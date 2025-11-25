Vào ngày 25/11, công chúng cả châu Á chấn động trước thông tin "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae qua đời. Nam diễn viên gạo cội đã qua đời vào rạng sáng nay vì tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 91 tuổi.

Tang lễ của ngôi sao kỳ cựu xứ Hàn diễn ra Nhà tang lễ Trung tâm Y tế Seoul Asan ở Seoul, Hàn Quốc. Bên ngoài phòng tang lễ, rất nhiều ngôi sao đình đám của showbiz như "bà nội quốc dân" Na Moon Hee, Shin Min Ah - Kim Woo Bin và cả Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, cựu Tổng thống Lee Myung Bak cũng gửi vòng hoa chia buồn. Lee Seung Gi, Choi Hyun Wook, 2 diễn viên Gia Đình Là Số 1 Julien Kang và Hwang Jung Eum, thị trưởng Seoul Oh Se Hoon... đã đến viếng Lee Soon Jae và có những chia sẻ sâu sắc về tượng đài điện ảnh xứ Hàn.

Thông tin phía bên ngoài phòng tang lễ. Người chủ trì tang lễ là bà Choi Hee Jeong - vợ của "ông nội quốc dân" cùng các con, các cháu

Bàn thờ và bài vị của Lee Soon Jae

Di ảnh Lee Soon Jae với nụ cười hiền hậu làm khán giả xót xa

Vòng hoa của Tổng thống đương nhiệm Lee Jae Myung và cựu Tổng thống Lee Myung Bak được đặt trang trọng ở 2 bên bàn thờ

Lee Seung Gi là trò cưng của Lee Soon Jae và anh cũng là người đến sớm nhất. Chia sẻ với báo chí, anh cho biết: "Tôi rất kính trọng và có mối quan hệ đặc biệt với thầy khi ông còn sống. Tôi vô cùng xúc động mỗi khi nghĩ về ông, và tôi tin rằng ông đã đến một nơi tốt đẹp. Tôi rất vinh dự khi thầy được làm diễn viên ở Hàn Quốc, và tôi tin rằng các hậu bối của thầy cũng sẽ kế thừa tinh thần của thầy và làm tốt"



Lee Seung Gi nhớ lại khoảnh khắc anh gặp Lee Soon Jae hồi đầu năm nay: "Tôi biết tình trạng của thầy đang dần xấu đi. Điều an ủi tôi là vợ chồng tôi đã đến thăm thầy ở bệnh viện hồi đầu năm nay. Tôi nghĩ thật may mắn khi chúng tôi có nhiều thời gian trò chuyện. Ngay cả khi đó, thầy vẫn muốn thể hiện rằng mình khỏe mạnh, nên thầy vẫn đi đến tận thang máy để tiễn tôi. Hình ảnh đó vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy rất buồn".

2 diễn viên của Gia Đình Là Số 1 Julien Kang và Hwang Jung Eum đến viếng Lee Soon Jae cùng nhau

Sao trẻ Choi Hyun Wook cúi đầu buồn bã

Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon cũng trực tiếp đến viếng "ông nội quốc dân"

Choi Byung Seo đến tiễn đưa người bạn già

Hàng loạt ngôi sao đã gửi vòng hoa kính viếng Lee Soon Jae

Vòng hoa từ Na Moon Hee - diễn viên gạo cội được mệnh danh là "bà nội quốc dân" bên cạnh "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae

Vòng hoa từ Park Hae Mi - "con dâu" của Lee Soon Jae trong Gia Đình Là Số 1 mang thông điệp "Mãi mãi là con dâu"

Shin Min Ah và Kim Woo Bin cùng gửi vòng hoa đến đại tiền bối trong ngành

Dàn diễn viên The People Upstairs dành 1 phút cúi đầu mặc niệm trong họp báo chiều nay

Đài truyền hình KBS dựng khu tưởng niệm tại tầng 2 trụ sở ở Yeouido, Seoul. KBS cũng dự định lên sóng chương trình đặc biệt về cố diễn viên

Lee Soon Jae sinh năm 1934, là diễn viên huyền thoại và tượng đài của truyền hình Hàn Quốc. Trong hơn 70 năm sự nghiệp, ông được xem là nhân vật quan trọng trong giới giải trí xứ kim chi, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ và để lại di sản đồ sộ cho màn ảnh nhỏ và sân khấu Hàn Quốc. Ông nội quốc dân" được nhiều khán giả châu Á biết đến qua các tác phẩm thành công như Gia Đình Là Số 1 phần 1 và 2, Lee San - Triều Đại Chosun, Ngôi Sao Khoai Tây,…

Về sau, dù sức khỏe có suy yếu đôi chút vì tuổi tác ngày càng lớn, ông vẫn giữ trọn niềm đam mê, dốc hết tâm huyết cho các tác phẩm cuối đời, cũng như miệt mài đứng trên bục giảng đại học để truyền lại kinh nghiệm diễn xuất cho diễn viên trẻ. Năm 2024, ông lập kỷ lục là "diễn viên cao tuổi nhất nhận giải Daesang" tại KBS Drama Awards. Sự ra đi của Lee Soon Jae là mất mác lớn đối với giới truyền hình Hàn Quốc nói riêng và showbiz xứ kim chi nói chung.

Tài tử gạo cội xứ Hàn hưởng thọ 91 tuổi

Nguồn: News1, Xports News