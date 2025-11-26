Nhiều nghệ sĩ nữ đã lâm cảnh túng thiếu, chật vật sau khi ly hôn. Và ngọc nữ đình đám showbiz Hàn Quốc Myung Se Bin (Doctor Cha) cũng là 1 trong những trường hợp như vậy. Vào hôm 25/11, tờ Sports Chosun đưa tin, Myung Se Bin vừa làm khách mời trên chương trình You Quiz on the Block (tvN) và gây sốc khi lần đầu tiết lộ về những khó khăn cô phải đối mặt hậu ly hôn.

Theo lời Myung Se Bin, nữ nghệ sĩ đã lâm cảnh kiệt quệ tài chính sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với 1 luật sư hơn cô tận 11 tuổi. Thậm chí, nữ diễn viên cho biết cô còn rơi vào trạng thái suy sụp, tuyệt vọng tới mức phải bán đi những món đồ yêu thích để có tiền trang trải cuộc sống: "Có nhiều thời điểm tôi thậm chí không thể trả nổi hóa đơn thẻ tín dụng, vì vậy tôi đã nghĩ xem mình nên bán những món đồ gì để xoay xở. Tôi đã bán túi xách và nhiều vật dụng khác. Tôi thực sự đã chìm trong tuyệt vọng".

Công chúng choáng váng vì không ngờ ngọc nữ Myung Se Bin lại phải sống khổ sở như vậy hậu ly hôn

Cô cũng bắt đầu lao vào học cắm hoa sau khi ly hôn do lo sợ rằng mình sẽ không thể tiếp tục đóng phim được nữa. Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên tiết lộ chuyện đi làm thêm ở trung tâm tiệc cưới và phải đón nhận sự đối xử bất công, xem thường từ những người quản lý ở đây: "Khi tôi đi làm công việc trang trí hoa tại trung tâm tiệc cưới, mấy người ở đó cứ yêu cầu tôi rằng ‘Cô vào trong góc, vào mấy chỗ khuất tầm nhìn mà làm đi’. Điều này đã để lại trong tôi những tổn thương tinh thần sâu sắc". Sau này, cô từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhờ may mắn được góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng, hút người xem.

Ngọc nữ xứ Hàn tủi thân vì bị phân biệt đối xử khi đi làm thêm ở trung tâm tiệc cưới hậu ly hôn

Myung Se Bin sinh năm 1975, là nữ diễn viên tài năng quen thuộc của làng giải trí xứ sở kim chi. Với chiều cao nổi bật, cô sở hữu thân hình mảnh mai, cân đối như người mẫu chuyên nghiệp. Myung Se Bin tốt nghiệp Đại học Dongguk - ngôi trường danh giá từng đào tạo hàng loạt sao lớn. Cô bắt đầu với vai trò người mẫu quảng cáo, sau đó chuyển hướng sang phim truyền hình - nơi tài năng của cô được khẳng định qua hàng loạt vai diễn đa dạng.

Sự nghiệp của Myung Se Bin bùng nổ với hàng loạt vai diễn đa dạng, từ lãng mạn đến bi kịch, chứng tỏ khả năng diễn xuất linh hoạt. Từ Feelings, Paper Crane cho đến My Love Patzzi, Myung Se Bin luôn thể hiện sự mềm mại nhưng nội lực trong diễn xuất. Cô từng giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Những năm gần đây, khán giả trẻ biết đến cô qua các bộ phim như The Penthouse 3, Doctor Cha và Queen of Divorce.

Myung Se Bin sở hữu nét đẹp nhẹ nhàng, tinh khiết đúng chuẩn "tình đầu" với gương mặt trái xoan, đôi mắt trong trẻo và nụ cười hiền lành. Nhờ vậy, nữ diễn viên được xếp vào hàng "ngọc nữ" ở Kbiz hồi thập niên 90. Theo thời gian, vẻ đẹp ấy không hề phai nhạt mà trở nên mặn mà và quý phái hơn.

Myung Se Hun được xếp vào hàng ngũ ngọc nữ ở Kbiz hồi thập niên 90 nhờ nhan sắc thuần khiết, trong veo

Nguồn: Sports Chosun