"Ông nội quốc dân" gặp sự cố khi phát biểu tại đám cưới Lee Seung Gi, nói gì mà khiến cô dâu chú rể toát mồ hôi hột thế này?

Ngày 7/4, hôn lễ của Lee Seung Gi và Lee Da In đã chính thức diễn ra tại khách sạn 5 sao đầy sang trọng Grand Intercontinental Seoul Parnas. Không chỉ có dàn khách mời hạng A Kbiz tham dự mà những diễn viên gạo cội trong làng giải trí cũng xuất hiện tại đám cưới khủng này. Một trong số đó phải kể đến là "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae - người có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với chú rể Lee Seung Gi.

Đáng chú ý, trong hôn lễ, MC quốc dân Yoo Jae Suk đã mời Lee Soon Jae phát biểu và chúc phúc cho đôi tân lang tân nương mới. Nam diễn viên gạo cội hào hứng khen ngợi Seung Gi nhưng lại lỡ nói nhầm tên chương trình mà "con rể quốc dân" tham gia: "Tôi nhớ mình đã rất chăm chỉ quay phim cùng Seung Gi. Cậu ấy đã rất thành công và là người đầu tiên xuất hiện trong 'My Boss'. Seung Gi thật sự là một chàng trai trẻ đầy triển vọng". Trên thực tế, Seung Gi tham gia chương trình Master in the House của đài SBS mà không phải My Boss.



"Ông nội quốc dân" Lee Soon Jae phát biểu trong hôn lễ của hậu bối thân thiết Lee Seung Gi - Lee Da In

Cũng trong bài phát biểu ngắn gọn của mình, "ông nội quốc dân" khiến khách mời có mặt trong hôn lễ cười nghiêng ngả khi khuyên cặp đôi nên "ân ái" 5 lần 1 tuần: "Hãy 'yêu' một cách mãnh liệt và tích cực. Cả hai không thể làm điều đó nếu thấy mệt mỏi. Hãy tích cực lên nhé". Ngay sau câu nói này, cả cô dâu chú rể người đều đỏ mặt. Trong khi Lee Seung Gi toát mồ hôi hột và phải dùng tay lau mồ hôi trên trán thì bà xã Lee Da In lại lấy bó hoa che đi nét mặt ngượng ngùng của mình.



Muôn vàn biểu cảm hài hước của chú rể Lee Seung Gi trong hôn lễ...

... khi được tiền bối Lee Soon Jae cho lời khuyên về "chuyện vợ chồng"





Cô dâu Lee Da In cũng ngại đến mức phải lấy bó hoa cưới để che mặt

Đây không phải lần đầu tiên, Lee Soon Jae có màn phát biểu khiến mọi người vừa tỏ ra bối rối, vừa không nhịn được cười như vậy. Trước đó, trong hôn lễ của nam diễn viên Go Soo, "ông nội quốc dân" cũng khiến cả hội trường được phen phì cười khi nói với cô dâu: "Xin hãy hiểu cho cảnh giường chiếu (trên phim) của chồng bạn".



Nam diễn viên Go Soo cũng từng trải qua cảm giác ngại ngùng trong hôn lễ của mình trước lời phát biểu "độc lạ" của Lee Soon Jae

Lee Soon Jae sinh năm 1935, là diễn viên gạo cội và được mệnh danh là "ông nội quốc dân" của Hàn Quốc. Ông trở nên quen mặt đối với khán giả toàn châu Á khi tham gia vào rất nhiều bộ phim truyền hình gia đình nổi tiếng như: Gia đình là số một, Ngôi sao khoai tây, Ngày mới tốt lành…

"Ông nội quốc dân" Lee Soon Jae

Nguồn: Kbizoom