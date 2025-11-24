Sau đêm Chung kết Miss Universe 2025, việc Hương Giang không thể bước vào Top 30 khiến khán giả Việt tiếc nuối và tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Giữa lúc dư luận còn nhiều cảm xúc, đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo - Nguyễn Hoàng Phương Linh trở thành tâm điểm chú ý khi có phần trả lời được đánh giá là EQ cao, tinh tế khi nhắc về đàn chị.

Cụ thể, trong sự kiện họp báo diễn ra vào chiều 24/11, khi được hỏi cảm xúc về hành trình và kết quả của Hương Giang ở Miss Universe thì Phương Linh không né tránh mà thoải mái chia ra cảm xúc riêng. Phương Linh cho biết bản thân đã theo dõi rất sát sao hành trình của Hoa hậu Hương Giang. Cô và những người bạn cũng thường xuyên gửi nhau video, bàn luận về sự thể hiện của Hương Giang ở cuộc thi.

Tại sự kiện, Phương Linh nói về kết quả của Hương Giang: "Kết quả cuộc thi đôi khi không có nằm trong cái sự kiểm soát của mình. Tất cả những gì mà mình kiểm soát được đó là cái sự cố gắng và những cái phần thể hiện của mình thôi. Cho nên là mình không nên đặt 100% sự kỳ vọng vô trong cái kết quả quá nhiều".

Hoa hậu Phương Linh chia sẻ về hành trình của Hương Giang ở Miss Universe

Phương Linh là đại diện của Việt Nam tại Miss Cosmo

Phương Linh tiết lộ cô cũng học được nhiều điều, ngưỡng mộ tình cảm của khán giả dành cho Hoa hậu Hương Giang: "Điều Linh học được từ cái hành trình của chị có lẽ là cái tình cảm của quý vị khán giả dành cho chị, tình cảm mà chị nhận được khi mà hàng triệu người Việt Nam hướng tới hành trình của chị. Phương Linh nghĩ cái đó cũng là cái đích đến mà Phương Linh muốn tới cuối cùng. Mình sẽ chinh phục cái hành trình này bằng tất cả cái lòng yêu thương, sự vô tư, cố gắng của mình để mình chiến thắng trái tim của khán giả".

Cách sử dụng từ ngữ nhẹ nhàng, tinh tế và khiêm nhường của Hoa hậu Phương Linh được cư dân mạng khen ngợi. Với cách trả lời này, Phương Linh không bàn sâu vào kết quả mà chuyển trọng tâm sang giá trị tinh thần, điều khán giả Việt đang tự hào nhất. Trong bối cảnh Phương Linh đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Miss Cosmo 2025, một cuộc thi được tổ chức ngay tại Việt Nam, phát ngôn này giúp cô ghi điểm lớn trong mắt công chúng, tạo hình ảnh một đại diện vừa có kiến thức, vừa biết giữ bình tĩnh trước những câu hỏi dễ gây tranh cãi.

Qua câu trả lời "nuốt micro", cư dân mạng càng tin tưởng vào bản lĩnh của Phương Linh ở cuộc thi sắp tới

Sau khi out top chấn động ở Miss Universe, Hương Giang chia sẻ: "Đã dặn lòng không được khóc mà khi bước ra sân khấu nhìn thấy những người Việt Nam thân thương ở dưới lại không kìm được nước mắt. 21 ngày trong hành trình Miss Universe đã kết thúc, nhưng Giang sẽ nhớ mãi những gì đã diễn ra ở đây. Sau này khi có gia đình, Giang có thể tự hào kể với những đứa trẻ rằng: Giang đã từng bước trên sân khấu của Miss Universe 2025 trong sự cổ vũ của biết bao người Việt Nam thân thương và hàng triệu người trên toàn Thế Giới.

Hành trình này Giang không có thành tích gì vẻ vang để mang về cho mọi người, nhưng đó là 21 ngày chưa từng bỏ cuộc. Dù là trả tài trợ sáng sớm hay tối khuya, dù là trong khoảnh khắc buồn và thất vọng nhất, vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Giang sẽ có một trải nghiệm không thể thuyết phục hơn, để tiếp thêm động lực cho những thí sinh sẽ tham gia các chương trình của Giang sau này. Cuối cùng vẫn sẽ là một lời cảm ơn chân thành, từ tận đáy lòng mãi mãi không quên, gửi tới tất cả những người đã yêu quý, ủng hộ, đồng hành với Giang trong hành trình này. Giang nợ mọi người một đêm không ngủ, một buổi sáng dậy sớm, một chuyến bay, một cổ họng khan tiếng… Dù chưa biết trả bằng cách nào, nhưng cứ cho Giang ghi sổ thế nhé".