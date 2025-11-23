Tại chương trình Ai là ai? mới đây, NSND Thanh Lam đã bị phiên bản song trùng AI của mình tiết lộ "từng có một mối tình và bị bạn trai ghen đến mức gắn cả định vị lên người". Trước thông tin này từ phiên bản AI của mình, NSND Thanh Lam thừa nhận, cô nói: "Đúng vậy, chuyện này là có thật".

Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ nhưng cũng khá dễ lý giải bởi Thanh Lam ngoài hát hay còn quá xinh đẹp. Và cũng chính vì thế mà cô khá lận đận. Vậy tình duyên của NSND Thanh Lam ra sao?

NSND Đoàn Thanh Lam, sinh ngày 19/6/1969 tại Hà Nội, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật - cha là nhạc sĩ Thuận Yến, mẹ là nghệ sĩ Thanh Hương. Ngay từ nhỏ, chị được tiếp xúc với âm nhạc: học đàn tỳ bà ở Nhạc viện Hà Nội rồi chuyển sang học thanh nhạc, nuôi dưỡng giọng hát đặc trưng và phong cách riêng biệt.

Sự nghiệp của Thanh Lam bắt đầu rực rỡ từ thập niên 1990, khi chị trở thành một trong “tứ diva” nhạc nhẹ Việt Nam cùng với Hồng Nhung, Mỹ Linh và Trần Thu Hà. Với chất giọng nội lực, phong cách đa dạng (pop, jazz, folk…), cùng kỹ thuật sân khấu tinh tế, Thanh Lam đã phát hành nhiều album thành công, thực hiện các liveshow lớn và hợp tác với nhiều nhạc sĩ nổi tiếng.

Trải qua nhiều năm cống hiến, chị được công nhận bằng nhiều giải thưởng danh giá. Đỉnh cao là khi Thanh Lam được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân - sự khẳng định rõ ràng cho tầm ảnh hưởng và giá trị nghệ thuật của chị.

NSND Thanh Lam và bác sĩ Hùng.

Về tình duyên, NSND Thanh Lam lần đầu bước vào hôn nhân khi mới 19 tuổi và sinh con gái đầu lòng tên Hồng Vân. Tuy nhiên, tuổi trẻ và kinh nghiệm sống hạn chế khiến cuộc hôn nhân này nhanh chóng chấm dứt.

Sau đó, nữ Diva gặp nhạc sĩ Quốc Trung - con trai NSND Trung Kiên - và cả hai nên duyên, chính thức kết hôn vào năm 1994. Từ mối quan hệ này, họ có hai con: con gái Thiện Thanh và con trai Đăng Quang.

Dù được xem là "cặp đôi vàng" của làng nhạc Việt thập niên 1990, hôn nhân của Thanh Lam và Quốc Trung cũng không tránh khỏi những xung đột và căng thẳng. Sau hơn mười năm gắn bó, họ quyết định chia tay, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ tôn trọng và cùng nhau chăm sóc con cái.

Ngoài 2 cuộc hôn nhân công khai, Thanh Lam còn có vài cuộc tình kín tiếng cho đến khi tìm thấy bến đỗ bình yên bên bác sĩ nhãn khoa Bùi Tiến Hùng - một chuyên gia y tế uy tín, người được công chúng biết đến không chỉ qua sự nghiệp mà cả mối lương duyên sâu sắc với cô.

Cặp đôi quen nhau khi Thanh Lam đi khám mắt, và từ đó mối quan hệ dần tiến tới tình cảm chân thành.

Năm 2021, họ đã làm lễ dạm ngõ, sống chung và cùng nhau vun đắp những tháng ngày giản dị, nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Cuộc sống chung của họ được đánh giá là “ăn ý nhất” khi cả hai tìm thấy sự đồng cảm trong công việc lẫn tinh thần.

Theo Vietnamnet đưa tin, Thanh Lam tiết lộ rằng, kế hoạch tổ chức lễ cưới sẽ diễn ra trong năm nay. Theo nữ diva chia sẻ, đám cưới sẽ là một bữa tiệc ấm cúng, dành cho gia đình, bạn bè thân thiết - mang ý nghĩa kỷ niệm hơn là hình thức phô trương.

"Ở tuổi này, tình yêu với chúng tôi không chỉ là xúc cảm mà còn là sự nương tựa. Trong cuộc sống, chúng ta luôn cần có tình yêu. Chính sự hỗ trợ, bù đắp là đòn bẩy để tôi và anh song hành, khích lệ nhau trên con đường sự nghiệp", Thanh Lam nói theo nguồn Người Đưa Tin.