Chủ tịch showbiz đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông

Sáng 25/11, tờ The Star đưa tin, Chủ tịch Paul Wong - người sáng lập đế chế giải trí hàng đầu Malaysia Mega Star Arena, vừa đột ngột qua đời trong 1 vụ tai nạn xe hơi ở Thái Lan. Ông trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 56, khiến làng giải trí Malaysia chấn động trong buổi sáng 25/11.

Trên trang cá nhân của "ông trùm showbiz Malaysia", gia đình vừa đăng cáo phó trong niềm tiếc thương vô hạn: "Với niềm tiếc thương sâu sắc, chúng tôi xin thông báo rằng, ông Paul Wong đã qua đời vào ngày 22/11 tại Thái Lan sau khi gặp phải 1 vụ tai nạn giao thông. Ông Paul Wong là 1 trong những nhân vật tiên phong đáng kính trọng nhất trong làng giải trí Malaysia".

Paul Wong đột ngột qua đời sau 1 vụ tai nạn giao thông ở Thái Lan

Lễ viếng Paul Wong sẽ được diễn ra trong 4 ngày, bắt đầu từ hôm 26/11 tới đây tại Trung tâm Tưởng niệm Nirvana. Lễ đưa tiễn Chủ tịch Mega Star Arena sẽ được tổ chức vào ngày 29/11. Công chúng có thể đến viếng vào ngày cuối cùng của lễ tưởng niệm.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, khán giả Malaysia không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi của vị "Chủ tịch showbiz" đáng kính. Được biết, công ty giải trí do ông thành lập đã đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức nhiều buổi hòa nhạc, lễ trao giải và các sự kiện thương mại tại Malaysia. Không chỉ thành lập nên 1 đế chế giải trí hùng mạnh, Paul Wong còn tích cực hỗ trợ cho nhiều nghệ sĩ và các công ty cùng ngành.

Nhiều khán giả Malaysia đồng loạt bày tỏ lòng biết ơn tới những đóng góp của Paul Wong cho làng giải trí nước nhà: "Nếu không có Paul Wong, làng giải trí Malaysia sẽ không thể phát triển được như ngày hôm nay. Ông ấy đã mang cơ hội nghề nghiệp và sân khấu biểu diễn cho nhiều người", "Sự ra đi đột ngột của Paul Wong có thể được xem là mất mát to lớn đối với ngành giải trí Malaysia"...

Nhiều nhân vật và công ty hoạt động trong showbiz Malaysia như siêu mẫu Amber Chia, đài truyền hình 8TV đã có động thái tưởng niệm dành cho Chủ tịch Paul Wong sau khi hay tin ông qua đời.

Đồng nghiệp và công chúng không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của "ông trùm showbiz Malaysia"

Nguồn: The Star