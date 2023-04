Đám cưới Lee Seung Gi - Lee Da In hoá concert: Chú rể quỳ hát tặng cô dâu, Lee Hong Ki gây sốt với nhạc phim The Heirs

Tối ngày 7/4, lễ cưới của cặp đôi Lee Seung Gi - Lee Da In trở thành tâm điểm truyền thông Hàn Quốc. Những khoảnh khắc bên trong hôn lễ của bộ đôi diễn viên nổi tiếng xứ Kim chi vẫn được bạn bè, người thân cập nhật từng giờ, từng phút trên MXH.

Lee Seung Gi - Lee Da In rạng rỡ trong ngày cưới được tổ chức tại khách sạn 5 sao sang trọng

Sau nghi thức trao nhẫn, Lee Seung Gi và Lee Da In nhanh chóng thay trang phục mới. Chú rể còn mùi mẫn, quỳ dưới chân cô dâu hát tặng ca khúc Will You Marry Me - bản hit một thời của anh ra mắt từ năm 2009. Đây cũng chính là "ca khúc quốc dân" thường xuyên được các chàng trai Hàn lựa chọn để cầu hôn người mình yêu, và nay lại được chủ nhân bài hát dùng trong chính đám cưới của mình.

Lee Seung Gi quỳ gối, hát tặng Lee Da In ca khúc Will You Marry Me

Trước khoảnh khắc cực tình cảm này, Lee Da In không giấu nổi xúc động. Nữ diễn viên vỡ òa, nắm chặt tay chồng.

Ngoài ra, phần thể hiện của Lee Hong Ki (F.T. Island) trong lễ cưới của bạn thân cũng đang được dân tình chia sẻ rần rần. Với I'm Saying (nhạc phim The Heirs), Lee Hong Ki đã khoe được giọng live đầy ấn tượng của mình.

Lee Hong Ki hát tặng cô dâu chú rể ca khúc I'm Saying

Lee Hong Ki và Lee Seung Gi đã từng hợp tác trong phim Hoa Du Ký hồi năm 2017. Cả hai đã duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết nhiều năm qua. Trong fancam quay lại, Lee Seung Gi và Lee Da In hào hứng xen lẫn hạnh phúc khi nghe đồng nghiệp hát mừng đám cưới của mình. Đặc biệt, chú rể Lee Seung Gi còn hô hào hưởng ứng và có hành động ấm áp khi nắm chặt tay cô dâu.

Lee Seung Gi hào hứng, nắm chặt tay vợ khi nghe người bạn lâu năm hát mừng trong đám cưới

Nguồn: Twitter