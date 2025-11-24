Nghệ sĩ lên đường đi cứu trợ vùng lũ

Sau cuộc thi Miss Universe 2025 diễn ra tại Thái Lan, Hoa hậu Hương Giang trở về theo cách đặc biệt. Hình ảnh, video đầu tiên của cô ở Việt Nam lại chính ở vùng lũ Phú Yên (cũ), nay là Đắk Lắk. Trên trang cá nhân, Hương Giang viết ngắn gọn: "Home coming".

Trong video được đăng tải, Hương Giang trao tặng người dân vùng lũ những phần quà là mì tôm, sữa, nhu yếu phẩm và những cái ôm. "Mọi người ơi, hàng này là của bà con miền Nam cùng với chúng em. Mong mọi người sớm ổn định cuộc sống", cô nhắn nhủ.

Hương Giang trực tiếp tới cứu trợ bà con ở vùng lũ tại Đắk Lắk.

Cùng tham gia chuyến thiện nguyện với Hương Giang, TikToker Phạm Thoại cho biết sau khi từ Thái về Việt Nam, họ đi thẳng Đắk Lắk, trực tiếp đến những khu vực bị ngập nặng trong đợt lũ vừa qua.

"Sau cơn lũ dữ, bà con chịu nhiều mất mát lắm. Đến tận nơi, gặp bà con và nghe những câu chuyện về trận lũ làm tôi vô cùng đau xót. Tôi thực sự cảm thấy may mắn vì vẫn còn đủ sức khoẻ, tinh thần để cùng mọi người chung tay hỗ trợ bà con miền Trung. Bằng sức lực cá nhân nhỏ bé, tôi biết mình vẫn cần phải cố gắng hơn. Tôi hy vọng mọi người cùng lan toả thông tin, chung tay hỗ trợ bà con miền Trung nhiều hơn. Thương nhau trong hoạn nạn, nói lời ấm lòng, đùm bọc nhau trong thời điểm khó khăn", Phạm Thoại chia sẻ.

Á hậu Hoàng Thùy trực tiếp tới vùng lũ Khánh Hòa, tặng quà cứu trợ bà con đang chịu ảnh hưởng thiên tai và các chiến sĩ cảnh sát cơ động ngày đêm dầm mưa tại đây. Cô đóng góp 70 triệu đồng cùng nhiều phần quà, tiền mặt của đối tác, mạnh thường quân. Hành trình thiện nguyện của Hoàng Thùy có sự đồng hành, hỗ trợ của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ.

Hoàng Thùy góp 70 triệu đồng và trao nhiều phần quà của các mạnh thường quân cho bà con ở Khánh Hòa.

"Chứng kiến những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do lũ lụt gây ra, tôi vô cùng đồng cảm với bà con miền Trung. Ngày hôm qua, tôi đã từ Hà Nội vào Khánh Hòa để trực tiếp chia sẻ và hỗ trợ người dân vùng lũ. Mọi người cùng chung tay hỗ trợ, san sẻ yêu thương để người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống và vượt qua giai đoạn khó khăn", Hoàng Thùy cho hay.

Ngày 23/11, Lý Hải thông báo chuyến xe 0 đồng đầu tiên do anh tài trợ đã xuất phát từ TPHCM ra Đắk Lắk. Như đã chia sẻ từ trước, Lý Hải hỗ trợ các chuyến xe miễn phí gửi quà miền Nam tặng vùng lũ lụt miền Trung từ 22/11-25/11. Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà trực tiếp có mặt ở điểm tập kết, bốc xếp hàng lên xe.

"Mỗi món quà đều được đóng kỹ càng, kèm theo những lời động viên yêu thương đến đồng bào miền Trung. Xin cảm ơn các nhà hảo tâm, Học viện cảnh sát nhân dân, Đoàn thanh niên Công an Đắk Lắk đã đồng hành cùng Lý Hải - Minh Hà và các mạnh thường quân miền Nam. Hiện tại, cứ đầy hàng xe nào là xe đó lăn bánh", Lý Hải thông báo.

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà trực tiếp bốc xếp hàng lên xe đi cứu trợ vùng lũ.

Dưới phần bình luận, Minh Hà cập nhật nước cơ bản đã rút, thay vì ủng hộ mì tôm, nước uống, người dân vùng lũ thiếu các vật dụng khắc phục sau lũ như dép, sách vở, đồ dùng học tập, xịt muỗi, ba lô…

Cũng trong ngày 23/11, diễn viên Thúy Ngân cho biết xe hàng cô hỗ trợ bà con vùng lũ Đắk Lắk chuẩn bị lên đường. Mỗi suất quà gồm một bao gạo, sữa, thuốc, nước và bánh.

"6h sáng 24/11 sẽ đến Phú Yên (cũ), 13h có mặt ở UBND xã Hòa Mỹ. Địa phương sẽ hỗ trợ mấy anh chị bên Ngân gửi đến những gia đình cần gấp. Chút tấm lòng mong mọi người vững tin và vượt qua giai đoạn khó khăn này", cô viết.

Á hậu Trịnh Kim Chi cùng các tình nguyện viên bốc xếp hàng cứu trợ bà con lũ lụt miền Trung.

Tương tự, Á hậu Quỳnh Châu gửi đến bà con Khánh Hòa và Đắk Lắk một tấn gạo, 200 thùng nước, 100 thùng sữa và nhu yếu phẩm… Cô tiếp tục đặt mua 1.000 chăn ấm để gửi tới người dân vùng lũ.

Top 10 Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Hoàng Mỹ Vân trực tiếp mang quà là nhu yếu phẩm tới điểm tập kết tại TPHCM để gửi cho bà con vùng lũ. Theo Mỹ Vân, danh mục hàng hóa ưu tiên tiếp nhận gồm quần áo mới hoặc quần áo đã được giặt sạch, phơi khô, phân loại chi tiết để thuận tiện cho công tác phân phối về sau.

Các nhu yếu phẩm còn hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn như mì gói, đồ hộp, gạo, nước uống, chăn, mền, áo mưa và một số vật dụng thiết yếu khác phục vụ sinh hoạt hằng ngày tại vùng bị ảnh hưởng thiên tai.

Người đẹp Mỹ Vân luôn tự tay chuẩn bị từng món đồ gửi tới bà con vùng lũ, thiên tai.

Nghĩa cử cao đẹp của nghệ sĩ nhận được sự tán dương của người hâm mộ. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no, cảm ơn tấm lòng của các nghệ sĩ", "Dù là góp tiền, góp sức hay chỉ là những dòng trạng thái đồng cảm, chia sẻ với bà con vùng lũ cũng đáng quý", "Cảm phục nhiều nghệ sĩ như Hà Anh Tuấn, Trấn Thành, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Lý Hải, Hòa Minzy… Họ luôn đi đầu trong công tác thiện nguyện mỗi khi đồng bào gặp thiên tai", "Con số các nghệ sĩ ủng hộ cho người dân chịu hậu quả thiên tai đã lên tới hàng chục tỷ đồng. Ngưỡng mộ và cảm phục"… là một số bình luận của khán giả.