Công bố ảnh cưới đẹp như mơ của Lee Seung Gi: Cô dâu cười tít mắt, chú rể có cử chỉ ngọt ngào muốn "trụy tim"

Hôn lễ của Lee Seung Gi và Lee Da In vào ngày 7/4 chính là sự kiện hot nhất hiện nay. Cặp đôi thành hôn tại khách sạn 5 sao Grand Intercontinental Seoul Parnas sang trọng bậc nhất Hàn Quốc, có dàn khách mời toàn sao hạng A như Lee Dong Wook, Han Hyo Joo, Cha Eun Woo, Lee Se Young, Yoo Jae Suk, Kang Ho Dong...

Đến ngày 8/4, công ty quản lý By Human Made đã tung ra loạt ảnh cưới đẹp như mơ của Lee Seung Gi và Lee Da In. Trong bộ ảnh này, cô dâu chú rể tươi cười rạng rỡ, ánh mắt không thể giấu được niềm hạnh phúc vỡ oà. "Con rể quốc dân" lên đồ vest bảnh bao ngút ngàn, sánh đôi bên "con gái Mama Chuê" trong bộ váy cưới lộng lẫy như công chúa. Lee Da In còn đặc biệt gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp dịu dàng, không cần trang điểm quá đậm vẫn tỏa sáng.

Loạt ảnh cưới của cặp đôi đình đám đã gây sốt MXH, khiến fan không ngừng chia sẻ. Lee Da In diện váy cưới lộng lẫy, khoe nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng mảnh mai đáng ngưỡng mộ bên chú rể Lee Seung Gi đầy phong độ

Lee Seung Gi trìu mến hôn lên tóc bà xã giữa khung cảnh lễ đường đẹp như mơ. Cặp đôi như đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Cử chỉ của "con rể quốc dân" khiến khán giả như muốn "trụy tim" vì quá đỗi ngọt ngào

"Con gái Mama Chuê" cười tít cả mắt, không thể giấu được vẻ hạnh phúc khi sánh đôi bên ông xã. Không cần trang điểm quá đậm, nhan sắc của nữ diễn viên sinh năm 1992 vẫn tỏa sáng rạng ngời

Bức ảnh chụp cận cảnh gương mặt của Lee Seung Gi cũng khiến netizen xuýt xoa. Lee Seung Gi không phải mỹ nam đình đám, nhưng anh đặc biệt có nét duyên và nụ cười tươi sáng hút khán giả. Sau nhiều năm chụp ảnh quảng cáo đồ cưới, đến nay Lee Seung Gi đã chính thức trở thành chú rể

Những hình ảnh đáng nhớ nhất của cặp đôi trong hôn lễ ngày 7/4/2023

Nguồn: Instagram nhân vật