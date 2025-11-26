Khiếu nại kết quả của Hương Giang tại Miss Universe

Mới đây, chủ tịch Miss Universe Vietnam - ông Valentin Trần - bất ngờ thông báo đã gửi công văn chính thức tới Tổ chức Miss Universe (MUO) để làm rõ kết quả giải phụ Beyond The Crown tại Miss Universe 2025. Theo đó, trên kênh thông tin của Miss Universe Vietnam, ông Valentin Trần đang chờ câu trả lời từ BTC quốc tế về cách chấm điểm và kết quả khó hiểu của Hương Giang tại hạng mục Beyond The Crown dù chỉ số bình chọn cao thứ 3 trong các thí sinh.

Trong công văn, ông Valentin Trần cho biết Miss Universe Vietnam rất bất ngờ trước việc Hương Giang - với 233.130 phiếu bình chọn, cao hơn rất nhiều so với các thí sinh xếp sau - lại không được trao vị trí thứ ba. Miss Universe Vietnam nhấn mạnh fan vote chiếm 50% kết quả theo thể lệ ban đầu, đồng thời đặt câu hỏi về tiêu chí chấm điểm sau cùng khi thí sinh đến từ Hà Lan chỉ có 400 phiếu lại nhận giải cuối cùng.

Ông Valentin Trần cho biết đã liên hệ Miss Universe quốc tế liên tục sau chung kết nhưng chưa nhận được phản hồi chính thức nào. Công văn khẳng định giải Beyond The Crown mang ý nghĩa đặc biệt với Việt Nam và cộng đồng fan, nhất là khi lượng bình chọn tương đương giá trị hơn 200.000 USD (hơn 520 triệu đồng). Vì vậy, Miss Universe Vietnam mong muốn Miss Universe sớm giải thích rõ ràng về cách thức đánh giá để minh bạch với khán giả Việt Nam.

Công văn mà Miss Universe Vietnam gửi đến tổ chức quốc tế yêu cầu câu trả lời về giải thưởng Beyond The Crown

Trước đó, vào tối 21/11, BTC công bố giải thưởng Beyond The Crown - hạng mục phụ về dự án cộng đồng của các thí sinh. Kết quả của giải này phục thuộc vào 50% số phiếu bầu có tính phí từ công chúng, 50% điểm từ ban giám khảo. Trước giờ đóng cổng bình chọn, Hương Giang xếp top 3 với hơn 230 nghìn phiếu, xếp thứ 3 (sau người đẹp Paraguay và Philippines). Cứ tưởng với tình hình này, Hương Giang sẽ được vinh danh hạng mục ý nghĩa, nhưng cuối cùng, trong Top 3 chung cuộc lại không có tên Hương Giang. Thay vào đó, người được gọi tên là Miss Uinverse Hà Lan - người chỉ có 451 bình chọn.

Kết quả này khiến cộng đồng fan sắc đẹp dậy sóng, bởi lẽ số tiền bỏ ra để vote cho Hương Giang tính vào hàng trăm triệu đồng. Nhưng kết quả sau cùng lại là câu trả lời khó hiểu từ BTC. Nhắc đến vấn đề này, ông Valentin Trần nói thẳng rằng: "Tôi có tham gia buổi lễ công bố và tôi cảm thấy rất là mắc cười khi BTC không lựa chọn Hương Giang và tôi đang hỏi thêm BTC Miss Universre".

Nói thêm về cuộc thi năm nay, ông Valentin Trần cũng cảm thấy có nhiều drama khiến fan sắc đẹp mệt mỏi. Ông chia sẻ Miss Universe năm sau cần được tổ chức thành công hơn và mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Về kế hoạch lựa chọn người tiếp theo sau Hương Giang, chủ tịch Miss Universe Vietnam cho biết hiện tại còn quá sớm để lên kế hoạch. Khi được hỏi có nhận xét gì về đương kim Miss Universe thì ông Valentin Trần lắc đầu và từ chối trả lời. Ông nói: "Tôi không muốn nói gì, không trả lời là mọi người tự hiểu rồi".

Ông Valentin Trần - chủ tịch Miss Universe lên tiếng về kết quả của Hương Giang (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Sau 21 ngày chinh chiến cuộc thi Miss Universe, đại diện Việt Nam là Hương Giang khiến không ít người tiếc nuối khi không vào Top 30 Chung kết. Trong suốt hành trình tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế, người đẹp sinh năm 1991 được đánh giá là luôn chỉn chu và năng nổ. Do đó kết quả này khiến fan trong nước và quốc tế cảm thấy khó hiểu.

Về hành trình tại Miss Universe, Hương Giang chia sẻ: "Đã dặn lòng không được khóc mà khi bước ra sân khấu nhìn thấy những người Việt Nam thân thương ở dưới lại không kìm được nước mắt. 21 ngày trong hành trình Miss Universe đã kết thúc, nhưng Giang sẽ nhớ mãi những gì đã diễn ra ở đây. Sau này khi có gia đình, Giang có thể tự hào kể với những đứa trẻ rằng: Giang đã từng bước trên sân khấu của Miss Universe 2025 trong sự cổ vũ của biết bao người Việt Nam thân thương và hàng triệu người trên toàn Thế Giới.

Hành trình này Giang không có thành tích gì vẻ vang để mang về cho mọi người, nhưng đó là 21 ngày chưa từng bỏ cuộc. Dù là trả tài trợ sáng sớm hay tối khuya, dù là trong khoảnh khắc buồn và thất vọng nhất, vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Giang sẽ có một trải nghiệm không thể thuyết phục hơn, để tiếp thêm động lực cho những thí sinh sẽ tham gia các chương trình của Giang sau này. Cuối cùng vẫn sẽ là một lời cảm ơn chân thành, từ tận đáy lòng mãi mãi không quên, gửi tới tất cả những người đã yêu quý, ủng hộ, đồng hành với Giang trong hành trình này. Giang nợ mọi người một đêm không ngủ, một buổi sáng dậy sớm, một chuyến bay, một cổ họng khan tiếng… Dù chưa biết trả bằng cách nào, nhưng cứ cho Giang ghi sổ thế nhé".