Ưng Hoàng Phúc đáp trả khi bị nói đi từ thiện nhớ “đứng vào chỗ sâu chụp ảnh”:

Để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả nặng nề, các nghệ sĩ như Trấn Thành, Hòa Minzy, Đức Phúc, Hương Giang... đã chung tay góp sức, đồng lòng hướng về miền Trung ruột thịt. Trên trang cá nhân, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc mới đây cũng chia sẻ hình ảnh bên bà xã Võ Kim Cương trên xe di chuyển đi làm từ thiện ở Phú Yên.

Anh viết: "Miền Trung - Phú Yên thẳng tiến". Dưới phần bình luận, nhiều khán giả đã gửi lời chúc sức khỏe và bình an tới vợ chồng của Ưng Hoàng Phúc. Khi đăng tải hình ảnh này, Ưng Hoàng Phúc còn bị nhắc lại vụ ồn ào đi từ thiện ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vào hơn 1 năm trước. 1 netizen viết: "Chụp ảnh thì nhớ đứng vào chỗ sâu chụp cho đẹp Phúc nhé".

Trước bình luận này, Ưng Hoàng Phúc nhanh chóng đáp trả tỏ rõ thái độ: "Em chỉ giỏi anh hùng bàn phím. Thay vì đó làm gì giúp cho bà con sẽ ý nghĩa lại còn tích phước cho em và gia đình em".

Ưng Hoàng Phúc chia sẻ hình ảnh trên xe di chuyển vào miền Trung làm từ thiện cùng với vợ

Nam ca sĩ thẳng thắn đáp trả khi bị một netizen nhắc lại lùm xùm làm từ thiện từ hơn 1 năm trước

Ồn ào xoay quanh vợ chồng Ưng Hoàng Phúc nổ ra vào tháng 9/2024. Thời điểm đó, nam ca sĩ và bà xã Quế Vân tổ chức phát quà, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân đang chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt tại Hà Nội.

Tuy nhiên, hình ảnh đoàn từ thiện ngồi trên thuyền, lần lượt trao mì gói và gạo cho từng hộ dân lại gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Lý do là bởi nhiều cư dân mạng cho rằng khu vực mà vợ chồng Ưng Hoàng Phúc chọn để hỗ trợ chủ yếu là những gia đình có điều kiện kinh tế, không nằm trong nhóm chịu thiếu thốn vật chất. Chính vì thế, việc làm thiện nguyện của họ bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán, kéo theo loạt ý kiến trái chiều.

Trong một đoạn clip, Ưng Hoàng Phúc cho hay: "Hiện tại, Ưng Hoàng Phúc đang đứng ở khu phố này. Bác tổ trưởng dân phố hướng dẫn đi sâu vào bên trong. Những hộ dân ở đây đang ở trong tình trạng ngập nước. Đây là ở cuối ngõ, phía sau là bờ sông rồi. Vì ngõ cụt nên nước dâng sâu tới đây, mọi người không sinh hoạt được. Hôm qua, nước còn dâng cao tầm 1m, hôm nay đã rút xuống. Chúng tôi tới đây để phát quà cho những hộ dân đang gặp tình trạng khó khăn trong khu vực gần cuối ngõ".

Trước khi Ưng Hoàng Phúc chia sẻ, một người trong ê-kíp của anh đã có câu nói gây tranh cãi. Người này cầm điện thoại để chụp ảnh cho vợ chồng nam ca sĩ và Quế Vân. Đồng thời yêu cầu: "Mọi người đứng ngang ra giúp em. Đứng lui lui vào chỗ ngập sâu sâu cho nó đẹp...".

Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc vướng tranh cãi khi đi làm từ thiện ở địa điểm trung tâm thành phố Hà Nội vào tháng 9/2024

Sau khi vướng tranh cãi, Ưng Hoàng Phúc đã lên tiếng chia sẻ trên trang cá nhân. Anh cho biết chuyến từ thiện của đoàn có phối hợp với tổ dân phố và được chính quyền địa phương sắp xếp 3 chiếc thuyền để di chuyển ở khu vực ngập lụt.

Nam ca sĩ cho hay: "Phúc khẳng định thông tin Ưng Hoàng Phúc đi cứu trợ lũ lụt cho những hộ giàu tại Hà Nội khu vực chợ Long Biên là thông tin bịa đặt hoàn toàn sai sự thật. Chương trình Phúc cùng với nhóm thiện nguyện đang làm đó là hỗ trợ các hộ nghèo đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Phúc đi làm bằng công sức nhỏ bé của mình khả năng đến đâu làm đến đó, không chỉ riêng Hà Nội và còn nhiều tỉnh khác ở khu vực miền Trung và miền Tây. Những hộ này đều được chính quyền sở tại cung cấp đầy đủ thông tin là những hộ nghèo, đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn, những cụ già neo đơn, bệnh tật sức khoẻ kém. Hỗ trợ nhu yếu phẩm và thực phẩm".

Ưng Hoàng Phúc từng lên tiếng khẳng định đoạn clip từ thiện được chia sẻ đã bị cắt ghép và thông tin làm thiện nguyện ở khu nhà giàu là sai sự thật

Ưng Hoàng Phúc sinh năm 1981 tại An Giang, từng là một trong những mảnh ghép nổi bật của nhóm nhạc 1088. Sau khi nhóm tan rã, anh hoạt động solo và nhanh chóng ghi dấu ấn với loạt ca khúc đình đám như Thà rằng như thế (2002), Người ta nói (2003), Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều (2004)…

Năm 2007, nam ca sĩ tạm ngừng sự nghiệp để sang Singapore điều trị thoát vị đĩa đệm. Hai năm sau, anh trở lại làng nhạc và thành lập công ty giải trí riêng, tiếp tục hoạt động dưới vai trò nghệ sĩ. Gần đây nhất anh vướng vào lùm xùm khi lập nhóm Ngũ Hổ Tướng cùng các ca sĩ Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng. Trong MV Anh Em Trước Sau Như Một của Ngũ Hổ Tướng xuất hiện logo trang web cá độ. Sau đó Ưng Hoàng Phúc và các thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng đã được mời lên làm việc với cơ quan chức năng và giải quyết theo quy định phát luật.