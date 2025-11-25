Chiều 25/11, sự kiện trao sash, công bố Mai Ngô trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2025 thu hút sự chú ý lớn của công chúng lẫn giới mộ điệu sắc đẹp. Dàn mỹ nhân Vbiz như Bùi Quỳnh Hoa, Đỗ Nhật Hà, Quỳnh Anh, Mlee... đều xuất hiện chỉn chu, tạo nên nhưng màn đọ sắc "bất phân thắng bại".

Tâm điểm của sự kiện không ai khác ngoài Mai Ngô. Nàng hậu ưu tiên những thiết kết đầm cúp ngực, tôn trọn bờ vai, vòng eo gọn và đường cong ngày càng "nóng bỏng" sau thời gian tập luyện nghiêm túc. Thần thái tự tin, lối catwalk đầy kỹ năng của Mai Ngô khiến khán giả đặt kỳ vọng cô sẽ làm nên chuyện ở cuộc thi.

Mai Ngô được trao sash, đại diện Việt Nam đến với Miss Charm 2025

Mai Ngô khoe sắc vóc hừng hực trước thềm chinh chiến Miss Charm

Mai Ngô đã có cuộc "lột xác" rõ rệt sau nhiều năm vào showbiz

Trên sân khấu, Mai Ngô giới thiệu mình là Miss Charm Việt Nam nhưng sau đó đối diện với sự cố vương miện suýt rơi, cô phải nhanh chóng dùng tay cố định lại. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Mai Ngô nghẹn ngào chia sẻ: "Phải mất 20 năm luyện tập, trau dồi và mài dũa, hành trình em đi không hề dễ dàng. 14 năm lăn lộn trên đấu trường người mẫu, 10 năm em thử sức với Beauty Queen thì mới có một Mai Ngô trưởng thành và tạn định và đứng đây ngày hôm nay. Và em biết rằng, không có bất kỳ vinh quang nào mà đến với em một cách dễ dàng. Mỗi lần thất bại, mỗi lời chê bai là mỗi lần em đứng lên. Và đó là những bài học khắc sâu vào trong Mai Ngô đó chính là những bài học và nội lực mới.Ngày hôm nay em đứng đây, em cảm thấy mình rất may mắn. Vì trong mọi hành trình của em luôn có sự ủng hộ của tất cả mọi người.

Em cảm thấy biết ơn các vị tiền bối, hậu bối, những người luôn dang rộng vòng tay có thể hỗ trợ em mỗi khi em gục ngã. Và những tình cảm của khán giả đã luôn ủng hộ em trong từng bước chân mà em đi. Và những ai đã trao cho em cái cơ hội để em có thể đại diện người phụ nữ Việt Nam kiên cường, mạnh mẽ, giàu lòng nhân ái. Và em hứa, sẽ mang tất cả những tình yêu thương của khán giả cũng giống như là ý chí mạnh mẽ của tất cả đồng bào miền Trung của chúng ta đang phải đối mặt với bão lũ để chiến đấu hết mình tại cuộc thi lần này".

Mai Ngô gặp sự cố suýt rơi vương miện

Mai Ngô diện áo dài đỏ, có hoạ tiết hình ngôi sao vàng khi nhận sash bắt đầu hành trình mới

Mai Ngô là đại diện thứ 3 của Việt Nam tại Miss Charm

Bên cạnh dàn mỹ nhân, sự xuất hiện của Hải Triều trở thành tâm điểm lớn nhất thảm đỏ. Nam nghệ sĩ gây bão khi xuất hiện trong diện mạo giả gái chỉn chu, makeup sắc sảo, nổi bật chắc kém cạnh ai.

Hải Triều nổi bật trong dàn sao đến ủng hộ tinh thần Mai Ngô

Tạo hình gây ấn tượng của diễn viên Hải Triều tại sự kiện

Hình ảnh dàn sao Việt đến "tiếp lửa" cho Mai Ngô:

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Đương kim Miss Charm - Rashmita Rasindran

Rashmita Rasindran sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, gợi cảm

Người đẹp "bé Nai" Bùi Lý Thiên Hương

Á hậu Nguyễn Quỳnh Anh

TikToker "chị Phiến" tên thật là Lê Khuyến Dương

Miss Global Như Vân

Hà Kino

Hoa hậu Chuyển giới Hà Tâm Như

"Chị đẹp" Mlee

"Chị đẹp" Phương Vy Idol

Stylist Hoàng Ku

Trước Mai Ngô, Quỳnh Nga đến với đấu trường Miss Charm và đạt thành tích Á hậu 2 và 2 giải phụ khác là Best National Costume (Trình diễn Trang phục dân tộc đẹp nhất), Best Interview (Phỏng vấn kín hay nhất). Khi được hỏi về thành tích của người tiền nhiệm có tạo áp lực không thì Mai Ngô có câu trả lời vô cùng tự tin, khéo léo.

Mai Ngô nói: "Ở mỗi hành trình, Mai Ngô luôn đặt ra những mục tiêu của riêng mình. Mai Ngô không nhìn vào hành trình của bất kỳ ai để so sánh và bắt buộc mình phải chạy theo kết quả của người khác. Trước thành tích Á hậu 2 của Quỳnh Nga, Mai Ngô không cảm thấy mình bị áp lực. Quan trọng hơn hết, Mai Ngô biết mình phải tập trung vào hành trình, khắc phục những điểm còn thiếu sót, những điểm yếu phù hợp với những tiêu chí mà cuộc thi cần".

Mai Ngô cho biết được Lan Khuê chia sẻ, đồng hành trong quá trình chuẩn bị đến với Miss Charm. Cô chia sẻ thêm về mục tiêu mong đạt được ở cuộc thi: "Mục tiêu của Mai Ngô tại Miss Charm năm nay đó chính là mang hình ảnh, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam đi đến với lại bạn bè quốc tế. Đó là một người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ, đầy kiêu hãnh và đầy lòng trắc ẩn".

Mai Ngô chia sẻ về áp lực khi bị so sánh với thành tích của Quỳnh Nga vào năm trước

Miss Charm là cuộc thi hoa hậu quốc tế đầu tiên do người Việt tổ chức. Đấu trường nhan sắc này không chỉ hướng tới việc tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của phụ nữ từ khắp nơi trên thế giới mà còn đặt trọng tâm vào các tiêu chí đánh giá như trí tuệ, tài năng, hình thể, tâm hồn và sự tự tin. Miss Charm chọn ra một hoa hậu có tiếng nói đại diện trên trường quốc tế, có khả năng kết nối và thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc giữa các nền văn hóa.

Miss Charm năm thứ 3 diễn ra từ ngày 27/11 đến 13/12, tại Việt Nam.