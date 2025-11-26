Dù không còn hoạt động nghệ thuật, cuộc sống cá nhân của diễn viên Trương Phương vẫn nhận được sự theo dõi sát sao của khán giả. Mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1987 đã gấp rút thông báo một thông tin quan trọng.

Trương Phương lên tiếng cảnh báo khi mạng xã hội xuất hiện một tài khoản giả mạo, ngang nhiên sử dụng hình ảnh cá nhân của cô. Nữ diễn viên cho hay: "Cảnh báo lừa đảo ạ, các tình yêu report giúp e với ạ, đây không phải em đâu ạ". Cô cho biết tài khoản này đã đăng bài quảng cáo, lợi dụng tên tuổi của Trương Phương để lừa đảo. Do đó, nữ diễn viên phải thông báo gấp tới mọi người.

Việc người nổi tiếng bị đối tượng xấu lấy cắp hình ảnh để lừa đảo đã không còn xa lạ trong thời gian qua. Trang giả mạo Trương Phương thậm chí đăng tải hàng loạt hình ảnh sang chảnh, khoảnh khắc gia đình và đời sống cá nhân của cô hòng tạo lòng tin với người xem.

Hiện nữ diễn viên vẫn tiếp tục kêu gọi mọi người báo cáo tài khoản mạo danh để tránh việc có người không may bị lợi dụng. Vụ việc một lần nữa cho thấy người dùng mạng cần cảnh giác cao độ với những trang mạo danh nghệ sĩ, nhất là khi chúng có dấu hiệu lợi dụng hình ảnh để trục lợi hoặc lừa đảo.

Sau khi về chung một nhà với chồng Tây thứ 2 cao 1m9, diễn viên Trương Phương đã ngưng hoạt động trong showbiz Việt. Hiện tại, cô đều đặn chia sẻ clip về cuộc sống mới trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Trương Phương lại đối diện với không ít lời bàn tán và soi mói khi flex hình ảnh sang chảnh ở nước ngoài.

Khi bị nói chỉ chăm chăm vào tài sản của chồng, nữ diễn viên 8x liền phản hồi: "Chồng em không nghi ngờ em yêu anh ấy thiệt hay không thì thôi, mắc gì chị hy vọng với tin giùm vậy ạ". Cô cho biết bản thân không phải là người tiêu xài tiền của người khác một cách linh tinh. "Em nói thật không phải tiền của ai em cũng xài bậy bạ. Em phải yêu phải tin tưởng em mới xài các chị à. Hồi em còn độc thân đi hẹn hò, chàng nào mà em không thích là em đòi thanh toán, thật sự người mà em không thích thì muốn thanh toán cho em cũng không có cơ hội ý", cô viết.

Trương Phương tên đầy đủ là Trương Thị Lan Phương, sinh năm 1987. Với chiều cao khiêm tốn và vóc dáng tròn trịa, cô được khán giả gọi với biệt danh hài hước là “nữ diễn viên lùn nhất showbiz Việt”, "nấm lùn showbiz Việt"...

Trương Phương từng ghi dấu ấn qua một số bộ phim truyền hình như Cửa sổ thủy tinh, Thương nhớ ở ai... Sau khi kết hôn, cô tạm rời màn ảnh để tập trung phát triển công việc kinh doanh và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.