Diễn viên Hoàng Yến gây ấn tượng với khán giả khi vào những vai diễn đanh đá, lẳng lơ trên màn ảnh. Cô từng tham gia các bộ phim như Đi qua bóng tối, Chủ tịch tỉnh, Giấc mơ hạnh phúc, Trò đời, Giọt nước rơi, Về nhà đi con… Bên cạnh các vai diễn, chuyện đời tư của nữ diễn viên sinh năm 1976 cũng không ít lần được bàn tán rôm rả.

Mới đây, diễn viên Hoàng Yến bày tỏ sự bức xúc trước thông tin chuẩn bị lấy chồng thứ 6. Trong một bài đăng ở một hội nhóm, hình ảnh của cô bị so sánh với Trương Ngọc Ánh, gán cho thông tin: 5 đời chồng, chuẩn bị lên xe hoa tập 6.

Diễn viên 7x cho biết chồng thứ 5 còn chưa tổ chức đám cưới, bày tỏ sự tức giận khi liên tục bị soi mói chuyện cá nhân. "Các anh các chị gì giật tít ơi. Sao cứ moi móc chuyện đời tư người ta ra buồn cười thế. Đã thế lại còn nói sai sự thật nữa. Nhân đây tôi nói rõ sự thật là chồng 5 tôi còn chưa cưới nhé. Chồng 6 ở đâu ra. Lỡ đăng sai sự thật chọn cái ảnh đẹp đẹp 1 tí, nỡ lòng nào đi chọn cái ảnh mặt nhăn nhúm đúng lúc người ta biểu cảm trong phim chả đẹp tí nào", cô viết.

Diễn viên Hoàng Yến bức xúc khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin sai sự thật

Cô phủ nhận chuyện chuẩn bị lấy chồng thứ 6

Dưới phần bình luận, 1 cư dân mạng cũng bày tỏ sự cảm thông khi Hoàng Yến vướng tai bay vạ gió: "Mấy đời chồng thì kệ thôi. Nói chung người ta không cặp với chồng người khác. Không ngoại tình trong hôn nhân, không lăng nhăng thì cũng có làm sao đâu". Diễn viên 7x đưa ra quan điểm: "Thật chứ, mỗi người 1 tiến trình tu tập khác nhau mà cứ tập trung vào tôi thôi bực thật".

Trên mạng xã hội, Hoàng Yến từng tuyên bố có thể lấy tới 40 chồng nếu như vẫn còn niềm tin vào tình yêu. "Tôi chịu trách nhiệm với đời sống của mình, từng lựa chọn, từng cuộc hôn nhân và từng giọt nước mắt của tôi. Bạn hỏi vì sao tôi 2 chồng hay 4 chồng, xin thưa với bạn, tôi có thể lấy 40 chồng nếu như tôi thích.

Nếu trái tim tôi vẫn còn niềm tin vào tình yêu, tôi vẫn còn muốn sống trọn một kiếp người. Vì sao, vì đó là cuộc đời của tôi, không phải là của bạn. Bạn lấy tư cách gì để phán xét tôi. Tôi không cần bạn thương, chỉ mong bạn tu tập sớm hơn một chút", cô chia sẻ.

Diễn viên Hoàng Yến tỏ rõ sự khó chịu khi liên tục bị soi mói chuyện đời tư

Cô từng tuyên bố có thể lấy tới 40 chồng nếu như vẫn còn niềm tin vào tình yêu

Sau 4 lần đổ vỡ, diễn viên Hoàng Yến hiện đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai mới. Đây cũng là mối tình cũ của cô cách đây 20 năm. Nữ diễn viên dự định sẽ sang đó định cư cùng anh sau khi cả hai kết hôn. Dù từng trải qua bốn cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Hoàng Yến vẫn tin rằng cuộc sống luôn cần có tình yêu. Với cô, tình yêu là nguồn năng lượng giúp con người sống ý nghĩa và hạnh phúc hơn.

Nói về những cuộc hôn nhân cũ, Hoàng Yến chia sẻ: "Tôi vẫn luôn biết ơn 4 người đàn ông đã đi qua trong cuộc đời mình. Trải nghiệm hôn nhân hạnh phúc và sóng gió những năm được yêu và sống đã cho tôi kiến thức, tri thức để kể cả khi ra đi với hai bàn tay trắng, tôi vẫn đủ tự tin trên chặng đường kiếm sống mới. Tôi có trái tim và khối óc, cơ hội kiếm tiền ở quanh ta, chỉ là chúng ta có hành động hay không mà thôi".

Diễn viên Hoàng Yến được khán giả biết tới sau khi góp mặt trong các bộ phim truyền hình như Giấc mơ hạnh phúc, Về nhà đi con...

Diễn viên Hoàng Yến từng trải qua 4 cuộc hôn nhân đổ vỡ