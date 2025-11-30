Tối 29/11, G-Dragon đã có cuộc tái ngộ lịch sử với "Thần bài" Châu Nhuận Phát tại lễ trao giải MAMA. Sau 10 năm, 2 huyền thoại của ngành giải trí Trung - Hàn mới lại có dịp đứng chung sân khấu. Đây được xem là 1 trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự kiện, làm sống dậy hồi ức thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả. Năm 2015, Châu Nhuận Phát là người trao giải Nghệ sĩ của năm cho nhóm BIG BANG - thời G-Dragon, T.O.P, Taeyang, Daesung, Seungri vẫn còn hoạt động chung với nhau.

Sau 1 thập kỷ, Châu Nhuận Phát đã có nhiều thay đổi. Tài tử Bến Thượng Hải giờ đây đã 70 tuổi, tóc bạc trắng, gương mặt in hằn dấu vết thời gian. Trong khi đó, G-Dragon không đổi khác gì, vẫn giữ được sự trẻ trung như 10 năm về trước. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cảm thán thời gian không bỏ qua bất cứ ai, trừ G-Dragon. Nhiều netizen hài hước cho rằng có lẽ tạo hóa đang xem "anh Long" là ngoại lệ và ưu ái "đóng băng" nhan sắc của anh.

Châu Nhuận Phát, G-Dragon và các thành viên BIG BANG tại MAMA 2015

2 huyền thoại của giới giải trí châu Á tái ngộ nhau trên sâu khấu MAMA 2025

Sau 10 năm, Châu Nhuận Phát đã già đi trông thấy

Trong khi đó, G-Dragon lại như bị thời gian bỏ quên, vẫn giữ được nét trẻ trung như 10 năm về trước

Visual thành thần của "ông hoàng Kpop" trên sân khấu MAMA 2025

"Anh Long" hóa thành bé con, chàng trai bẽn lẽn, ngượng ngùng khi ở bên thần tượng Châu Nhuận Phát

Tại MAMA năm nay, G-Dragon là nghệ sĩ thắng đậm nhất khi giành được 4 giải thưởng gồm Top 10 Sự lựa chọn của fan, Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất, Màn trình diễn vũ đạo solo nam xuất sắc nhất với Too Bad và Daesang Nghệ sĩ của năm. G-DRAGON cũng là nghệ sĩ solo đầu tiên trong lịch sử 2 lần nhận Daesang Nghệ sĩ của năm. Không chỉ vậy, G-Dragon còn gây xúc động mạnh khi chủ động gửi lời chia buồn đến người dân Hong Kong (Trung Quốc) trước thảm kịch hỏa hoạn.

Nam ca sĩ còn quyên góp 1 triệu HKD (hơn 3 tỷ đồng) cho “Quỹ hỗ trợ Wang Fuk Court ở Tai Po”, nhằm hỗ trợ tinh thần cho người dân chịu ảnh hưởng từ vụ cháy chung cư. Song song đó, tổ chức Just Peace Foundation, nơi G-DRAGON giữ vai trò Chủ tịch danh dự, cũng sẽ hợp tác với các tổ chức tại địa phương và chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ tâm lý cho lực lượng cứu hỏa - nhóm tuyến đầu chịu tổn thương lớn sau thảm họa.

G-Dragon thắng đậm ở MAMA 2025. Anh không chỉ giành được 4 cúp vàng mà còn chiếm trọn tình cảm của khán giả với những hành động ý nghĩa hướng đến các nạn nhân trong vụ cháy chung cư nghiêm trọng ở Hong Kong (Trung Quốc)

Nguồn: Weibo, Nate