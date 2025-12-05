G-Dragon gây tranh cãi sau loạt ảnh chụp trên tàu điện ngầm tại Mỹ

Phạm Nguyễn Yến Nhi , Theo VTV News 21:15 05/12/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

G-Dragon đã trở thành tâm điểm chú ý khi loạt hình ảnh trong lịch trình tại Mỹ được đăng tải và nhanh chóng dậy sóng mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều.

(Ảnh: G-Dragon)

(Ảnh: G-Dragon)

Ngày 4/12, một số bức ảnh không kèm chú thích đã xuất hiện trên một tài khoản Instagram được cho là do ê-kíp của nam ca sĩ. Bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc G-Dragon tham dự Chanel 2026 Métiers d'Art Collection tại Mỹ. Tuy nhiên, ngay sau khi đăng tải, bức ảnh đã nhận phản ứng trái chiều từ cư dân mạng.

Trong ảnh, G-Dragon đứng trên ghế tàu điện ngầm trong khi vẫn mang giày, nam ca sĩ còn ngồi vào vị trí có dán nhãn “ghế ưu tiên” - khu vực dành cho người già, người khuyết tật hoặc hành khách có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt.

Loạt hình này ngay lập tức gây ra tranh cãi. Không ít cư dân mạng chỉ trích hành động của nam idol vì cho rằng anh đang thiếu tôn trọng quy tắc nơi công cộng. Ngược lại, một bộ phận khán giả lên tiếng bênh vực, cho rằng bối cảnh chụp hình có thể đã được sắp xếp và kiểm soát, không gây ảnh hưởng đến bất kỳ ai.

Dù thực hư chưa được làm rõ, loạt ảnh vẫn đang trở thành chủ đề bàn luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Châu Nhuận Phát và G-DRAGON tái ngộ ở MAMA 2025, dung dăng dung dẻ lên sân khấu khiến 50 triệu người chao đảo
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày