Hơn nửa thập kỷ sang Mỹ sinh sống, gần đây Phạm Hương bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán, nghi vấn hôn nhân với chồng đại gia có vấn đề. Nguồn cơn xuất phát từ việc cô hạn chế nhắc đến chồng, không còn đăng hình gia đình đầy đủ. Vào những dịp đặc biệt, Phạm Hương cũng không còn khoe được nhận quà khủng như trước kia.

Mới đây, Phạm Hương bất ngờ có động thái mới phần nào xóa tan những nghi vấn lan rộng. Trên trang cá nhân, nàng hậu khoe hình ảnh đang sống trong căn biệt thự trắng quen thuộc tại Mỹ, kèm loạt góc nhà đã được trang hoàng lộng lẫy cho mùa Giáng sinh. Không khí rộn ràng, ấm cúng cùng phong cách decor tinh tế lập tức thu hút sự chú ý.

Động thái này phần nào cho thấy Phạm Hương vẫn đang tận hưởng cuộc sống bên trong ngôi nhà cô từng khoe là "tổ ấm" của 2 con và chồng đại gia. Việc nàng hậu khoe nhà cửa được trang hoàng dịp cuối năm cũng như lời ngầm khẳng định rằng cuộc sống của cô tại Mỹ ổn định, không biến động như những nghi vấn trên MXH. Dựa vào những chia sẻ hiếm hoi, có thể thấy Phạm Hương vẫn đang tập trung vào công việc kinh doanh và chăm sóc hai con trai.

Lâu lắm rồi Phạm Hương mới chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ, cô "flex" 1 góc nhà đã ngập tràn không khí lễ hội

Thông thường Phạm Hương là 1 trong những sao Việt hưởng ứng Giáng sinh rất nhiệt tình, mỗi năm biệt thự trắng sẽ được trang hoàng 1 kiểu khác nhau

Phạm Hương sống trong ngôi nhà bề thế, sang trọng tại Mỹ

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương gần như rút khỏi showbiz, sang Mỹ định cư cùng chồng doanh nhân và tập trung làm mẹ, làm vợ. Người đẹp gốc Hải Phòng từng chia sẻ, chồng chính là "điểm tựa tinh thần", luôn ở bên động viên, hỗ trợ cô trong mọi quyết định. Cuộc sống của Phạm Hương nơi xứ cờ hoa được bao phủ bởi hình ảnh bình yên, sang trọng với những chuyến du lịch, biệt thự đẹp như mơ và hai cậu con trai ngoan ngoãn, kháu khỉnh.

Phạm Hương cho biết chồng chính là doanh nhân Bobby Trần. Bài báo về Phạm Hương đăng trên một trang tin ở Mỹ cho biết: "Chồng của Phạm Hương là Bobby Trần, cô gọi chồng là 'người ủng hộ lớn nhất', cả hai đã có 2 con và 2 bé đều đang đi học. Phạm Hương đã tận dụng thời gian rảnh để theo đuổi đam mê với hoa". Bobby Trần cũng chính là người đàn ông bị bắt gặp cùng Phạm Hương đưa con tải đầu lòng đi công viên trước đó ít năm.

Phạm Hương đã được cầu hôn, chụp ảnh cưới nhưng chưa tổ chức hôn lễ

Cho đến thời gian gần đây, nàng hậu bị soi không còn đeo nhẫn cưới, ít chia sẻ khoảnh khắc gia đình, và gần như "mất hút" bóng dáng ông xã khiến người hâm mộ đặt nhiều dấu hỏi. Dẫu vậy, Phạm Hương vẫn giữ thái độ kín tiếng, không lên tiếng phủ nhận hay khẳng định bất kỳ tin đồn nào. Thay vào đó, cô dành trọn sự chú ý cho hai con và công việc kinh doanh tại Mỹ.

Về lý do vẫn quyết giữ kín mặt ông xã mỗi khi đăng ảnh lên mạng xã hội, Phạm Hương chia sẻ: "Vì anh ấy không phải là người của showbiz. Anh ấy chỉ đơn giản là người bình thường thôi. Cuộc sống, công việc của họ sẽ không thoải mái. Tôi chỉ muốn họ có một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường. Bản thân tôi cũng chấp nhận là người bình thường, nhường lại hào quang để các bạn, các em khác có thể tỏa sáng".

Lần gần nhất chồng Phạm Hương xuất hiện là vào Tết 2024