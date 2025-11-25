Nóng: Bắt khẩn cấp nữ tỷ phú Hoa hậu Hoàn Vũ

Vào ngày 25/11, Tòa án Quận Phra Nakhon Tai, Thái Lan đã lên lịch xét xử vụ án do ông Rawiwat Maschamadol là nguyên đơn, chống lại Công ty TNHH JKN Global Group và bà Anne Jakrajutatip về tội lừa đảo. Ông Rawiwat Maschamadol tố cáo từ ngày 24/7/2023 đến ngày 8/8/2023, công ty TNHH JKN Global Group và bà Anne Jakrajutatip đã thông đồng lừa đảo, đưa ra lời khai sai sự thật và che giấu những sự việc đáng lẽ phải được tiết lộ cho nguyên đơn.

Bằng hành vi gian lận này, 2 bị đơn đã chiếm đoạt tài sản trị giá 30 triệu bath (gần 25 tỷ đồng). Nguyên đơn được yêu cầu tiến hành tố tụng theo Điều 341 của Bộ luật Hình sự Thái Lan. Sau khi hoàn tất xem xét chứng cứ, tòa án lên lịch cho phiên tòa ngày 25/11. Tuy nhiên phía bà Anne Jakrajutatip vắng mặt và không đưa ra bất kỳ lý do nào. Điều này cho thấy bị đơn đã cố ý bỏ trốn.

Hiện tại, tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ nữ tỷ phú chuyển giới và xét xử theo quy định. "Việc bên bảo lãnh không giao nộp bị cáo thứ 2 theo đúng lịch trình được coi là vi phạm quy định tại ngoại. Bên bảo lãnh đã bị phạt toàn bộ số tiền bảo lãnh và phải nộp phạt trong vòng 15 ngày kể từ hôm nay" - tòa án cho biết.

Tòa án ban lệnh bắt giữ nữ tỷ phú

Ngoài ra, nhà hoạt động chính trị Sondhi Limthongkul cũng công khai cáo buộc nữ tỷ phú Hoa hậu Hoàn vũ trốn tránh các nghĩa vụ pháp lý, đền bù thiệt hại bằng cách trốn sang Mexico. Ông Sondhi Limthongkul cho biết bà Anne Jakrajutatip đã tiếp quản hơn 6 tỷ baht (khoảng 4.800 tỷ đồng) và chuyển đổi nó thành tiền số.

Nhà hoạt động chính trị này khẳng định bà Anne Jakrajutatip trốn sang Mexico để ẩn náu dưới sự bảo trợ của doanh nhân Raul Rocha - chủ sở hữu của Miss Universe. Thậm chí nữ tỷ phú này còn có quyền công dân Mexico nhờ sự giúp đỡ của Raul Rocha. Sondhi Limthongkul nhận định vì vướng kiện tụng, nợ nần và các cáo buộc khác, Anne Jakrajutatip sẽ không trở về Thái Lan do đối diện nguy cơ bị bắt và đi tù 10-15 năm. Tuy nhiên những thông tin ông Sondhi Limthongkul đưa ra chưa được kiểm chứng và khiến công chúng hoang mang.

Anne Jakrajutatip bị tố trốn sang Mexico dưới sự bảo trợ của Raul Rocha - chủ mới của Hoa hậu Hoàn Vũ

Anne Jakrajutatip, còn được biết đến với tên Anne JKN, là một trong những nữ doanh nhân nổi bật nhất của Thái Lan và cũng là gương mặt truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBTQ+ trên toàn châu Á. Sinh năm 1979 tại Bangkok, Anne lớn lên trong một gia đình kinh doanh nhưng lại sớm cảm nhận bản dạng giới khác biệt của mình. Điều này khiến bà trải qua nhiều định kiến thời niên thiếu, để rồi sau này trở thành một tiếng nói mạnh mẽ cho quyền lợi người chuyển giới. Anne từng du học tại Úc, tốt nghiệp ngành Quan hệ Quốc tế ở Bond University, sau đó tiếp tục mở rộng kiến thức với chứng chỉ phát triển bất động sản của Đại học Chulalongkorn.

Con đường sự nghiệp của Anne bắt đầu khi bà sáng lập JKN Global Group, một tập đoàn truyền thông nhanh chóng vươn tầm quốc tế nhờ vào việc phân phối nội dung phim ảnh, truyền hình, sản xuất chương trình và quảng cáo. Bà cũng là gương mặt quen thuộc trong các chương trình thực tế như Shark Tank Thailand hay Project Runway Thailand, góp phần xây dựng hình ảnh một nữ lãnh đạo sắc sảo, tự tin và đầy cá tính.

Tên tuổi của Anne lan rộng khắp thế giới vào năm 2022, khi bà chi hơn 20 triệu USD (527 tỷ đồng) để mua lại Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một người phụ nữ – và cũng là người chuyển giới – sở hữu cuộc thi sắc đẹp danh giá này. Anne tuyên bố muốn biến Miss Universe thành sân chơi đề cao trí tuệ, tiếng nói của phụ nữ và sự đa dạng, đồng thời tạo môi trường bình đẳng cho cộng đồng LGBTQ+. Tầm nhìn đó đã khiến bà được ca ngợi như một biểu tượng của sự đổi mới trong ngành giải trí và sắc đẹp thế giới.

Anne Jakrajutatip là chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ từ 2022 đến 2025

Tuy nhiên, hành trình của Anne cũng không thiếu những biến động. Khi JKN mở rộng quá nhanh và bỏ ra số tiền lớn để mua Miss Universe, tập đoàn rơi vào khủng hoảng tài chính, kéo theo nhiều khoản nợ và áp lực thị trường. Đến năm 2025, Anne đối mặt với cáo buộc thao túng báo cáo tài chính từ Ủy ban Chứng khoán Thái Lan và buộc phải từ chức khỏi vai trò quản lý tại JKN. Tháng 5/2025, Anne chính thức rời vị trí CEO của tổ chức Miss Universe. Cuộc thi hiện do doanh nhân người Mexico - Raul Rocha tiếp quản, điều hành.

Bà gần như biến mất khỏi mạng xã hội trong giai đoạn biến động này, tạo nên nhiều đồn đoán và tranh cãi. Tỷ phú chuyển giới đóng tài khoản Instagram, trang Facebook hơn 10 triệu người theo dõi ngừng đăng bài từ ngày 29/10. Các chủ nợ của tỷ phú Hoa hậu Hoàn Vũ cũng đã tiến hành kiểm tra việc chuyển nhượng 52% cổ phần Miss Universe thuộc JKN Global và phát hiện đã bị chuyển sang cho một pháp nhân ở nước ngoài.