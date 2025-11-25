Nam nghệ sĩ sở hữu nhà ở phố Nguyễn Thượng Hiền, biệt phủ ở ngoại ô Hà Nội, vợ sinh 5 con vẫn đẹp

Nghệ sĩ nổi bật của làng hài miền Bắc

Vượng Râu sinh năm 1980 tại Nam Định cũ (nay là Ninh Bình). Anh tốt nghiệp chuyên ngành kịch hát, sau đó tiếp tục học đạo diễn tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Nền tảng đào tạo bài bản đã giúp anh sớm gây tiếng vang với lối diễn mộc mạc, tinh tế và mang đậm tinh thần dân gian.

Nghệ sĩ Vượng Râu

Những năm đầu vào nghề, Vượng Râu không có nhiều thuận lợi. Anh phải đi diễn phụ, chạy show lẻ, thậm chí có thời gian đạp xe đi làm trợ lý đạo diễn để theo đuổi đam mê. Nhưng chính giai đoạn đầy thử thách ấy đã tạo nên một Vượng Râu bền bỉ, giàu trải nghiệm và có khả năng hóa thân linh hoạt trong nhiều dạng vai.

Từ các tiểu phẩm hài ngắn cho đến những chương trình lớn như Cười cái sự đời, Thầy ra phố, Bắc Nam cùng cười,... Vượng Râu đều để lại dấu ấn rõ nét. Tính châm biếm nhưng nhân văn, hóm hỉnh nhưng thấm thía là “đặc sản” trong phong cách diễn và đạo diễn của anh.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Vượng Râu còn sản xuất chương trình, làm ông bầu, tổ chức show lớn trong nhiều năm liền. Anh là một trong số ít nghệ sĩ hài phía Bắc có thể tự xây dựng tuyến chương trình riêng, tạo thương hiệu cá nhân trong công chúng.

Sở hữu nhà ở phố Nguyễn Thượng Hiền, biệt phủ ở ngoại ô Hà Nội

Thành công trong sự nghiệp giúp Vượng Râu có được cuộc sống ổn định, sung túc. Ngày thường, vợ chồng anh và 5 người con sinh sống trong một căn nhà có diện tích mặt sàn rộng 40 m2 trên phố Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội. Dù diện tích khiêm tốn, ngôi nhà được bài trí khoa học, tinh tế, mang đậm dấu ấn nghệ thuật của chủ nhân.

Phòng khách nhỏ nhưng ấm cúng, với bàn trà bầu dục, đèn Tiffany màu sắc cổ điển, lồng chim treo cạnh cửa sổ và nhiều tranh hội họa tươi sáng. Những bức tranh Vượng Râu lựa chọn đều mang thông điệp về sự bình yên, sum họp và hạnh phúc, đúng tinh thần mà anh muốn gìn giữ trong tổ ấm.

Bên trong căn nhà của Vượng Râu ở Nguyễn Thượng Hiền

Một góc khác trong nhà được anh dành làm không gian thiền, đọc sách. Tượng Phật, hoành phi, câu đối và ánh sáng vàng dịu khiến nơi này trở thành góc tâm linh giúp anh tĩnh tâm sau những ngày làm việc áp lực. Nghệ sĩ cho biết đây là góc “giữ lửa” tinh thần, nơi anh chiêm nghiệm về cuộc sống và cũng là nơi cân bằng giữa công việc và gia đình.

Vượng Râu có thú vui nuôi chim. Mỗi sáng, anh đều chăm sóc từng lồng chim, coi đây là cách giải tỏa năng lượng tiêu cực, kết nối với thiên nhiên giữa lòng phố thị. Trong khi đó, vợ và các con anh lại thích mèo, khiến ngôi nhà nhỏ trên phố luôn rộn ràng tiếng cười và tràn đầy hơi ấm gia đình.

Biệt phủ bề thế của nam nghệ sĩ ở ngoại ô Hà Nội

Cuối tuần, gia đình Vượng Râu thường rời phố để trở về biệt phủ ngoại ô Hà Nội. Cơ ngơi này của anh rộng khoảng 1000m2, được xây theo kiến trúc truyền thống làng quê Bắc Bộ với nhà ngói 5 gian, mái gỗ, cửa gỗ, vườn cây cối xanh mát bao quanh.

Cuộc sống hạnh phúc bên vợ đẹp và 5 con

Nếu sự nghiệp mang đến cho Vượng Râu ánh hào quang nghệ thuật, thì gia đình chính là “bến đỗ” khiến anh tự hào nhất. Vượng Râu kết hôn với bà xã Thu Hiền, kém anh 5 tuổi – người phụ nữ được anh gọi là “hậu phương vững chắc” suốt hơn một thập kỷ qua.

Vượng Râu và bà xã xinh đẹp kém 5 tuổi

Dù sinh 5 người con, Thu Hiền vẫn giữ được vẻ đẹp nền nã, trẻ trung, khiến không ít khán giả ngỡ ngàng. Cô không hoạt động nghệ thuật nhưng vô cùng giỏi giang, là người điều hành kinh doanh, quản lý tài chính và luôn âm thầm hỗ trợ chồng trong mọi dự án. Đặc biệt tài nấu nướng của bà xã khiến Vượng Râu mê mẩn. Nam nghệ sĩ chia sẻ chỉ muốn về nhà mỗi khi rảnh rỗi để có thể ăn cơm ngon vợ nấu.

Dù bận rộn, Vượng Râu vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Anh tâm niệm nuôi dạy con cách sống lễ phép, trân trọng truyền thống và giữ gìn giá trị gia đình, cũng như bày tỏ sự trân trọng dành cho vợ, người đã theo anh qua những thăng trầm nghề nghiệp. "Tôi phải cảm ơn vợ rất nhiều. Cô ấy là người vợ rất tâm lý, chấp nhận hy sinh và yêu thương chồng con", nam nghệ sĩ tâm sự.

Vượng Râu cũng rất chiều chuộng bà xã. Mỗi khi rảnh rỗi, anh chủ động đưa bà xã ra ngoài uống cà phê, ngồi trà đá vỉa hè trò chuyện như một cách bù đắp quãng thời gian mình mải miết với công việc. Hiểu vợ là người thích sự giản dị, không chuộng phô trương, nam nghệ sĩ thường bày tỏ tình cảm bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, đôi khi chỉ là một lời chúc ngọt ngào thay vì những món quà đắt đỏ.