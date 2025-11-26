Namewee hiện là cái tên thị phi nhất showbiz Malaysia. Đầu tháng 11, anh bị bắt giữ để điều tra cáo buộc sử dụng, tàng trữ ma túy và nghi vấn có liên quan đến vụ án người mẫu Tạ Hựu Tâm tử vong bất thường trong bồn tắm khách sạn. Đến ngày 13/11, Namewee được tại ngoại sau nhiều ngày bị tạm giam. Trong lúc chờ xét xử, nam ca sĩ kiêm rapper này lại lần nữa khiến dân ngán ngẩm khi bị tố nhắn tin gạ gẫm hot girl mạng.

Chia sẻ với tờ Mirror, hot girl có body bốc lửa và sở hữu hơn 600.000 người theo dõi cho biết cô liên tục bị Namewee nhắn tin làm phiền, quấy rối vào lúc nửa đêm. Theo đó, Namewee được cho biết đã viện cớ tìm kiếm nữ chính cho MV của mình để tiếp cận nàng hot girl xinh đẹp. Trong ảnh chụp màn hình tin nhắn mà hot girl cung cấp cho truyền thông xứ Đài, Namewee đã nhắn tin gạ gẫm vào lúc 2h sáng với nội dung: "Em hay thức khuya lắm đúng không?". Trước câu hỏi của Namewee, hot girl mạng trả lời qua loa cô sống "hệ cú đêm". Dù vậy, Namewee vẫn không từ bỏ và gặng hỏi người đẹp này: "Anh có thể qua chỗ em ăn khuya được không. Anh cũng sống hệ cú đêm đó. Vậy anh qua chỗ em, mình cùng ăn khuya nhé". Sợ hãi với hành động của Namewee, hot girl xinh đẹp đã từ chối và báo vụ việc với quản lý.

Nàng hot girl nóng bỏng tố cáo Namewee nhắn tin gạ gẫm cô

Trước cáo buộc quấy rối, gạ gẫm phụ nữ, Namewee không lên tiếng phản hồi. Tuy nhiên, không lâu sau khi bị tố cáo có hành vi thiếu đứng đắn, nam ca sĩ này đã đăng tải ca khúc mới mang tên "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi" trên trang cá nhân, được cho là đang ngầm phủ nhận mọi tin đồn tiêu cực bủa vây anh.

Hiện, danh tiếng của Namewee đã sụp đổ. Do có hành vi sử dụng ma túy vi phạm pháp luật và bị tình nghi giết người, giới giải trí Malaysia và Đài Loan (Trung Quốc) đã tiến hành loại bỏ, xóa sổ Namewee ra khỏi mọi hoạt động nghệ thuật. Các đài truyền hình không lên sóng chương trình có Namewee góp mặt. Ban tổ chức của hơn chục sự kiện giải trí, trong đó có những show âm nhạc countdown mừng năm mới 2026, đã thông báo hủy bỏ lịch diễn của anh. Do điều khoản hợp đồng diễn xong mới trả cát-xê nên hiện tại chưa có bất kỳ đối tác nào bắt nam rapper này bồi thường hay hoàn trả thù lao.

Namewee bị tẩy chay, loại bỏ khỏi các hoạt động của ngành giải trí sau khi bị tình nghi có liên quan đến cái chết bất thường của người mẫu Tạ Hựu Tâm, bị truy tố vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy, tàng trữ ma túy

Tạ Hựu Tâm qua đời đột ngột trong bồn tắm khách sạn ở Malaysia vào ngày 22/10, hưởng dương 31 tuổi. Đến ngày 2/11, diễn biến gây sốc đã nổ ra: cảnh sát bắt giữ nam rapper, ca sĩ đình đám Namewee vì nghi ngờ liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Namewee đã phủ nhận sử dụng ma túy và quan hệ tình ái với Tạ Hựu Tâm vào ngày cô tử vong. Nam nghệ sĩ này cho biết anh và Namewee gặp nhau để bàn bạc về việc hợp tác quay MV ca nhạc. Sau đó, Tạ Hựu Tâm nói rằng muốn đi tắm. Tuy nhiên, hơn 30 phút cô vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh. Theo Namewee, cảm thấy có chuyện không ổn do gọi mãi Tạ Hựu Tâm không trả lời, anh đã vào kiểm tra và phát hiện đối phương nằm bất tỉnh trong bồn tắm. Namewee đã tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) cho Tạ Hựu Tâm. Nam rapper khai với cảnh sát rằng anh đã gọi 999 cầu cứu, nhưng phải 1 giờ sau xe cấp cứu mới đến hiện trường. Lúc này, Tạ Hựu Tâm đã không qua khỏi. Nam ca sĩ cho rằng Tạ Hựu Tâm tử vong là do không được cấp cứu kịp thời.

Ca sĩ đình đám Namewee đã ở chung phòng với Tạ Hựu Tâm vào thời điểm người mẫu tử vong

Còn về việc tại sao anh lại vội vã rời khỏi hiện trường khi nhân viên y tế đến, Namewee lý giải anh hoảng loạn và lo lắng bản thân bị nghi ngờ là hung thủ sát hại Tạ Hựu Tâm nên muốn tạm lánh đi. Namewee khẳng định những chất nghi vấn là ma túy, thuốc kích thích mà cảnh sát tìm thấy ở hiện trường không phải là do anh mang đến và anh cũng không rõ nguồn gốc của chúng. Tuy nhiên, lời khai của Namewee bị cảnh sát đáng giá không đáng tin, quanh co và cố ý che giấu sự thật. Theo dữ liệu CCTV khách sạn, Namewee và Tạ Hựu Tâm đã qua đêm với nhau. Trong thời gian đó, không có ai khác ra vào phòng khách sạn của họ.

Namewee có tên thật là Wee Meng Chee, sinh năm 1983 ở Malaysia. Nam rapper này hoạt động âm nhạc, cũng là nhà làm phim, đạo diễn và diễn viên. Namewee được biết đến là một nghệ sĩ tài năng nhưng cũng vô cùng tai tiếng và gây tranh cãi vì phong cách nghệ thuật châm biếm, đụng chạm vấn đề nhạy cảm. Anh cũng từng gây ồn ào khi phát hành ca khúc có nội dung bị cộng đồng fan Kpop cho là xúc phạm nhóm nhạc nữ BLACKPINK.

Nguồn: Sina, China Times