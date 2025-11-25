Vào ngày 25/11, công chúng cả châu Á chấn động trước thông tin "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae qua đời. Nam diễn viên gạo cội đã qua đời vào rạng sáng nay vì tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 91 tuổi.
Tang lễ của ngôi sao kỳ cựu xứ Hàn diễn ra Nhà tang lễ Trung tâm Y tế Seoul Asan ở Seoul, Hàn Quốc. Bên ngoài phòng tang lễ, rất nhiều ngôi sao đình đám của showbiz như "bà nội quốc dân" Na Moon Hee, Shin Min Ah - Kim Woo Bin và cả Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, cựu Tổng thống Lee Myung Bak cũng gửi vòng hoa chia buồn. Lee Seung Gi, Choi Hyun Wook, 2 diễn viên Gia Đình Là Số 1 Julien Kang và Hwang Jung Eum, thị trưởng Seoul Oh Se Hoon... đã đến viếng Lee Soon Jae và có những chia sẻ sâu sắc về tượng đài điện ảnh xứ Hàn.
Lee Soon Jae sinh năm 1934, là diễn viên huyền thoại và tượng đài của truyền hình Hàn Quốc. Trong hơn 70 năm sự nghiệp, ông được xem là nhân vật quan trọng trong giới giải trí xứ kim chi, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ và để lại di sản đồ sộ cho màn ảnh nhỏ và sân khấu Hàn Quốc. Ông nội quốc dân" được nhiều khán giả châu Á biết đến qua các tác phẩm thành công như Gia Đình Là Số 1 phần 1 và 2, Lee San - Triều Đại Chosun, Ngôi Sao Khoai Tây,…
Về sau, dù sức khỏe có suy yếu đôi chút vì tuổi tác ngày càng lớn, ông vẫn giữ trọn niềm đam mê, dốc hết tâm huyết cho các tác phẩm cuối đời, cũng như miệt mài đứng trên bục giảng đại học để truyền lại kinh nghiệm diễn xuất cho diễn viên trẻ. Năm 2024, ông lập kỷ lục là "diễn viên cao tuổi nhất nhận giải Daesang" tại KBS Drama Awards. Sự ra đi của Lee Soon Jae là mất mác lớn đối với giới truyền hình Hàn Quốc nói riêng và showbiz xứ kim chi nói chung.