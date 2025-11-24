Cái mũi kì lạ của Thanh Hằng

Thanh Hằng tham gia showbiz Việt sau khi đăng quang Hoa hậu Người mẫu qua ảnh vào năm 2002. Khi đó, cô mới 19 tuổi. Người đẹp dần khẳng định vị thế của mình qua nhiều vai trò như người mẫu, diễn viên. Thanh Hằng còn tham gia làm huấn luyện viên, host của nhiều chương trình đình đám.

So với thời mới vào showbiz, diện mạo của Thanh Hằng hiện đã thay đổi rõ rệt, khiến cô vướng nghi vấn đã thẩm mỹ. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước một đoạn clip hậu trường có sự xuất hiện của Thanh Hằng. Điều khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý chính là phần mũi của nữ siêu mẫu. Một số netizen nhận xét phần sống mũi cô thanh thoát, chóp mũi trông cao và sắc nét hơn bình thường.

Ngay khi loạt hình ảnh được lan truyền, nhiều bình luận đặt câu hỏi nghi ngờ liệu Thanh Hằng có can thiệp thẩm mỹ hay không. Số khác nhận định rằng có thể chỉ là do make-up, ánh sáng hoặc kỹ thuật tạo khối khiến đường nét gương mặt của cô trở nên sắc sảo hơn.

Thanh Hằng xuất hiện với gương mặt khác lạ, khiến netizen nghi ngờ chuyện dao kéo mũi

So với thời điểm mới vào showbiz, diện mạo của cô hiện đã thay đổi đáng kể

Thanh Hằng lên xe hoa với nhạc trưởng Trần Nhật Minh vào cuối tháng 10/2023. Ông xã của nữ siêu mẫu sinh năm 1981, hơn cô hai tuổi và hiện đảm nhiệm vai trò nhạc trưởng tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM. Cặp đôi được nhận xét “tâm đầu ý hợp”, vô cùng xứng đôi.

Trước thời điểm kết hôn, Thanh Hằng khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, từ khi trở thành vợ chồng, cô thoải mái xuất hiện cùng Trần Nhật Minh ở nhiều sự kiện, cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng trong những chuyến du lịch hay những buổi hẹn hò ẩm thực.

Nói về hôn nhân với ông xã nhạc trưởng, Thanh Hằng cho biết: "Trong mối quan hệ này tôi được thoải mái thể hiện bản thân và chồng tôi cũng hiểu được đây là sự thoải mái của người vợ và không gian của hôn nhân. Chúng tôi không đi theo những định kiến hay suy nghĩ phụ nữ phải mềm mại hơn, để chồng khoác vai, hoặc không chủ động làm những điều đó. Chúng tôi có suy nghĩ khác, miễn là thấy hạnh phúc và thoải mái".

Thanh Hằng thường xuyên đăng tải loạt ảnh tình tứ bên ông xã

Cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc của Thanh Hằng khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ

Giữa tháng 7/2024 vừa qua, siêu mẫu Thanh Hằng bị réo gọi vào ồn ào "chị chị em em - Hoàng Chè truyện" của Hoàng Thùy. Người mẫu gốc Thanh Hóa liên tục úp mở nhiều phần về chuyện bị đẩy ra khỏi ghế giám khảo tại một cuộc thi. Sau khi Dược sĩ Tiến và Hương Giang lên tiếng phản pháo thì Hoàng Thùy cũng gọi tên cả 2 trong bài viết của mình. Cô còn tung tin nhắn "Thanh Hang doesn't want" và bóng gió về nhân vật trùm cuối trong drama này.

Tháng 12/2024, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM gửi công văn đến Thanh Hằng để trả lời đơn đề nghị của siêu mẫu hôm 1/11 về việc xử lý thông tin sai sự thật trên trang mạng xã hội Facebook tên "Hoàng Thùy". Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết sau khi xem xét nội dung đơn, kiểm tra thực tế và làm việc với cá nhân có liên quan, Sở xác nhận ngày 3/12, Sở Thông tin và Truyền thông đã làm việc với bà Hoàng Thị Thùy. Bà Hoàng Thị Thùy là chủ thể đăng ký sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook "Hoàng Thùy".

Đối với các bài viết ngày 11/7/2024, 12/7/2024, 14/7/2024, 16/7/2024 của tài khoản Facebook "Hoàng Thùy", Hoàng Thị Thùy thông tin là nội dung các bài viết này không đề cập đến bà Phạm Thị Thanh Hằng (tức siêu mẫu Thanh Hằng).