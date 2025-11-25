Các trang báo lớn nhỏ xứ kim chi mới đây đồng loạt đưa tin, "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae đã qua đời rạng sáng 25/11/2025. Tới nay, công chúng không khỏi đau xót, nghẹn lòng khi nhìn lại khoảnh khắc lộ diện cuối đời của cố diễn viên. Còn nhớ, hồi tháng 1 năm nay, Lee Soon Jae đã giành được giải thưởng cao quý Daesang tại lễ trao giải danh giá KBS Drama Awards 2024. Vì quá xúc động, nam diễn viên không thể kìm nén được những giọt nước mắt ngay trên sân khấu.

Trên sân khấu nhận giải, Lee Soon Jae phát biểu trong niềm xúc động: "Sống lâu thì sẽ có những ngày như thế này nhỉ. Tôi luôn nghĩ rằng 1 ngày nào đó cơ hội rồi cũng sẽ đến nên tâm thế lúc nào cũng chuẩn bị. Và hôm nay tôi đã được nhận giải thưởng cao quý này. Tôi đã mang ơn và nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ khán giả trong suốt cuộc đời mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người". Loạt sao như Eunjung (T-ara), Yeonwoo, Kim Jung Hyun, Lim Soo Hyang... đã không cầm được nước mắt vì xúc động khi lắng nghe "ông nội quốc dân" phát biểu.

Lee Soon Jae xúc động đến rơi lệ ngay trên sân khấu lễ trao giải hồi đầu năm nay

Dàn sao Kbiz không cầm được nước mắt khi lắng nghe bài phát biểu nhận giải của "ông nội quốc dân"

Được biết, Lee Soon Jae đã gặp phải các vấn đề về sức khỏe từ lâu. Hồi tháng 4 năm nay, khi được vinh danh tại lễ trao giải Korea PD Awards, ông đã vắng mặt vì sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Năm ngoái, ông cũng phải dừng lại giữa chừng trong quá trình tham gia vở kịch Waiting For Godot do sức khỏe không đảm bảo.

Lee Soon Jae sinh năm 1934, là 1 trong những "công thần khai quốc" của nền điện ảnh Hàn Quốc với sự nghiệp diễn xuất huy hoàng trải dài hơn 60 năm. Ông được mệnh danh là "ông nội quốc dân", nổi tiếng với hàng loạt vai diễn trong Gia Đình Là Số 1, Vườn Nho, Ngôi Sao Khoai Tây...

Nam diễn viên mãi mãi ra đi ở tuổi 91, khiến công chúng khắp châu Á không khỏi đau xót

Nguồn: X, Naver