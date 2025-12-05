Mới đây trên chương trình Kenya Kid, Kyuhyun (Super Junior) đã làm dậy sóng cư dân mạng khi tiết lộ "7749 kiếp nạn" gặp phải với các quản lý cũ. Nam thần Super Junior tiết lộ từng làm việc với 1 quản lý có tính trộm vặt. Thời gian đó, các thành viên sống tại ký túc xá liên tục bị mất đồ. Yesung là người phát hiện trốn trong kho nhỏ cạnh tủ giày, bên trong có chiếc thùng chứa đầy đồ vật của họ. Trong lúc chờ trưởng nhóm Leeteuk đến xử lý, quản lý quỳ xuống van xin Yesung giữ bí mật. Nhưng khi Leeteuk xuất hiện, người này lập tức tỏ ra như không có chuyện gì. Người quản lý này bị sa thải, nhưng chỉ vài tháng sau lại làm quản lý của nghệ sĩ khác, khiến Kyuhyun rùng mình.

Anh cũng gặp phải nhiều sự cố giao thông với những người quản lý khác. 1 người từng cố lách qua trạm thu phí Namsan khi xe có 3 người, trong khi quy định yêu cầu chỉ có 2 người cũng đã phải nộp phí. Khi nhân viên đề nghị hạ kính kiểm tra, người quản lý chỉ kéo xuống một chút rồi nâng lên lại, thậm chí còn đặt hẳn 1 con gấu bông ở ghế sau để che giấu người. Hành vi gian lận này bị nhân viên phát hiện và lập biên bản.

Kyuhyun "kể khổ" về các kiếp nạn với quản lý cũ

Nhưng nghiêm trọng hơn cả là 1 người quản lý muốn Kyuhyun nhận tội thay. Người này lái xe vi phạm quy định giao thông và bị cảnh sát truy đuổi. Để trốn thoát, quản lý quay đầu trái phép và thậm chí còn chạy ngược chiều. Khi bị cảnh sát bắt, người này liên tục yêu cầu Kyuhyun nhận tội thay với lý do bằng lái đang bị treo. Nam thần Super Junior từ chối, dẫn đến việc cảnh sát phải tự mở cửa và bắt giữ người này. Khi bị bắt đi, quản lý vẫn liên tục gào tên Kyuhyun, tạo nên 1 cảnh tượng như phim.

Câu chuyện của Kyuhyun nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều fan tỏ ra thương cảm với những "kiếp nạn" mà nam idol sinh năm 1988 đã trải qua. Những điều quản lý cũ gây ra không chỉ làm tổn hại tiền bạc, mà còn suýt làm ảnh hưởng đến sự an toàn và danh tiếng của Kyuhyun.

Câu chuyện của Kyuhyun khiến fan xót xa

Kyuhyun sinh ngày 3/2/1988 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên nhạc kịch kiêm MC nổi bật của Kpop. Anh gia nhập SM Entertainment sau khi đạt giải cao trong một cuộc thi hát dành cho giới trẻ, và chính thức ra mắt vào năm 2006 với vai trò em út và giọng ca chính của Super Junior – nhóm nhạc được xem là huyền thoại của làn sóng Hallyu. Dù đến sau cùng, Kyuhyun nhanh chóng trở thành một trong những thành viên được chú ý nhờ chất giọng ballad ấm áp, kỹ thuật tốt và khả năng xử lý cảm xúc tinh tế. Anh đồng thời là thành viên của các nhóm nhỏ như Super Junior-K.R.Y. và Super Junior-M, giúp mở rộng độ phủ sóng của nhóm ở thị trường châu Á.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực idol, Kyuhyun còn phát triển mạnh sự nghiệp cá nhân. Năm 2014, anh phát hành mini-album solo đầu tiên At Gwanghwamun, trở thành thành viên Super Junior đầu tiên debut solo và nhanh chóng tạo tiếng vang lớn nhờ phong cách ballad trầm buồn, sâu lắng. Bên cạnh âm nhạc, Kyuhyun còn ghi dấu ở mảng nhạc kịch, tham gia nhiều vở lớn như Mozart!, Phantom, The Man Who Laughs…, chứng minh khả năng ca hát – diễn xuất toàn diện. Anh cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều show truyền hình, nổi bật với sự thông minh, hài hước và khả năng dẫn dắt tự nhiên.

Trải qua gần 20 năm hoạt động, Kyuhyun vẫn giữ hình ảnh chuyên nghiệp, giọng ca ổn định và sự đa năng hiếm thấy ở một idol. Từ một chàng thực tập sinh hát tốt, anh trở thành nghệ sĩ trưởng thành có sức ảnh hưởng riêng, được khán giả yêu mến không chỉ vì tài năng mà còn bởi sự điềm đạm và nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp.