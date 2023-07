Donghae, Eunhyuk và Kyuhyun không gia hạn hợp đồng solo với SM, tương lai của Super Junior ra sao?

Super Junior là 1 trong những nhóm nhạc kỳ cựu nhất Kpop, nhóm debut dưới trướng SM Entertainment từ năm 2015 và đã nhiều lần gia hạn hợp đồng. Đến hôm nay (14/7), truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin về quá trình gia hạn hợp đồng mới của nhóm.

Theo đó, tất cả 9 thành viên đều gia hạn với SM Entertainment cho hoạt động nhóm. Tuy nhiên 3 thành viên Donghae, Eunhyuk và Kyuhyun sẽ ký với công ty khác để quản lý hoạt động cá nhân. Kyuhyun đang thảo luận với công ty Antenna Music của ca sĩ gạo cội Yoo Hee Yeol cho hoạt động solo. Còn bộ đôi Donghae và Eunhyuk thành lập công ty riêng để quản lý hoạt động của nhóm nhỏ Super Junior D&E.

Donghae và Eunhyuk thành lập công ty riêng để hoạt động trong nhóm nhỏ Super Junior D&E

Kyuhyun xem xét ký hợp đồng với Antenna Music cho các hoạt động solo

Điều này có nghĩa là hoạt động nhóm dưới danh nghĩa Super Junior vẫn do SM phụ trách, còn lịch trình cá nhân của Donghae, Eunhyuk và Kyuhyun không phụ thuộc vào SM, 3 thành viên có thể tự do lựa chọn các công ty và hoạt động của mình. Đây chính là lý do nhóm nhỏ Super Junior D&E có tài khoản riêng, còn công ty Label SJ (trực thuộc SM Entertainment, phụ trách hoạt động của Super Junior không đăng bài về hoạt động của 3 thành viên).

Nhiều netizen khen ngợi quá trình gia hạn hợp đồng của Super Junior, có thể cân bằng được hoạt động nhóm và hoạt động cá nhân. Tuy nhiên cũng có không ít fan lo lắng cho các hoạt động chung của Super Junior trong tương lai. Thời gian gần đây, SM liên tục bị chỉ trích bất công với Taeyeon (SNSD), Yuta - Ten - Jisung (NCT), Giselle (aespa)... đỉnh điểm chính là vụ 3 thành viên Baekhyun - Chen - Xiumin (EXO) đâm đơn kiện công ty vì "hợp đồng nô lệ".

9 thành viên Super Junior vẫn duy trì hoạt động nhóm dưới trướng SM Entertainment

Trường hợp của Super Junior khiến nhiều fan liên tưởng tới SNSD khi có tới 3 cô gái tách ra hoạt động solo ở các công ty riêng. Dù hoạt động nhóm vẫn dưới trướng SM nhưng cơ hội ra album đông đủ thành viên lại cực kỳ khó vì lịch trình cá nhân ở mỗi công ty lại một khác biệt.

Nguồn: Newsen