Gia đình dòng dõi nghệ thuật lừng lẫy miền Bắc

Trần Thu Hà sinh năm 1977 trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật tiếng tăm tại Hà Nội. Cha của Hà Trần - NSND Trần Hiếu nổi tiếng với chất giọng nam trầm. Ông hát được nhiều thể loại như opera, nhạc đỏ, nhạc trữ tình.

Năm 1954, ông từng tốt nghiệp khoa thanh nhạc Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Nhạc viện Hà Nội). Ông từng công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Trung Ương, Nhà hát Tuổi Trẻ. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân vào năm 1997.

Người mang nặng đẻ đau ra nữ diva là nhà giáo ưu tú Vũ Thúy Huyền, nguyên trưởng khoa Thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội. Anh trai diva Hà Trần là Trưởng khoa Mỹ thuật trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Trần Vũ Hoàng.

Hà Trần sinh ra trong một gia đình dòng dõi về nghệ thuật, tiếng tăm lừng lẫy miền Bắc.

Nữ ca sĩ và chú ruột - nhạc sĩ Trần Tiến.

Chú ruột của Trần Thu Hà là nhạc sĩ Trần Tiến, một tên tuổi lẫy lừng trong nền âm nhạc Việt. Nhạc sĩ Trần Tiến nổi tiếng với những ca khúc thuộc dòng nhạc trữ tình Việt Nam. Ông cũng là một ca sĩ được nhiều người yêu thích.

Trần Tiến là người thành lập ban nhạc rock Đen - Trắng năm 1987 và lưu diễn dọc đất nước. Ông từng giành nhiều giải thưởng về âm nhạc như Giải nhất 10 bài hát được quần chúng ưa thích trong năm do báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bình chọn năm 1979.

Ca khúc nổi tiếng "Chiếc vòng cầu hôn" của Trần Tiến đoạt giải Bài hát hay nhất năm 1992-1993 do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức bình chọn. Ông cũng là người giành được danh hiệu "Nhạc sĩ được yêu thích nhất 10 năm sau giải phóng" do báo Tuổi Trẻ và Hội Nhạc sĩ TPHCM tổ chức bình chọn.

Năm 2007 Trần Tiến được Giải thưởng nhà nước chuyên ngành âm nhạc vì những đóng góp của ông cho nên âm nhạc Việt Nam. Những đóng góp của Trần gia đối với nền nghệ thuật nước nhà đã được công chúng và nhà nước ghi nhận và tôn vinh.

Bản thân nữ ca sĩ sinh năm 1977 từng nhận giải thưởng đầu tiên trong con đường ca hát của mình với Giải Trẻ triển vọng cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 1993.

Cô là 1 trong 4 diva làng nhạc Việt.

Năm 1994, Trần Thu Hà nhận giải Nhất cuộc thi Tiếng hát học sinh sinh viên toàn quốc. Cũng trong năm đó, cô giành Huy chương vàng cuộc thi đơn ca các trường nghệ thuật toàn quốc.

Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho ca sĩ thể hiện xuất sắc nhất tác phẩm âm nhạc của Hội năm 1996...

Sau khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp năm 1997, Hà Trần liên tục cho ra đời nhiều sản phẩm âm nhạc đỉnh cao. Cô được người hâm mộ vinh danh là 1 trong 4 diva làng nhạc Việt cùng Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung.

Đời nhiều thăng trầm, U50 kết hôn sau 3 tháng quen nhau

Thời báo Văn hóa Nghệ thuật viết về cuộc đời Trần Thu Hà như sau, cô mất mẹ năm 14 tuổi. Cha đi thêm bước nữa, Trần Thu Hà chủ yếu sống với anh trai trong một căn hộ nhỏ thuộc khu tập thể Nhạc viện Hà Nội. Biến cố mất mẹ ảnh hưởng lớn đến tinh thần của Hà Trần.

Trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, nữ ca sĩ từng tâm sự, cho đến sau này, khi lấy chồng sinh con, cô vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi cô đơn do sự ra đi quá sớm của mẹ. Tại chương trình này, Hà Trần nói: “Mẹ đi cả năm mới hiểu ra không còn gặp mẹ nữa”. Chính âm nhạc và thơ là liều thuốc tinh thần lặng lẽ chữa lành cho cô qua năm tháng. Trần Thu Hà từng phát hành một tập thơ mang tên “Thập kỷ yêu”.

Cuộc đời nữ ca sĩ trải qua biến cố từ năm 14 tuổi khi mẹ đột ngột qua đời.

Về chuyện tình cảm riêng tư, Hà Trần kết hôn cùng Bình Đoàn – một nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ gốc Việt. Cả hai quen, yêu nhau và làm đám cưới chỉ vỏn vẹn trong 3 tháng qua sự mai mối của diva Thanh Lam.

Báo Lao Động viết, sau khi kết hôn, Hà Trần chuyển sang Mỹ định cư. Nhà của vợ chồng cô cách nhà bố mẹ chồng khoảng 2km. Mỗi ngày Trần Thu Hà phụ việc cho chồng, cuối tuần đi hát ở các sân khấu tại hải ngoại. Cô vẫn thường xuyên bay về Việt Nam để tham gia các buổi biểu diễn âm nhạc.

Năm 2008, Hà Trần sinh con gái đầu lòng - bé Nala. Cũng như nhiều cặp đôi khác, con cái giúp hạnh phúc gia đình Hà Trần thêm bền chặt.

Hà Trần từng bộc bạch trên tờ Lao Động: "Mỗi lần đi diễn xa, tôi chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành việc để trở về với chồng con. Những ngày nghỉ, vợ chồng con cái quây quần trong ngôi nhà nhỏ. Với tôi, đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất".

Trước đó, cô là người làm nội trợ, chỉ đi hát vào những ngày cuối tuần. Khi con ra đời, cô thường phải đi lưu diễn, chồng nghỉ việc ở nhà chăm con.

Con gái Hà Trần được nữ ca sĩ tiết lộ là rất có năng khiếu âm nhạc. Từ lúc 4,5 tuổi đã có thể sáng tác một số bài hát hoàn chỉnh, bố mẹ chỉ giúp ghi âm.

Cuộc hôn nhân của cô do chính Thanh Lam mai mối.

Tổ ấm hiện tại của nữ diva.

Nói về cuộc sống của mình ở Mỹ, nữ ca sĩ chia sẻ trên báo Dân Trí rằng cô thích sống cô đơn, cuộc sống khá tẻ nhạt. Hàng ngày, Hà Trần thức dậy lúc 7h, nấu đồ ăn sáng và đưa con đi học. Sau đó về tập thể dục, kiểm tra thư điện tử xử lý công việc ở Việt Nam rồi đi chợ nấu cơm trưa, 14h30 lại đi đón con.

Nữ ca sĩ nói: “Sau đó, hai mẹ con chơi với nhau hoặc đưa con đi học ngoài giờ. Tôi đọc sách cho con nghe trước khi con đi ngủ. Sau đó mới là thời gian để tôi chuẩn bị, tập luyện cho các buổi diễn", chị kể về lịch trình hàng ngày của mình.