp của "con gái màn ảnh". Chưa hết, trong hậu trường lễ trao giải, Son Ye Jin đã thân thiện chụp hình lưu niệm cùng với Choi So Yul.

Mới đây, mỹ nhân họ Son còn gửi cho mẹ Choi So Yul đoạn clip sao nhí này trình diễn cello trên sân khấu do chính nữ diễn viên quay lại được kèm lời nhắn đầy ý nghĩa: "So Yul thật vô cùng xinh đẹp". Đáp lại thái độ chân thành của Son Ye Jin, mẹ Choi So Yul xúc động bày tỏ trên trang cá nhân vào hôm 23/11: "Tin nhắn (của Son Ye Jin) khiến tôi xúc động ngay từ sáng sớm".

Son Ye Jin quay lại màn trình diễn cello của "con gái màn ảnh" tại Rồng Xanh mới đây

Mẹ Choi So Yul cảm ơn rối rít Son Ye Jin trên trang cá nhân vào hôm 23/11

Son Ye Jin và sao nhí Choi So Yul chụp hình lưu niệm tại hậu trường lễ trao giải Rồng Xanh 2025

Truyền thông và khán giả nhận định, loạt tương tác mới đây giữa Son Ye Jin và mẹ con Choi So Yul đã đủ để khép lại drama liên quan tới thái độ của nữ minh tinh họ Son. Tờ Sports Seoul nhận xét, mỹ nhân Hạ Cánh Nơi Anh đã dành sự quan tâm chu đáo cho "con gái màn ảnh" và nhận được nhiều lời tán dương từ công chúng.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đồng loạt để lại những lời khen "có cánh" khi chứng kiến sự chân thành của Son Ye Jin: "Nhìn cách cô ấy chăm sóc diễn viên nhí chu đáo khiến tôi rất cảm động", "Diễn viên Son Ye Jin thực sự rất đáng mến", "Son Ye Jin đúng là người vô cùng ấm áp"...

Son Ye Jin chính thức thoát được 1 kiếp nạn lớn trong sự nghiệp

Drama thái độ liên quan tới Son Ye Jin chính thức nổ ra xuất phát từ những chia sẻ của tài tử Lee Byung Hun trong buổi tuyên truyền cho tác phẩm điện ảnh No Other Choice hồi tháng 8 năm nay. Theo đó, tại sự kiện ra mắt phim, Son Ye Jin chia sẻ rằng việc trở thành 1 người mẹ ngoài đời đã giúp cô rất nhiều trong việc thể hiện nhân vật được giao đóng chính lần này.

Sau khi nghe Son Ye Jin chia sẻ, Lee Byung Hun liền đáp lời, bày tỏ sự thắc mắc về cách hành xử của bạn diễn đối với sao nhí trong tác phẩm: "Hình như những gì em ấy nói không giống những gì tôi thấy trên phim trường. Diễn viên nhí đóng vai con gái tôi - bé Choi So Yul đã hỏi tôi rất nhiều câu, tôi luôn trả lời đến khi cảnh quay bắt đầu. Nhưng Son Ye Jin thì chưa từng trả lời bé 1 lần nào. Tôi từng hỏi Ye Jin rằng: ‘Em không thể trả lời bé vài câu sao?’ và em ấy nói: ‘Anh trả lời giúp em đi’. Nhưng khi nghe những gì Son Ye Jin nói hôm nay, tôi nhận ra em ấy có lẽ đang trân trọng khoảnh khắc đó theo cách riêng của mình".

Từ đây, không ít netizen chỉ trích Son Ye Jin vì cho rằng cô mắc bệnh ngôi sao, hành xử tệ và giả tạo khi lúc nào cũng tỏ ra thanh tao chuẩn "ngọc nữ".

Lee Byung Hun gây xôn xao khi cho biết Son Ye Jin không bao giờ tương tác, trả lời các câu hỏi thắc mắc của diễn viên nhí đóng chung phim

Khi những bình luận ác ý nhắm đến Son Ye Jin ngày càng gia tăng, mẹ của bé Choi So Yul đã lên tiếng bảo vệ minh tinh Hàn Quốc. Theo người mẹ, Son Ye Jin đối xử rất tốt với con gái cô. Nữ diễn viên từng tặng đồ chơi phiên bản giới hạn cho bé Choi So Yul và sự việc lần này đã bị phóng đại tiêu cực quá mức.

"Tôi khá bất ngờ khi mọi người tấn công cô ấy. Lee Byung Hun kể câu chuyện hậu trường đó ra chỉ để trêu chọc Son Ye Jin, chứ không có ý đồ nào khác. Nhưng cuối cùng mọi chuyện đã bị thổi phồng theo hướng tranh cãi. 1 ngày nào đó chúng tôi sẽ kể đầy đủ hơn về chuyện đó, nhưng có 1 sự thật mà mọi người phải tin đó là Son Ye Jin luôn rất tốt bụng", mẹ diễn viên nhí Choi So Yul chia sẻ.

Lời khẳng định này giúp phần nào hạ nhiệt tình hình, nhưng làn sóng tranh cãi vẫn không dừng lại. Và phải tới màn tương tác mới đây giữa Son Ye Jin và mẹ con Choi So Yul thì drama thái độ liên quan tới nữ minh tinh họ Son mới chính thức khép lại.

Mẹ bé Choi So Yul bác bỏ thông tin Son Ye Jin ghẻ lạnh, đối xử tệ với con gái cô

Nguồn: Sports Seoul