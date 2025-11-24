Kim Tuyến ngầm xác nhận người yêu là Đồng Ánh Quỳnh?

Kim Tuyến kết hôn với một doanh nhân khi mới 19 tuổi. Chỉ sau 2 năm, cuộc hôn nhân của Kim Tuyến tan vỡ, cô một mình nuôi con gái nhỏ. Vừa qua, người đẹp sinh năm 1987 vướng nghi vấn hẹn hò với Chị đẹp Đồng Ánh Quỳnh. Cả hai liên tục tham gia các sự kiện cùng nhau và còn sánh đôi trong khoảnh khắc đời thường.

Mới đây, đoạn clip livestream có sự xuất hiện của Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Khi một cư dân mạng đặt câu hỏi: "Chị Tuyến có người yêu chưa ạ", nữ diễn viên sinh năm 1987 đã thừa nhận đã có người yêu.

Cô chia sẻ: "Dạ có rồi chứ ạ. Mọi người sao mà hỏi thừa quá vậy. Có rồi ạ". Netizen còn soi ra khi đọc được bình luận này, Kim Tuyến quay sang nhìn chằm chằm vào Đồng Ánh Quỳnh. Hành động này của cô khiến netizen rần rần bàn tán cho rằng đang ngầm thừa nhận chuyện tình cảm với Chị đẹp.

Kim Tuyến thừa nhận đang có người yêu trên sóng livestream

Nữ diễn viên sinh năm 1987 còn liên tục nhìn sang phía Đồng Ánh Quỳnh

Trước đó, cả hai nhiều lần để lộ loạt “hint” ngọt ngào như thường xuyên xuất hiện cạnh nhau, tương tác thân thiết trên mạng xã hội. Thậm chí trong một buổi livestream, Đồng Ánh Quỳnh còn thoải mái đút cơm cho Kim Tuyến ngay trên sóng. Khi khán giả hỏi “ảnh nào vậy?”, dù không lộ mặt, cô lập tức đáp lại: “Ảnh là tui đó”. Đặc biệt, khi được fan nhiệt tình “ship” với đàn em kém 8 tuổi, Kim Tuyến không hề né tránh mà còn thoải mái đón nhận.

Thời gian gần đây, Kim Tuyến gây chú ý khi thường xuyên xuất hiện bên cạnh Chị đẹp Đồng Ánh Quỳnh

Kim Tuyến là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt, từng gây chú ý khi giành giải nhì chương trình truyền hình thực tế Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006. Cô được biết tới qua loạt dự án như Chuyện tình đảo ngọc, Tuổi thanh xuân, Mộng phù hoa...

Vốn là người kín tiếng, Kim Tuyến rất hạn chế chia sẻ về chuyện đời tư. Chính vì vậy, mọi thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa cô và Đồng Ánh Quỳnh đều nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Kim Tuyến từng kết hôn với một doanh nhân khi mới 19 tuổi nhưng cuộc hôn nhân nhanh chóng tan vỡ