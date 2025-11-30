Kim Tuyến xác nhận đang hẹn hò Đồng Ánh Quỳnh?

Thời gian qua, 2 cái tên nhận được sự quan tâm của cư dân mạng chính là Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh. Không chỉ cùng đồng hành thân thiết ở các sự kiện, cặp đôi còn gắn bó như hình với bóng ngoài cuộc sống. Chính điều này khiến cư dân mạng nghi ngờ, cho rằng Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh đang hẹn hò.

Tối 29/11, trong group chat có hơn 61.000 người theo dõi, Kim Tuyến đã đăng tải hình ảnh của Đồng Ánh Quỳnh. Cô còn cho biết đó chính là trang phục mà Đồng Ánh Quỳnh cùng đi "hẹn hò". Kim Tuyến viết: "Outfit tối thứ 7 hẹn hò. Không nói thì bảo là không quan tâm, còn nói thật thì nói là: 'Sao em chê người ta'. Ai mới là người không quan tâm".

Động thái này khiến netizen cho rằng Kim Tuyến đang thừa nhận chuyện tình cảm với Đồng Ánh Quỳnh. Trong group chat riêng với fan, hình ảnh của Đồng Ánh Quỳnh cũng ngập tràn và được cô cập nhật thường xuyên.

Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến vướng nghi vấn có mối quan hệ đặc biệt

Trong group chat, Kim Tuyến còn chia sẻ trang phục mà Đồng Ánh Quỳnh mặc khi đi hẹn hò vào tối thứ 7

Trong livestream, Kim Tuyến còn thừa nhận hiện tại đã có người yêu. Khi một cư dân mạng đặt câu hỏi: "Chị Tuyến có người yêu chưa ạ", nữ diễn viên sinh năm 1987 đã thừa nhận đã có người yêu.

Cô chia sẻ: "Dạ có rồi chứ ạ. Mọi người sao mà hỏi thừa quá vậy. Có rồi ạ". Netizen còn soi ra khi đọc được bình luận này, Kim Tuyến quay sang nhìn chằm chằm vào Đồng Ánh Quỳnh. Hành động này của cô khiến netizen rần rần bàn tán cho rằng đang ngầm thừa nhận chuyện tình cảm với Chị đẹp.

Trong livestream, Kim Tuyến còn thừa nhận hiện tại đã có người yêu

Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh liên tục để lộ hint đáng ngờ, nghi vấn đang là một cặp

Kim Tuyến sinh năm 1987, từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Tuổi thanh xuân, Cát nóng, Ngủ với hồn ma… và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2023. Cô kết hôn năm 2006 nhưng cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 2008. Từ đó, nữ diễn viên một mình nuôi con gái. Kim Tuyến từng chia sẻ rằng vì lập gia đình quá sớm, cô chưa đủ trưởng thành và đã bước vào hôn nhân chỉ bằng những hình dung, khao khát giản đơn về một mái ấm hạnh phúc.

Đồng Ánh Quỳnh sinh năm 1995, là người mẫu kiêm diễn viên. Sở hữu chiều cao 1,71 m, cô bắt đầu sải bước trên sàn diễn từ khi còn học lớp 11. Năm 2017, Đồng Ánh Quỳnh tham gia The Face Vietnam và giành ngôi Á quân dưới sự huấn luyện của Lan Khuê, từ đó nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Sau chương trình, cô lấn sân sang diễn xuất với các dự án như Yolo – Bạn chỉ sống một lần, Thanh Sói – Cúc dại trong đêm, Mai… Đến năm 2024, cô tiếp tục gây chú ý khi tham gia Chị đẹp đạp gió.