Vì sao Công Vinh ra nông nỗi này?

Công Vinh trưởng thành từ câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, vào năm 2016, anh chính thức giải nghệ. Từ đó tới nay, ông xã Thủy Tiên dường như rút lui khỏi sân cỏ. Mới đây, khoảnh khắc Công Vinh tham gia sự kiện do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh đã gây xôn xao mạng xã hội.

Trong lần xuất hiện này, ông xã Thủy Tiên gây sốc khi lộ diện với làn da ngăm đen, tóc bạc trắng, gương mặt lộ rõ dấu hiệu tuổi tác. Nhiều người không khỏi bất ngờ trước vẻ ngoài hiện tại của Công Vinh. Netizen cho rằng cựu cầu thủ đã không còn sự phong độ của trước kia.

Đây không phải lần đầu tiên chuyện ngoại hình của Công Vinh trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Anh từng lên tiếng chia sẻ về lý do quyết định không nhuộm tóc, để lộ rõ mái tóc bạc vào tháng 11/2020. Cựu cầu thủ cho biết tất cả là do bà xã Thủy Tiên thích anh để mái tóc tự nhiên: "Vì vợ thích để tóc tự nhiên nên Vinh không nhuộm tóc. Vợ bảo để vậy cho thấy mình là một chiếc chiếu cũ, trải sự đời mọi người ạ". Netizen cho rằng, Công Vinh hiện vẫn giữ nguyên mái tóc bạc trắng là vì mong muốn của vợ.

Công Vinh khiến ai cũng sốc khi xuất hiện với diện mạo ở tuổi 40

Ông xã Thủy Tiên gây sốc khi lộ diện với làn da ngăm đen, tóc bạc trắng, gương mặt lộ rõ dấu hiệu tuổi tác

Công Vinh từng chia sẻ không nhuộm tóc đen vì bà xã Thủy Tiên thích anh để tóc tự nhiên

Netizen cho rằng cựu cầu thủ đã không còn vẻ ngoài phong độ của trước kia

Sau khi tuyên bố giải nghệ, Công Vinh tiếp tục gắn bó với bóng đá nhưng ở những cương vị hoàn toàn mới. Anh từng giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn, sau đó đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CLB TP.HCM từ đầu năm 2017. Tuy nhiên, chỉ hơn một năm sau, vào tháng 5/2018, Công Vinh quyết định rời vị trí này do không tìm được tiếng nói chung với ban lãnh đạo về định hướng phát triển đội bóng.

Công Vinh từng là một trong những cầu thủ tài năng của đội tuyển Việt Nam

Về đời tư, Công Vinh đã kết hôn với ca sĩ Thủy Tiên vào năm 2014 và có một con gái chung. Trong suốt thời gian qua, cặp đôi nhiều lần đối diện với tin đồn mâu thuẫn, ly hôn nhưng nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

"Cặp đôi sơ hở là bị đồn ly dị. Hôm qua bố mẹ hai bên gọi điện giáo huấn đạo vợ chồng cho cặp đôi một tràng rất lâu. Hai vợ chồng ngơ ngác chả hiểu là ý gì. Riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Hóa ra ông bà đọc tin báo lá cải trên mạng nên sinh nghi hai vợ chồng ly hôn, quá khổ", nam cầu thủ từng chia sẻ.

Thuỷ Tiên - Công Vinh bắt đầu công khai hẹn hò từ năm 2009 và về chung một nhà vào năm 2014

Chuyện tình của cặp đôi luôn nhận được sự quan tâm của công chúng

Công Vinh và Thủy Tiên từng gây chú ý với các dự án thiện nguyện quy mô lớn, đặc biệt là đợt cứu trợ miền Trung năm 2020. Tuy nhiên, sau vụ kêu gọi cứu trợ này đã kéo theo nhiều thị phi cho vợ chồng Thuỷ Tiên, khiến cả hai phải đối diện với làn sóng dư luận nặng nề suốt một thời gian dài. Dù đã được cơ quan chức năng kết luận không có sai phạm, hình ảnh của họ trong mắt công chúng phần nào bị ảnh hưởng.

Vào cuối năm 2023, ca sĩ Thủy Tiên từng chuyển hướng livestream bán hàng. Tuy nhiên, đông đảo netizen lại không hỏi gì về các sản phẩm mà lại nhắc về ồn ào sao kê. Thủy Tiên từng chia sẻ về tài sản của ông xã vào năm 2021: "Trong khi anh đi đá bóng, tất cả hợp đồng lẫn lương thưởng các câu lạc bộ trong và ngoài nước, đội tuyển quốc gia cộng lại hơn 10 năm cũng kiếm 50 tỉ tiền mặt từ 5-6 năm trước rồi...

Sau đó ảnh có duyên mát tay đầu tư đất đai bất động sản lên giá toàn lãi gấp 5-6 lần. Tất cả tài sản làm ra đều công khai và đóng thuế nhà nước đàng hoàng chứng từ đầy đủ". Đồng thời, nữ ca sĩ cho biết thêm: "Nói thì bảo khoe của thì cũng kỳ, mà không nói thì bảo nhà mình nghèo, không có tiền xây nhà toàn đi từ thiện để ăn chặn mình cũng không yên".