Sáng 25/11, các trang báo lớn nhỏ ở Hàn Quốc đồng loạt đăng tải tin buồn "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae đã qua đời ở tuổi 91. Sự ra đi của Lee Soon Jae là mất mác lớn đối với giới truyền hình Hàn Quốc nói riêng và showbiz xứ kim chi nói chung. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và nghệ sĩ nhiều thế hệ đã gửi lời tiếc thương, tri ân những cống hiến của tượng đài diễn xuất quá cố.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đăng tải 1 bài viết dài bày tỏ sự kính trọng, đưa tiễn Lee Soon Jae - người nghệ sĩ tài năng, hết mình cống hiến cho nghệ thuật hơn 70 năm qua: "Xin cầu nguyện cho tài tử Lee Soon Jae, một ngôi sao lớn của ngành văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc. Cả cuộc đời Lee Soon Jae đã tận tâm với diễn xuất, nâng tầm văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc, mang đến tiếng cười, nước mắt, niềm an ủi và lòng khích lệ dũng cảm qua diễn xuất của ông trên nhiều lĩnh vực như kịch, điện ảnh và truyền hình. Đúng như câu nói 'Diễn xuất là người bạn đồng hành suốt đời, ghi lại những câu chuyện của con người', tôi tin rằng đối với cố nghệ sĩ Lee Soon Jae, diễn xuất chính là phương tiện để ông chia sẻ câu chuyện của chính chúng ta với thế giới, truyền tải bản chất của cuộc sống con người. Kỹ năng diễn xuất, triết lý làm nghề, tâm huyết của 1 diễn viên và nhân cách của 1 bậc tiền bối đích thực Lee Soon Jae đã trở thành tấm gương cho các thế hệ diễn viên. Những tác phẩm và thông điệp mà ông để lại sẽ được trao truyền như một di sản văn hóa nghệ thuật quý báu của Hàn Quốc. Tôi sẽ mãi nhớ đến ông - 1 người nghệ sĩ được yêu mến và 1 diễn viên quốc dân của mọi thế hệ. Mong ông an nghỉ", Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ghi nhận những đóng góp của huyền thoại màn ảnh xứ kim chi.

"Ông nội quốc dân" Lee Soon Jae qua đời vào rạng sáng nay (25/11) vì tuổi cao sức yếu

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Lee Soon Jae

Giới nghệ sĩ xứ Hàn cũng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với sự ra đi của nghệ sĩ gạo cội Lee Soon Jae. Nam diễn viên Jung Bo Seok (đóng vai con rể của Lee Soon Jae trong Gia Đình Là Số 1 phần 2) đã vô cùng đau buồn khi hay tin "bố vợ màn ảnh" qua đời: "Thưa thầy, con vô cùng biết ơn thầy. Con đã học được rất nhiều từ thầy, cả về diễn xuất, cuộc sống và thái độ của một người diễn viên. Thầy là người thầy thực sự trong cuộc đời con. Từng bước chân của thầy trong ngành giải trí chính là điểm khởi đầu và là lịch sử của truyền hình Hàn Quốc. Con cầu mong thầy ra đi thanh thản".

Nam diễn viên Jung Dong Hwan chia sẻ anh bàng hoàng khi nghe tin Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91. Thời gian qua, anh không ngừng lo lắng, cầu nguyện cho "thầy" Lee Soon Jae nhanh phục hồi khi nghe được thông tin sức khỏe của ông ngày càng giảm sút. Tuy nhiên, điều đáng tiếc với nam diễn viên gạo cội vẫn xảy ra. "Tôi từng hợp tác với thầy Lee Soon Jae trong một số bộ phim truyền hình. Tôi còn nhớ có một lần khi quay xong vào lúc đêm muộn, tôi vẫn nhìn thấy thầy đọc sách. Do tò mò tôi đã hỏi thầy sao thầy không nghỉ ngơi, thầy liền bảo mình phải chuẩn bị cho tiết dạy. Đến lúc ấy, tôi mới biết thầy Lee Soon Jae dù bận rộn đóng phim, vẫn dành thời gian giảng dạy diễn xuất cho các sinh viên. Với tôi, thầy Lee Soon Jae là người phi thường và tuyệt vời. Ông đã sống đến giây phút cuối cùng với tất cả nghị lực, tình yêu thương của mình", Jung Dong Hwan chia sẻ.

Nam diễn viên Jung Bo Seok đau buồn khi hay tin "bố vợ" trong Gia Đình Là Số 1 đã ra đi

Taeyeon (SNSD), Seo Ye Ji, PD Na Young Seok, Yoon Se Ah, Baek Il Seop, Lee Min Jung... đã đăng bài tiễn biệt, chia sẻ lại những bức ảnh kỷ niệm cũ từng chụp cùng Lee Soon Jae khi có duyên gặp gỡ, hợp tác để tưởng nhớ "ông nội quốc dân". Tại Trung Quốc, cư dân mạng xứ tỷ dân cũng bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của Lee Soon Jae. Từ khóa "Lee Soo Jae qua đời" hiện đứng top 1 hot search trên mạng xã hội Weibo.

Nữ diễn viên "Vườn Sao Băng" Lee Min Jung đau buồn: "Con sẽ luôn... nhớ đến thầy... Con luôn cảm động trước diễn xuất tuyệt vời và niềm đam mê bất tận của thầy trong suốt cuộc đời..."

Seo Ye Ji bày tỏ lòng kính trọng với "ông nội" bằng cách đăng lại loạt ảnh kỷ niệm thời quá khứ. Trên trang cá nhân, cô viết: "Người thầy mà em kính trọng và yêu quý nhất, em yêu thầy, cảm ơn thầy, em sẽ mãi mãi nhớ thầy"

Yoon Se Ah đã đăng một bức ảnh đen lên trang cá nhân để tỏ lòng tiếc thương với sự ra đi của nam diễn viễn vĩ đại của truyền hình Hàn Quốc

Taeyeon (SNSD) đăng tưởng nhớ "ông nội quốc dân"

Theo tờ Osen, tang lễ của ngôi sao kỳ cựu xứ Hàn sẽ diễn ra Nhà tang lễ Trung tâm Y tế Seoul Asan ở Seoul, Hàn Quốc. Lễ viếng bắt đầu từ khoảng 13h ngày 25/11 (giờ địa phương). Lễ an táng sẽ được tổ chức vào 6h30 sáng 27/11. Bà Choi Hee Jung - vợ Lee Soon Jae cùng con trai và con gái là chủ tang. Việc đưa tang sẽ do các học trò, môn sinh của ông đảm nhận. Tang lễ cố diễn viên gạo cội được gia đình tổ chức giản dị, không ồn ào theo đúng di nguyện của ông.

Lee Soon Jae sinh năm 1934, là diễn viên huyền thoại và tượng đài của truyền hình Hàn Quốc. Trong hơn 70 năm sự nghiệp, ông được xem là nhân vật quan trọng trong giới giải trí xứ kim chi, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ và để lại di sản đồ sộ cho màn ảnh nhỏ và sân khấu Hàn Quốc. Ông nội quốc dân" được nhiều khán giả châu Á biết đến qua các tác phẩm thành công như Gia Đình Là Số 1 phần 1 và 2, Lee San - Triều Đại Chosun, Ngôi Sao Khoai Tây,…

Về sau, dù sức khỏe có suy yếu đôi chút vì tuổi tác ngày càng lớn, ông vẫn giữ trọn niềm đam mê, dốc hết tâm huyết cho các tác phẩm cuối đời, cũng như miệt mài đứng trên bục giảng đại học để truyền lại kinh nghiệm diễn xuất cho diễn viên trẻ. Năm 2024, ông lập kỷ lục là "diễn viên cao tuổi nhất nhận giải Daesang" tại KBS Drama Awards.

