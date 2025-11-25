Tình trạng đáng báo động của con gái Michael Jackson

Sự lo lắng của người nhà

Những ngày qua, Paris Jackson trở thành tâm điểm chú ý với động thái pháp lý nhắm vào khối tài sản trị giá hàng tỷ USD của cha ruột, “ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson.

Paris Jackson đang theo đuổi vụ kiện đòi kiểm soát di sản của Michael Jackson. Ảnh: BackGird.

Ngày 18/11, cô nộp đơn phản đối tại tòa án Los Angeles (Mỹ), tố cáo hai quản lý di sản của cha cô là John Branca và John McClain lạm dụng quyền hạn, nhận thù lao bất thường và đầu tư hơn 464 triệu USD sai mục đích.

Trước đó, trong phán quyết vào ngày 13/11 của Tòa án cấp cao Los Angeles, Paris bị bác bỏ gần như toàn bộ đơn kiện phía quản lý di sản, đồng thời buộc phải thanh toán phí luật sư cho bị đơn.

Trong bối cảnh cuộc chiến pháp lý giữa hai bên căng thẳng hơn bao giờ hết, người thân tỏ ra lo lắng cho trạng thái bất ổn của người mẫu sinh năm 1998.

Họ cho rằng việc Paris khơi mào kiện tụng là dấu hiệu sự tỉnh táo duy trì suốt 5 năm qua đang bên bờ vực sụp đổ. Có thể lại đang trượt vào bóng tối mà cô từng phải vật lộn hết mình để thoát ra, nghiêm trọng hơn là tạo ra thêm bi kịch khác vào lịch sử gia đình Jackson.

“Chuyện này không có cảm giác là chiến lược. Nó mang tính cảm xúc. Và khi Paris xúc động, đó là lúc gia đình cô sợ hãi nhất. Cô ấy từng trải qua địa ngục và đôi khi những tổn thương cũ lại có sức nặng hơn lý trí”, người trong gia đình chia sẻ với Page Six .

Những người trong gia đình Jackson từng chứng kiến giai đoạn đen tối nhất của Paris, bắt đầu từ khi cô còn chưa bước vào tuổi thiếu niên. Họ nhìn cô trượt dài, biến mất nhiều ngày liền, tự làm hại bản thân, dùng thuốc quá liều và gục ngã trước nỗi đau cùng chấn thương tâm lý sau cái chết đột ngột của cha cô vào năm 2000.

Sự bất ổn của Michael bắt đầu lộ diện rõ nét vào năm 2001. Khi tham dự buổi lễ vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll ở New York (Mỹ) vào tháng 2 cùng năm, mọi người kháo nhau nam ca sĩ trông tiều tụy và bồn chồn.

Đến tháng 9, trong concert kỷ niệm 30 năm sự nghiệp tại Madison Square Garden (New York), Michael càng khiến người nhà thêm phần quan ngại. Khi dự tiệc hậu sự kiện tại nhà hàng Tavern on the Green, nam ca sĩ Michael nói với anh trai không chắc có thể biểu diễn nổi buổi thứ 2.

“Ông ấy trông không ổn. Có lời đồn ông ấy uống rượu Jack Daniel’s như nước. Việc trộn thứ ấy với thuốc giảm đau mà ông dùng nhiều năm khiến mọi người phát hoảng”, một thành viên trong gia đình kể.

Năm 2002, gia đình Jackson tiến hành các buổi trị liệu nhóm chuyên sâu ở Malibu (Los Angeles, Mỹ). Vì cách nuôi dạy hà khắc của cha, ông Joe Jackson, cả Michael cùng những anh chị em khác trong gia đình đều bị tổn thương tâm lý. Những buổi trị liệu được tin là cần thiết, nhưng Michael không hợp tác.

Thời kỳ đen tối

Vào thời điểm đó, Paris mới chỉ 4 tuổi. Tuy nhiên, khi thời gian qua đi, cô lại xuất hiện những biểu hiện tương tự cha mình - thu mình, suy sụp cảm xúc, giữ bí mật, phản kháng và biến mất.

Nguồn tin khác lý giải: “Một phần nỗi đau của cô ấy đến từ việc chứng kiến những gì cha cô trải qua. Phụ nữ thường nhạy cảm hơn. Cô ấy kể cha liên tục nói với cô, ‘Họ đang cố giết cha, họ đang cố đưa các con khỏi cha’. Ông ấy hoang tưởng nặng. Tất nhiên, khi ấy ông phải đối mặt nhiều điều. Cô ấy chứng kiến tận mắt tất cả”.

Paris cùng anh trai Prince và em trai Bigi (khi đó được gọi là Blanket) tại lễ tưởng niệm Michael Jackson vào năm 2009. Ảnh: Getty Images.

Sau cái chết của Michael, Paris (lúc đó 11 tuổi) vốn đã suy sụp, lại càng tệ đi khi thấy người nhà cuộc cãi vã dữ dội tại khu nhà Hayvenhurst ở Encino, California, Mỹ.

Cô bé rơi vào trạng thái mà gia đình gọi là “ánh nhìn lạnh ngắt”. Paris khóa mình trong phòng nhiều ngày. Đến khi cánh cửa hé mở, cô biến mất.

“Con bé cứ biến mất. Lần nào chúng tôi cũng hoảng loạn. Con bé là con gái của Michael Jackson, nguy cơ xảy ra vấn đề an ninh là có thật”, người nhà cho biết.

Vào tháng 6/2013, chưa đầy một tháng trước ngày giỗ lần thứ 4 của Michael, lực lượng cấp cứu nhận được tin báo về việc dùng thuốc quá liều tại nhà của Paris. Khi đó, có thông tin cô cố gắng cắt cổ tay. Sau này, nữ ca sĩ xác nhận từng tự sát.

Người nhà mô tả đó là tình huống thảm khốc. Paris cho thấy rõ cô không có chút động lực sống nào, luôn tự cô lập bản thân, cũng không nghe lời khuyên từ những người khác.

Theo nguồn tin, vụ việc tác động mạnh vào gia đình, đặc biệt là bà Katherine, mẹ của Michael Jackson. Ở tuổi 83, bà không đủ sức khỏe để chịu đựng cú sốc đó.

Paris sau đó trở thành người nghiện heroin và nghiện rượu. Chia sẻ trên mạng xã hội vào đầu tháng 11, cô tiết lộ bị thủng vách ngăn mũi do nhiều năm lạm dụng chất kích thích. Cô nói với cư dân mạng: “Ma túy hủy hoại cuộc đời tôi”.

Dĩ nhiên, đó không phải tác hại duy nhất. Paris phải trải qua những đêm không ngủ phút nào, rồi lại đến những ngày ngủ li bì. Cô giấu vết kim tiêm và vết tự hại dưới những bộ quần áo quá khổ.

Anh trai cô, Prince Jackson, nhiều lần cầu xin gia đình can thiệp. Mẹ ruột của Paris, Debbie Rowe, thường xuyên phải chạy đến giữa đêm để giúp con gái bình tĩnh lại.

“Lớn lên trong môi trường bất thường như vậy - con của người nổi tiếng nhất hành tinh - là lý do cô tìm đến ma túy để đối phó với nỗi đau tinh thần và thể xác”, người thân nói.

Khi bắt đầu nhận tiền từ khối tài sản cha để lại, sự bất ổn của Paris lại thể hiện theo những cách khác. Người trong cuộc tiết lộ có thời điểm cô mua liền bảy căn nhà trong thời gian ngắn.

“Giờ con bé lại tin có vấn đề với cách quản lý tài sản của gia đình? Thử tưởng tượng nếu có toàn quyền quyết định, con bé mua nhà rồi lại thấy không thích và mua căn khác. Như vậy có hợp lý không?”, người này đặt câu hỏi.

Cái chết đột ngột của Michael Jackson khiến Paris chìm sâu trong khủng hoảng. Ảnh: WireImage.

Nghi vấn về vụ kiện tài sản

Trong đơn kiện mới, Paris cáo buộc John Branca và John McClain cố tình trì hoãn chứng thực di chúc - quá trình quản lý di sản cho đến khi thẩm phán cho phép kết thúc và chuyển về cho cô cùng anh em trai quản lý.

Theo nữ người mẫu, trong khi anh em cô chờ phần thừa kế từ cha, hơn 460 triệu USD tiền mặt trong khối tài sản (ước tính khoảng 3 tỷ USD) không đem lại lợi nhuận, còn hai người quản lý lại tự trả cho mình những khoản tiền khổng lồ và rót hàng chục triệu USD vào các dự án riêng.

Dựa trên hồ sơ năm 2021, Paris chỉ ra Branca và McClain nhận 8 triệu USD tiền thù lao. Công ty luật của Branca nhận thêm 2 triệu USD. Cô nhấn mạnh quá trình chứng thực di chúc càng kéo dài, những người quản lý càng giàu.

Tuy nhiên, có người lo lắng cuộc chiến pháp lý bị giật dây bởi thế lực thứ ba đứng sau.

“Rõ ràng có những thành viên gia đình chống đối việc ủy quyền cho người ngoài quản lý khối tài sản từ ngày đầu và chưa bao giờ từ bỏ ý định phá hoại”, nguồn tin thân cận nói với The New York Post.

Người thân cận lo ngại Paris bị thao túng để khơi mào vụ kiện chống lại phía quản lý di sản của Michael Jackson. Ảnh: Getty Images.

Paris cũng công kích bộ phim tiểu sử sắp ra mắt, Michael. Cô chỉ trích Branca dùng tiền cha cô để lại để sản xuất phim dù không có kinh nghiệm điện ảnh, còn tuyển ngôi sao hạng A Miles Teller đóng vai ông.

Tuy nhiên, sau khi trailer của phim được tung ra, nhiều người tin rằng dự án này có tiềm năng trở thành phim tiểu sử ăn khách nhất lịch sử.

Cộng sự lâu năm của gia đình Jackson cũng bênh vực phía quản lý di sản: “Michael qua đời khi nợ hơn nửa tỷ USD. Phía quản lý không chỉ trả sạch nợ, còn xây dựng lại gia tài. Paris quay lại tấn công họ lúc này thực sự gây sốc”.

Nguồn tin khác đánh giá thêm: “Con bé bướng bỉnh và đang nhận những lời khuyên cực kỳ tệ hại. Mọi người đều muốn con bé ở nơi có ánh sáng. Điều họ sợ nhất là cô ấy bị kéo trở lại bóng tối, nơi từng suýt giết cô”.

Paris Jackson chưa bình luận gì về những thông tin trên.