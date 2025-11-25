Nữ ca sĩ Soyou (cựu thành viên nhóm nhạc nữ đình đám SISTAR), vốn nổi tiếng với thân hình gợi cảm, khỏe khoắn và cân đối. Thế nhưng, loạt ảnh bikini mới nhất của cô lại đang khiến người hâm mộ và công chúng không khỏi phát hoảng và lo lắng tột độ, Thân hình của Soyou giờ đây trông "mỏng như tờ giấy", gầy gò đến mức đáng báo động, dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng ám ảnh cân nặng và văn hóa siêu gầy vẫn đang hoành hành trong giới Kpop.

Những bức ảnh Soyou diện bikini trong chuyến đi nghỉ dưỡng gần đây đã được lan truyền nhanh chóng. Vốn dĩ, cô luôn là biểu tượng của vẻ đẹp khỏe mạnh, gợi cảm với đường cong nóng bỏng. Tuy nhiên, trong những bức ảnh mới, Soyou xuất hiện với thân hình gầy gò rõ rệt. Vòng eo nhỏ đến mức khó tin, xương quai xanh và xương sườn lộ rõ, cánh tay và đôi chân khẳng khiu. Cộng đồng mạng ngay lập tức bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của nữ ca sĩ. Hàng loạt bình luận xuất hiện: "Soyou trông gầy quá mức, nhìn phát hoảng!", "Cô ấy từng rất khỏe khoắn mà, giờ nhìn yếu ớt quá!", "Không biết có phải đang ăn kiêng quá đà không?"...

Soyou dường như chỉ còn "da bọc xương" trong ảnh bikini mới

Từng là biểu tượng cho vẻ đẹp khỏe khoắn, giờ đây cô gầy đến đáng báo động

Fan không khỏi lo ngại cho Soyou

Sự lo lắng của công chúng càng có cơ sở khi Soyou trong quá khứ từng nhiều lần chia sẻ về những khó khăn và ám ảnh trong quá trình giảm cân của mình. Khi còn hoạt động với SISTAR, Soyou là người rất chú trọng giữ dáng. Cô từng tiết lộ phải trải qua chế độ ăn kiêng và tập luyện hà khắc, đôi khi chỉ ăn 4 quả trứng cút và một ít salad trong một ngày để giữ được vóc dáng chuẩn idol.

Chính Soyou từng nói về áp lực phải gầy trong giới Kpop. Sự ám ảnh về thân hình "siêu gầy" không chỉ ảnh hưởng đến cô mà còn là vấn đề chung của nhiều thần tượng nữ. Giới giải trí Hàn Quốc vẫn đang cổ súy một cách ngầm hiểu rằng "càng gầy càng đẹp", đẩy nhiều idol vào tình trạng nguy hiểm cho sức khỏe.

Soyou từng có thân hình săn chắc, giàu sức sống

Loạt ảnh mới của Soyou một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về văn hóa "siêu gầy" độc hại vẫn đang tồn tại trong Kpop. Việc các thần tượng quá gầy gò có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ, khiến họ chạy theo những tiêu chuẩn vẻ đẹp không thực tế và có hại cho sức khỏe. Đã đến lúc ngành công nghiệp K-Pop cần có cái nhìn đa dạng hơn về vẻ đẹp, khuyến khích sự khỏe mạnh, cân đối thay vì ám ảnh về cân nặng. Các thần tượng là những người có sức ảnh hưởng lớn, và hình ảnh của họ có thể định hình suy nghĩ của hàng triệu người hâm mộ.