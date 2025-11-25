Từ khi trở nên nổi tiếng tới nay, mỹ nhân "đẹp hơn cả AI" Karina (aespa) liên tục xuất hiện trong nhiều chủ đề nóng và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, Mới đây nhất, cô lại tiếp tục chiếm sóng mạng xã hội xứ kim chi trong ngày 24/11. Và lần này, thân hình của mỹ nhân sinh năm 2004 đã trở thành đề tài gây bàn tán xôn xao, gây ra làn sóng tranh cãi lớn.

Nguồn cơn của làn sóng tranh cãi xuất phát từ bức hình chụp phía sau Karina trong lần nữ idol tham dự sự kiện của 1 thương hiệu đồ uống do cô làm người đại diện. Trong bức ảnh gây bão, công chúng đổ dồn vào phần vòng 3 được cho là khác thường, trông thiếu tự thiên của mỹ nhân aespa. Đáng nói, từ hình ảnh được chụp lại ở những thời điểm trước đó, rõ ràng Karina chưa từng sở hữu vòng 3 sexy như vậy. Từ đây, Karina bị tố sử dụng miếng độn vòng 3 nhằm giúp thân hình trở nên quyến rũ và bốc lửa hơn.

Hình ảnh nghi Karina sử dụng đồ phụ trợ làm tăng kích cỡ vòng 3 đã gây xôn xao cộng đồng mạng mới đây. Khi so sánh Karina trong sự kiện này...

... với chính nữ ca sĩ tại 1 hoạt động trước đó, công chúng dễ dàng nhận ra sự khác biệt quá rõ ràng ở vòng 3 của cô

Kể từ khi nổi tiếng tới nay, cô liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội

Bên cạnh những ý kiến khẳng định Karina đã sử dụng miếng độn mông thì không ít fan lại nhận định, nữ thần tượng không hề dùng tới bất kỳ thủ thuật nào để tăng độ gợi cảm cho vòng 3 trong sự kiện nói trên. Theo người hâm mộ Karina, phần quần của nữ ca sĩ nhô lên không phải do đồ phụ trợ mà thực ra có liên quan tới việc cô kẹp ghim vào quần jeans. Được biết, Karina không ít lần bị bắt gặp sử dụng ghim để giúp quần jeans vừa vặn với vòng eo nhỏ xíu của mình.

Đồng thời, fan cũng tung ra được nhiều hình ảnh và video ở góc chụp khác tại cùng sự kiện nói trên nhằm chứng minh vòng 3 của Karina vẫn như mọi khi, không hề có dấu hiệu tăng trưởng bất thường.

Nhiều hình ảnh từ góc quay khác cho thấy vòng 3 của Karina không hề nhô lên bất thường

Bên cạnh đó, 1 hình ảnh khác cho thấy Karina đã kẹp ghim vào quần jeans

Đây không phải lần đầu tiên 1 nữ nghệ sĩ Hàn dính nghi vấn sử dụng miếng độn mông khi dự sự kiện. Trong quá khứ, loạt mỹ nhân đình đám như Ha Ji Won, Seolhyun... cũng từng được cho là phải sử dụng đồ phụ trợ nhằm tăng độ sexy, nóng bỏng cho vòng 3 trước khi xuất hiện trước công chúng tại các hoạt động công khai.

Seolhyun (AOA) từng bị cư dân mạng chộp được khoảnh khắc vòng 3 khác hẳn với hình ảnh đẫy đà thường thấy trên sân khấu và trong ảnh chụp quảng cáo

Trong sự kiện họp báo cho bộ phim The King 2Heart (2012), Ha Ji Won đã sử dụng quần độn mông và không may miếng độn bị gồ lên khi cô đang mải miết tạo dáng chụp hình

Nguồn: Koreaboo